Oči su ogledalo biološkog starenja i rizika od srčanih bolesti

Kanadski istraživači otkrili su da sitne krvne žile u oku mogu otkriti opasnost od kardiovaskularnih bolesti i nude uvid u zdravlje krvnih žila

Sitne krvne žile u oku mogu biti iznimno vrijedan pokazatelj kardiovaskularnog rizika i brzine našeg biološkog starenja, pokazuje nova studija, objavljena u časopisu Science Advances. Istraživači kanadskog Sveučilišta McMaster i instituta PHRI do tog su zaključka došli nakon što su povezali podatke dobivene retinalnim skenovima s genetskim profilima i biomarkerima iz krvi više od 74.000 sudionika iz četiri svjetski poznate studije.

Promjene vidljive na krvnim žilama oka odražavaju stanje mikrožilnog sustava u ostatku tijela freepik

Otkriveno je da osobe s jednostavnijom strukturom krvnih žila – s manje račvanja i manjom složenošću – imaju veći rizik od kardiovaskularnih bolesti te pokazuju tipične biološke pokazatelje ubrzanog starenja i kraćeg očekivanog životnog vijeka.​

Neinvazivna dijagnostika

Novo istraživanje sugerira da retina nije samo “prozor u dušu”, već i prozor u stanje našeg vaskularnog sustava. Promjene vidljive na krvnim žilama oka odražavaju stanje mikrožilnog sustava u ostatku tijela, otvarajući mogućnost razvoja brzih, neinvazivnih dijagnostičkih metoda za procjenu vaskularnog zdravlja i starenja prije pojave simptoma.​

Mreža proteinskih biomarkera Marie Pigeyre i sur.

Ključni doprinos ovog rada je identifikacija molekularnih putova koji stoje iza starenja žila i procesa inflammaginga – kronične, niskogradivne upale povezane sa starenjem. Uočene su i dva proteina koji bi u budućnosti mogli postati meta novih terapija za usporavanje vaskularnog starenja i smanjenje kardiovaskularnog rizika. Cilj je, kažu istraživači, razvoj jeftinijih i pristupačnih metoda probira, temeljenih na jednostavnim retinalnim skenovima, koji bi omogućili brže prepoznavanje rizičnih osoba i lakšu prevenciju bolesti.​