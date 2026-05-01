Obnovljiva plastika od konoplje: više kanabisa, manje nafte
Termoplastika na bazi konoplje nudi zeleniju alternativu plastičnoj ambalaži, pokazali su američki istraživači
Plastika izrađena od konoplje mogla bi biti obnovljiva zamjena za plastiku na bazi fosilnih goriva koju koristimo za jednokratne boce za vodu, pakiranje hrane i električnu izolaciju, tvrde američki istraživači. Oni su naime otkrili da se, za razliku od većine plastike na biljnoj bazi, plastika od konoplje može topiti i rastezati u različite oblike. Dapače, ova rastezljiva termoplastika, opisana u časopisu Chem Circularity, može se raširiti do 1600 % svoje veličine, ali i podnijeti dodir s kipućom vodom.
Prednosti konopljinog materijala
Kanabidiol (CBD) može više nego dobro zamijeniti bisfenol-A koji se nalazi u današnjoj prerađenoj plastici, tvrde istraživači Sveučilišta Purdue i Sveučilišta Connecticut, uvjereni da bi povećanje proizvodnje konoplje za izradu plastike moglo smanjiti upotrebu fosilnih goriva, eliminirati mikroplastiku i poljoprivrednicima omogućiti usjev koji se može uzgajati u različitim klimama.
Konopljin materijal pogodan je za proizvodnju prozirnih plastičnih filmova, premaza i drugih uobičajenih materijala koji se trenutačno izrađuju od materijala na bazi nafte, poput polietilen tereftalata (PET), koji se široko koristi u bocama za vodu za jednokratnu upotrebu, pakiranju hrane i podlogama za fleksibilnu elektroniku. Ove primjene zahtijevaju stabilnost na srednjim do visokim temperaturama i obradivost taljenja, odnosno sposobnost lakog taljenja, deformiranja i oblikovanja materijala, što su istraživači sad postigli u polikarbonatu na bazi konoplje.
Zamjena PET plastike
Konopljin polikarbonat, kao glatki film, ima vrlo visok kontaktni kut s vodom, a materijali s ovim svojstvom mogu se koristiti kao nanočestice za isporuku lijekova i za premaze katetera, kažu istraživači koji sad proučavaju što se događa kad CBD reagira s komercijalnim trifozgenom, kristalnom krutinom koja se koristi s konopljom za proizvodnju materijala. Tim također radi na razvoju verzije plastike dobivene iz konoplje s većom mehaničkom čvrstoćom.
Trenutačno se svijetu ne proizvodi dovoljno CBD-a da bi u potpunosti zamijenio PET plastiku, navodi se u studiji. Međutim, konoplja se može uzgajati u širokom rasponu klimatskih uvjeta, s relativno malo vode i malo ili nimalo pesticida te se može rotirati s kukuruzom, sojom i drugim prehrambenim usjevima, što je čini svestranim izborom za poljoprivrednike. To znači i da bi troškovi CBD-a drastično pali sadnjom više konoplje, zaključuju istraživači.