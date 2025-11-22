Oglašavanje poznatih brendova na piratskim stranicama i aplikacijama u velikom porastu

Najnovija studija Ureda EU-a za intelektualno vlasništvo otkriva da web stranice i aplikacije koje krše autorska prava ostvaruju stotine milijuna eura prihoda od oglasa, često od poznatih i legitimnih brendova

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavio je poražavajuće rezultate studije o oglašavanju na internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama koje krše prava intelektualnog vlasništva. Njihovo istraživanje za 2024. godinu pokazuje ne samo da te platforme i dalje ostvaruju značajne prihode od oglasa, već i da je oglašavanje legitimnih, pa čak i velikih svjetskih brendova, u alarmantnom porastu. Praćene web stranice su samo u 2024. godini generirale procijenjenih 242 milijuna eura prihoda od oglasa na svjetskoj razini.​

Od tog iznosa, 139,1 milijun eura odnosi se na 18 u istraživanju promatranih zemalja Europske unije (Hrvatska nije među njima). Istodobno, analizirane mobilne aplikacije koje krše autorska prava uprihodile su 20,1 milijun eura na globalnoj razini. Ovi podaci ukazuju na ozbiljan i rastući problem, gdje se prihodi ne ostvaruju samo izravnim kršenjem prava, već i kroz složeni ekosustav digitalnog oglašavanja koji na takve stranice dovodi renomirane tvrtke, kaže EUIPO.

Porast oglašavanja legitimnih brendova

Posebno zabrinjava činjenica da oglašavanje poznatih brendova čini čak 61% svih prikazanih oglasa na promatranim web stranicama, što je povećanje od 106% u odnosu na 2021. godinu. Kod mobilnih aplikacija s ilegalnim sadržajem situacija je još drastičnija – čak 96% oglasa dolazi od legitimnih brendova. Tu je i prilično iznenađujući podatak o oglašavanju najvećih svjetskih brendova, čija je prisutnost na piratskim stranicama porasla za čak 567% od 2021. godine.​

Analiza je obuhvatila 7.250 web stranica i 398 mobilnih aplikacija u 18 država članica EU te Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u kao kontrolnim zemljama. Glavni sektori iz kojih dolaze oglašivači na piratskim webovima su mediji, platforme za kockanje, online trgovina, maloprodaja te umjetnost i zabava. Kod aplikacija dominiraju sektori umjetnosti i zabave te tehnologije i računarstva.​

Neučinkovitost postojećih mehanizama

Studija sugerira da su postojeći mehanizmi, poput tzv. "crnih lista" stranica koje krše autorska prava, postali manje učinkoviti. Čini se da globalne kampanje velikih brendova često neselektivno prikazuju oglase na svim vrstama platformi, uključujući i one ilegalne. Kao jedan od mogućih razloga za dramatičan rast oglašavanja velikih brendova na piratskim stranicama navodi se prekid nekoliko programa edukacije oglašivača tijekom 2023. godine.​

Problem dodatno komplicira i porast broja zlonamjernih i lažnih oglasa na piratskim stranicama, koji je porastao za 250% u odnosu na 2021. godinu. Sve to ne samo da financira rad piratskih servisa, već i dovodi korisnike u zabludu, stvarajući lažan dojam da su sadržaj, roba ili usluge kojima pristupaju legalni, jer se uz njih pojavljuju oglasi poznatih brendova, zaključuje EUIPO, čije je cjelokupno izvješće dostupno ovdje.