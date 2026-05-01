Obnovljiva plastika od konoplje: više kanabisa, manje nafte

Termoplastika na bazi konoplje nudi zeleniju alternativu plastičnoj ambalaži, pokazali su američki istraživači

Mladen Smrekar petak, 1. svibnja 2026. u 12:05
Konopljin materijal pogodan je za proizvodnju prozirnih plastičnih filmova, premaza i drugih uobičajenih materijala koji se trenutačno izrađuju od materijala na bazi nafte 📷 jcomp
Plastika izrađena od konoplje mogla bi biti obnovljiva zamjena za plastiku na bazi fosilnih goriva koju koristimo za jednokratne boce za vodu, pakiranje hrane i električnu izolaciju, tvrde američki istraživači. Oni su naime otkrili da se, za razliku od većine plastike na biljnoj bazi, plastika od konoplje može topiti i rastezati u različite oblike. Dapače, ova rastezljiva termoplastika, opisana u časopisu Chem Circularity, može se raširiti do 1600 % svoje veličine, ali i podnijeti dodir s kipućom vodom.

Prednosti konopljinog materijala

Kanabidiol (CBD) može više nego dobro zamijeniti bisfenol-A koji se nalazi u današnjoj prerađenoj plastici, tvrde istraživači Sveučilišta Purdue i Sveučilišta Connecticut, uvjereni da bi povećanje proizvodnje konoplje za izradu plastike moglo smanjiti upotrebu fosilnih goriva, eliminirati mikroplastiku i poljoprivrednicima omogućiti usjev koji se može uzgajati u različitim klimama.

Plastika od konoplje može topiti i rastezati u različite oblike 📷 Henry D. Davis i sur.
Konopljin materijal pogodan je za proizvodnju prozirnih plastičnih filmova, premaza i drugih uobičajenih materijala koji se trenutačno izrađuju od materijala na bazi nafte, poput polietilen tereftalata (PET), koji se široko koristi u bocama za vodu za jednokratnu upotrebu, pakiranju hrane i podlogama za fleksibilnu elektroniku. Ove primjene zahtijevaju stabilnost na srednjim do visokim temperaturama i obradivost taljenja, odnosno sposobnost lakog taljenja, deformiranja i oblikovanja materijala, što su istraživači sad postigli u polikarbonatu na bazi konoplje.

Zamjena PET plastike

Konopljin polikarbonat, kao glatki film, ima vrlo visok kontaktni kut s vodom, a materijali s ovim svojstvom mogu se koristiti kao nanočestice za isporuku lijekova i za premaze katetera, kažu istraživači koji sad proučavaju što se događa kad CBD reagira s komercijalnim trifozgenom, kristalnom krutinom koja se koristi s konopljom za proizvodnju materijala. Tim također radi na razvoju verzije plastike dobivene iz konoplje s većom mehaničkom čvrstoćom.

Konoplja uspijeva u raznim klimama, s relativno malo vode i malo ili nimalo pesticida 📷 atlascompany
Trenutačno se svijetu ne proizvodi dovoljno CBD-a da bi u potpunosti zamijenio PET plastiku, navodi se u studiji. Međutim, konoplja se može uzgajati u širokom rasponu klimatskih uvjeta, s relativno malo vode i malo ili nimalo pesticida te se može rotirati s kukuruzom, sojom i drugim prehrambenim usjevima, što je čini svestranim izborom za poljoprivrednike. To znači i da bi troškovi CBD-a drastično pali sadnjom više konoplje, zaključuju istraživači.



