Poljuljani mit o „intermittent fastingu“ kao metodi za gubljenje kilograma

Od početka 2010–ih, kad je intermittent fasting iz fitness-foruma i rubnih „biohakerskih“ krugova preselio u mainstream – prvo kroz Mosleyjev BBC-dokumentarac i 5:2, a zatim kroz 16:8 varijantu koju su gurali blogovi poput Leangainsa, pa influenceri i aplikacije – povremeni post se proširio gotovo posvuda. U tom valu prodavao se kao metabolički prečac: nije presudno što se jede, nego kada. Sve je na prvu zvučalo tako jednostavno -- konzumacija hrane se „nagura“ u razdoblje od osam sati, a ostatak dana se proglasi „odmorom od kalorija“... Od tog 16-satnog „gladovanja“ se očekivala čitava lepeza pozitivnih učinaka na metabolizam: da se inzulin smiri, masno tkivo rastopi, a unutarnji organi spontano počnu slati zahvalnice. temeljna pretpostavka je bila da tijelo ne reagira u tolikoj mjeri na unesene kalorije, koliko na cirkadijalni ritam i svoj unutarnji metabolički ritam.

Što je TRE i zašto je postao hit

Novo randomizirano crossover istraživanje ChronoFast, koje su proveli znanstvenici iz njemačkog Instituta za ljudsku prehranu Potsdam-Rehbrücke (DIfE) i Charitéa u Berlinu, pokušalo je napraviti ono što je većina do sada provedenih studija o time-restricted eatingu (TRE) izbjegava: odvojiti „učinak prozora“ od „učinka manjka kalorija“. Rezultat je hladan tuš za romantiku o „tajmingu“ – barem kad se kalorije ne pomaknu.Time-restricted eating je podvrsta povremenog posta u kojoj se dnevni unos hrane ograniči na relativno kratak prozor (često 8–10 sati), a ostatak dana se posti. Popularnost mu je eksplodirala jer zvuči kao životni hack: nema vaganja porcija, nema izbacivanja omiljenih namirnica, nema matematike – samo raspored. Uz to, koncept se lijepo naslanja na cirkadijalnu biologiju: mnogi metabolički procesi imaju „dnevni ritam“, pa je razumno pitati je li jutro metabolički „povoljnije“ od kasne večeri.

U pokusima na životinjama taj argument često izgleda uvjerljivo. U ljudima je slika puno šumovitija. Neke studije nalaze poboljšanja i bez velikog gubitka težine, druge ne nalaze ništa posebno, a dio razlika dolazi iz banalnog izvora: ljudi koji jedu u manjem prozoru često – jednostavno – pojedu manje.

Mali leksikon postova: što je što? Iako ih često trpamo u isti koš, nutricionistička terminologija namjernog gladovanja (posta) ima svoju hijerarhiju.

Evo kako razlikovati protokole: Intermittent Fasting (IF) / Povremeni post: Krovni termin za sve prehrambene obrasce koji se ciklički izmjenjuju između razdoblja jela i posta (koji može trajati od 12 sati do nekoliko dana).

Krovni termin za sve prehrambene obrasce koji se ciklički izmjenjuju između razdoblja jela i posta (koji može trajati od 12 sati do nekoliko dana). Time-Restricted Eating (TRE) / Vremenski ograničeno jedenje: Podvrsta IF-a koja se fokusira na satnicu unutar 24 sata . Najčešći je protokol 16:8 (16 sati posta, 8 sati jela). Ovdje se ne broje dani, nego sati na satu.

Podvrsta IF-a koja se fokusira na . Najčešći je protokol 16:8 (16 sati posta, 8 sati jela). Ovdje se ne broje dani, nego sati na satu. Alternate-Day Fasting (ADF): „Dan-za-dan” post. Jedan dan jedeš normalno, drugi dan ili potpuno postiš ili unosiš minimalno kalorija (oko 500 kcal).

„Dan-za-dan” post. Jedan dan jedeš normalno, drugi dan ili potpuno postiš ili unosiš minimalno kalorija (oko 500 kcal). 5:2 metoda: Popularni protokol gdje se pet dana u tjednu jede uobičajeno, dok se dva dana (koja nisu uzastopna) unos kalorija drastično reže.

Popularni protokol gdje se pet dana u tjednu jede uobičajeno, dok se dva dana (koja nisu uzastopna) unos kalorija drastično reže. OMAD (One Meal A Day): Ekstremna verzija TRE-a (protokol 23:1). Sav dnevni energetski unos zguran je u samo jedan sat, odnosno jedan obrok.

Ekstremna verzija TRE-a (protokol 23:1). Sav dnevni energetski unos zguran je u samo jedan sat, odnosno jedan obrok. FMD (Fasting-Mimicking Diet): Dijeta koja „vara” organizam; unosi se specifična, vrlo niskokalorična hrana koja simulira metaboličke učinke posta bez potpunog gladovanja.

ChronoFast: dizajn koji pokušava izbjeći prečac

ChronoFast je zamišljen kao „anti-šverc“ studija. Uključena je 31 žena s prekomjernom težinom ili pretilošću. Svaka je sudionica prošla dvije intervencijske faze po dva tjedna, s različitim osmosatnim prozorima za jelo:

eTRE (early TRE): jelo između 8 i 16 sati

jelo između 8 i 16 sati lTRE (late TRE): jelo između 13 i 21 sat

Trik nije bio u satnici, nego u kontroli. Sudionice su bile upućene da zadrže uobičajenu kvalitetu i količinu hrane – namjerno je odabran „izokalorijski“ pristup. Ali, kad je riječ o metodologiji praćenja ispitanica, studija je bila "na steroidima": oralni test tolerancije glukoze (OGTT), kontinuirano mjerenje glukoze (CGM), laboratorijski markeri lipida, upale i oksidativnog stresa, praćenje aktivnosti senzorom pokreta i bilježenje sna.

Cirkadijalna faza procjenjivala se metodom BodyTime, koja iz jedne krvne probe procjenjuje „koliko je sati“ na razini unutarnjih molekularnih satova u stanicama. Drugim riječima, nije se oslanjalo na subjektivni dojam („imam osobni osjećaj da sam jutarnji tip“) nego na biološki timestamp kojega se definiralo objektivnim mjerilima.

Cilj je bio jednostavan i strogo definiran: ako metabolička magija prehrambenog prozora zaista postoji, morala se pojaviti i biti mjerljiva i kad se ukupna energija jedva promijeni. Ako se ne pojavi, onda je velika šansa da je u većini ranijih priča glavni motor bio minus na energetskom računu, a ne satnica obroka ispisana na zidu kuhinje.

ChronoFast u pet točaka Dizajn: randomizirani crossover, dvije faze po 2 tjedna

randomizirani crossover, dvije faze po 2 tjedna Sudionice: 31 žena s prekomjernom težinom ili pretilošću

31 žena s prekomjernom težinom ili pretilošću Prozor: eTRE 8–16, lTRE 13–21

eTRE 8–16, lTRE 13–21 Praćenje: OGTT, CGM, lipidi, upala, oksidativni stres, aktivnost, san, BodyTime

OGTT, CGM, lipidi, upala, oksidativni stres, aktivnost, san, BodyTime Nalaz: bez klinički relevantnih metaboličkih razlika, ali s pomakom cirkadijalnog vremena i sna

Rezultat: inzulin i društvo ostali su nezainteresirani

Kad se zbroje brojke, priča je prilično dosljedna. Primarni ishod – inzulinska osjetljivost (procijenjena preko Matsuda indeksa iz OGTT-a) – nije se značajno razlikovao između ranog i kasnog prozora, niti je došlo do klinički smislenog poboljšanja unutar intervencija. Slično je prošla i većina „klasičnih“ pokazatelja: 24-satna glukoza, krvne masti, upalni markeri i markeri oksidativnog stresa nisu pokazali klinički relevantne pomake.

U prijevodu: osmosatni prozor sam po sebi ne popravlja metabolizam u dva tjedna, barem ne u ovoj populaciji, kad se hrana ne „stanji“ na kalorijskom planu. To je važna rečenica, jer ruši najčešću marketinšku logiku: „nije bitno koliko, bitno je kad“. Kronometar očito nije nadjačao kalorimetar.

Matsuda indeks – „stres-test“ za inzulin Matsuda indeks (Composite Insulin Sensitivity Index) procjenjuje osjetljivost cijelog tijela na inzulin (jetre i mišića) tijekom dinamičkog opterećenja. Kako se dobiva: izračunava se iz oralnog testa tolerancije glukoze (OGTT) . Mjere se glukoza i inzulin u nultoj minuti (natašte), te se koristi i njihova prosječna vrijednost tijekom dva sata nakon ispijanja 75 g glukoze.

izračunava se iz . Mjere se glukoza i inzulin u nultoj minuti (natašte), te se koristi i njihova nakon ispijanja 75 g glukoze. Logika brojeva: za razliku od nekih drugih markera, ovdje veći broj znači bolju osjetljivost . Visok Matsuda indeks sugerira da stanice (osobito mišićne) efikasno „usisavaju“ glukozu iz krvi uz relativno malu potrebu za inzulinom.

za razliku od nekih drugih markera, ovdje . Visok Matsuda indeks sugerira da stanice (osobito mišićne) efikasno „usisavaju“ glukozu iz krvi uz relativno malu potrebu za inzulinom. Zašto je važan u ChronoFastu: autori su htjeli vidjeti mijenja li TRE način na koji tijelo aktivno procesira glukozni udar, a ne samo „mirno stanje“ natašte. Ako se Matsuda indeks ne promijeni, to sugerira da osmosatni prozor nije „istrenirao“ stanice da bolje reagiraju na obrok – barem ne bez stvarnog kalorijskog deficita i u ovako kratkom vremenu.

Iako je cilj bio izokalorijski, u praksi je ipak zabilježen mali negativni energetski balans – osobito u ranom prozoru. Prema sažetku rada, prosječni deficit u eTRE bio je oko 167 kcal/dan, a u lTRE oko 97 kcal/dan. To je dovoljno malo kalorija da se ne očekuje metabolička revolucija, ali dovoljno kalorija da se objasni mali, ali zamjetan gubitak težine: oko 1,08 kg u eTRE i oko 0,44 kg u lTRE tijekom dva tjedna.

Drugim riječima, čak i kad se pokušava „zaključati“ kalorije, ljudsko ponašanje nađe pukotinu. To je istodobno ograničenje i pouka: u realnom životu TRE često funkcionira upravo kao alat za smanjenje unosa, čak i kad se formalno ne planira.

Jedina stvar koja se stvarno pomaknula: unutarnji sat

Ako metabolizam baš i nije plesao kako je glazba svirala, cirkadijalna biologija jest barem malo mrdnula kukovima: kasni prozor (lTRE) pomaknuo je cirkadijalnu fazu „kasnije“ u odnosu na rani prozor. U sažetku rada spominje se oko 24 minute kasnije u monocitima, dok komunikacija istraživača naglašava prosjek reda veličine 40 minuta razlike između faza. U istom smjeru pomaknuo se i san: sredina sna (sleep midpoint) bila je oko 15 minuta kasnije nakon lTRE.

To nije „wellness“ detalj, nego podsjetnik da hrana djeluje kao zeitgeber – vremenski signal – slično svjetlu koje djeluje na melatonin i diktira nam ritam spavanja. Kad se večera gurne duboko u večer, tijelo dobije poruku da je „dan“ dulji. Iako tih 15–40 minuta zvuči kao sitnica, u kronobiologiji sitnice su često mehanizam: mnogi procesi su podešeni na minute i sate, a ne na romantizirane priče o detoksu.

Za dio ljudi to bi moglo biti praktično: ako se san stalno kliže prema kasnije, kasni prozor jedenja možda ga dodatno „gura“. Za one druge, koji se muče s preranim buđenjem, pomak od nekoliko desetaka minuta zvuči kao slaba utjeha. U svakom slučaju, ChronoFast je pokazao da sat na tanjuru može podešavati sat u krvi – samo ne može činiti čuda s inzulinom.

Rezultati studije u brojkama Pridržavanje prozora: 96–98%

96–98% Prosječni dnevni deficit: eTRE oko –167 kcal, lTRE oko –97 kcal

eTRE oko –167 kcal, lTRE oko –97 kcal Promjena težine: eTRE oko –1,08 kg, lTRE oko –0,44 kg (2 tjedna)

eTRE oko –1,08 kg, lTRE oko –0,44 kg (2 tjedna) Pomak unutarnjeg sata: desetci minuta (oko 24–40 min ovisno o mjeri)

desetci minuta (oko 24–40 min ovisno o mjeri) Pomak sredine sna: oko 15 min kasnije nakon lTRE

Bonus: lipidi se mijenjaju, ali ne kako se obično mjeri

Krajem 2025. ista skupina objavila je sekundarnu analizu ChronoFasta koja se nije fokusirala na standardne laboratorijske nalaze, nego na lipidomiku – detaljno mapiranje stotina vrsta lipida i „lipidima sličnih“ molekula u plazmi. Tu se pojavljuje zanimljiv kontrapunkt: u ranom prozoru (eTRE) zabilježene su promjene u lipidnom profilu, s padom koncentracije 103 lipidne vrste, osobito nekih ceramida i fosfatidilkolina koji se često povezuju s kardiometaboličkim rizikom.

Uz to su opisane promjene u aktivnosti enzima lipidnog metabolizma i razlike u genskoj aktivnosti u potkožnom masnom tkivu, što sugerira da masno tkivo ipak ne reagira jednako na „rano“ i „kasno“, čak i kad kalorije ostanu slične.

Autori naglašavaju da u klasičnim parametrima poput kolesterola i triglicerida nije bilo velikih razlika. Dakle, eTRE ovdje nije „spustio kolesterol“, nego je pokazao da se na molekularnoj razini nešto može pomicati i kad rutinski laboratorij izgleda mirno. To je znanstveno zanimljivo i potencijalno važno za razumijevanje „krononutricije“, ali još nije klinička potvrda da će rana večera automatski spašavati kardiovaskularni sustav.

Zašto se ranije nalazilo „benefite“?

ChronoFast se dobro uklapa u širu sliku koja se već godinama ponavlja: kad se TRE uspoređuje s „uobičajenom prehranom“ bez stroge kontrole unosa, često se pojave poboljšanja. No tada je pitanje uvijek isto: je li kriv sat ili je krivo to što je prozor smanjio prilike za grickanje, kasne kalorije i „još samo nešto“?

S druge strane, postoje radovi u kojima se rano ograničenje unosa povezalo s poboljšanjima i bez velikog gubitka težine, osobito u specifičnim populacijama (npr. predijabetes) i uz drugačiji dizajn. Razlike među studijama vjerojatno nastaju iz kombinacije faktora: spol, dob, metabolički status, trajanje (tjedni naspram mjeseci), stvarna promjena kalorija, kvaliteta prehrane, fizička aktivnost, kronotip i društveni kontekst (radno vrijeme, obitelj, san).

ChronoFast je - treba to istaknuti - specifično ispitivanje: u promatranoj skupini su bile samo žene, medijan dobi je bio oko 62 godine, bilo je kratko vrijeme praćenja i pokušaj održavanja navika. To jeste odličan stres-test za tvrdnju „treba samo pomaknuti prozor i sve će se popraviti“, ali nije nužno posljednja riječ o svim oblicima povremenog posta – osobito ne o dugoročnim učincima i o kombinaciji intermittent fastinga s namjernim kalorijskim deficitom.

ChronoFast studija je dobra jer je „čista“, ali ima nekoliko ograničenja koja sprječavaju prebrze zaključke. Prvo - trajanje: dva tjedna je kratko razdoblje za promjene u kardiometaboličkim markerima, pogotovo ako je energetski deficit mali. Drugo - populacija: sudionice su bile žene s medijanom dobi oko 62 godine. U toj dobi metabolizam, sastav tijela, hormonski status i obrasci spavanja već imaju svoju inerciju, pa je moguće da bi mlađa populacija ili muškarci reagirali drukčije. Treće - i uz najbolju namjeru, unos energije rijetko ostane savršeno isti; i mali deficit može zamutiti sliku. I četvrto (i možda najvažnije) - TRE u stvarnom životu rijetko dolazi sam: ljudi koji ga uvedu često istodobno promijene i sastav hrane (manje ultraprerađenog, više proteina), povećaju kretanje ili prestanu jesti kasno navečer iz dosade. ChronoFast je namjerno pokušao „zamrznuti“ te promjene kako bi testirao samo satnicu – što je znanstveno pošteno, ali je drukčije od načina na koji se TRE koristi kao životna strategija.

Što se realno može zaključiti

ChronoFast studija ne kaže da je TRE beskoristan. Kaže nešto manje spektakularno i zato korisnije: u kontroliranom, gotovo isokalorijskom kontekstu, osmosatni prozor sam po sebi nije pokazao klinički relevantne metaboličke dobitke u dva tjedna, dok je istodobno vidljivo pomicao cirkadijalne signale i ritam spavanja. Tajming hrane može štimati biološki sat, ali bez energetskog deficita teško je očekivati da će sat sam odraditi posao koji inače radi minus na energetskom računu.

U praksi to vraća povremeni post na njegovo najrazumnije mjesto: kao alat ponašanja. Nekima je lakše preskočiti doručak nego brojati kalorije, drugima je lakše zaključati kuhinju nakon 18 sati nego voditi pregovore s frižiderom u 23 sata. Ako prozor pomaže smanjiti ukupni unos, tada radi svoj posao. Ako se sve nadoknadi u osam sati, dobije se uredan raspored obroka i eventualno malo pomaknut san, ali ne i metabolička teleportacija. Ako se TRE koristi kao alat koji smanjuje prilike za kalorije – primjerice izbacivanjem kasnovečernjeg grickanja, zaslađenih napitaka ili „drugu večeru“ – tada radi ono što bi radio i svaki drugi način kontrole unosa: smanjuje energiju. Ako se koristi kao izgovor da se u osam sati ugura isto (ili više) nego prije, tada se dobije disciplina u rasporedu, ali ne i automatsko poboljšanje metabolizma.

Mit o „čarobnom satu“ preživljava jer je psihološki ugodan. Sat je jednostavan, kalorije su dosadne. Sat daje osjećaj kontrole, kalorije podsjećaju na biologiju i termodinamiku. ChronoFast vraća priču na zemlju: bez stvarnog manjka energije nema razloga očekivati da će se inzulin, masnoće i upala popraviti samo zato što je obrok stisnut u određeni prozor. Kad sat pomaže da se jede manje, tada postaje koristan alat. Kad sat služi samo kao dekoracija uz istu količinu hrane, tada ostaje ono što i jest – gledanje u sat, s malo pomaknutim snom i bez metaboličkog vatrometa.

Igor „Doc“ Berecki je pedijatar-intenzivist na Odjelu intenzivnog liječenja djece Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Pobornik teorijske i praktične primjene medicine i znanosti temeljene na dokazima, opušta se upitno ne-stresnim aktivnostima: od pisanja znanstveno-popularnih tekstova u tiskanom i online-izdanju časopisâ BUG, crtkanja računalnih i old-school grafika i dizajna, zbrinjavanja pasa i mačaka, fejsbučkog blogiranja o životnim neistinama i medicinskim istinama, sve do kuhanja upitno probavljivih craft-piva i sasvim probavljivih jela, te neprobavljivog sviranja bluesa.