Od posla do uvjetnog otpusta: smetnje u videopozivima utječu na sudbine

Zamrzavanje ekrana, isprekidane rečenice, izobličene slike: čak i sitni, prolazni audiovizualni problemi značajno utječu na način na koji prosuđujemo ljude s druge strane ekrana

Svaki, pa i najmanji audiovizualni kvarovi i smetnje u videopozivima, poput zamrznutih slika, kašnjenja ili iskrivljenog zvuka, ostavljaju ozbiljne posljedice u ključnim životnim situacijama, pokazuje nova studija objavljena u časopisu Nature.

Dubinska analiza

Istraživači Sveučilišta Columbia analizirali su pet eksperimenata s više od 3000 sudionika te stvarne podatke iz 472 online saslušanja za uvjetni otpust u Kentuckyju, gdje su audiovizualni kvarovi smanjili šanse za otpust s 60 na 48 posto. U simuliranim razgovorima za posao kandidati sa smetnjama u komunikaciji rjeđe su dobivali preporuke, a u virtualnim liječničkim konzultacijama povjerenje pacijenata palo je s 77 na 61 posto.​

Vrlo kratka zamrzavanja slike, kraća od sekunde, gledatelje uznemiruju više od zamrzavanja koja traju više sekundi Freepik

Audiovizualne smetnje razbijaju iluziju kontakta licem u lice i izazivaju osjećaj nelagode koji narušava međuljudske prosudbe, tvrde istraživači.

Stabilna veza, uvjet ravnopravnosti

Problemi poput iskrivljenih lica ili nesinkroniziranih pokreta djeluju samo u videopozivima koji oponašaju osobni susret, ali ne i u audio ili statičnim formatima. Takve smetnje događaju se u otprilike svakom trećem videopozivu, prema američkim podacima, a to posebno šteti ljudima koji žive u krajevima s nestabilnom vezom.​

U svim studijama pojavljuje se jasan obrazac: greške su dosljedno štetile procjenama komunikatora, čak i kad nisu ometale razumijevanje. Ljudi su manje vjerovali pružateljima telezdravstvenih usluga, bili su manje skloni zapošljavanju kandidata za posao i osjećali su se manje voljnima surađivati ​​s financijskim savjetnicima Freepik

Loš internetska veza, upozoravaju istraživači, može pogoršati nejednakosti u pravosuđu, zapošljavanju i zdravstvu. Štoviše, iako načelno olakšava pristup, digitalna komunikacija može nenamjerno dodatno ojačati društvene barijere. U eri rada od kuće i online sudnica, stabilna veza postaje presudna za pravedne ishode, zaključuju istraživači.