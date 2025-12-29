Sad je puno toga jasnije: TikTok je mladim Amerikancima vodeći izvor informacija

Novo istraživanje Pew Research Centera potvrđuje dominaciju TikToka, koji je s 43% udjela postao najpopularnija društvena mreža za praćenje vijesti među Amerikancima u dobi od 18 do 29 godina

Prema najnovijim podacima američkog istraživačkog centra Pew za 2025. godinu, TikTok je službeno zasjeo na vrh ljestvice društvenih aplikacija koje mladi Amerikanci koriste za konzumaciju vijesti. Platforma, koja je prethodnih godina zaostajala za konkurentima poput YouTubea i Instagrama, sada bilježi značajan rast popularnosti. Čak 43% ispitanika u dobnoj skupini od 18 do 29 godina izjavilo je kako redovito prati vijesti putem ove aplikacije, algoritma optimiziranog tako da vam servira gotovo isključivo one sadržaje za koje misli da ih želite vidjeti – potičući tako polarizaciju društva i zatvaranje u informativne "mjehure" i eho-komore sa selektivnim informacijama.

Ovaj trend rasta popularnosti TikToka kao izvora vijesti vidljiv je kroz proteklo trogodišnje razdoblje: 2023. godine taj je udio iznosio 32%, da bi 2024. narastao na 39%. Ovogodišnji skok na 43% omogućio je društvenoj mreži (uskoro u američkom vlasništvu) da prestigne YouTube i Facebook, koji dijele drugo mjesto s 41% udjela, dok je Instagram ostao na 40%. S druge strane, mreže poput X-a (bivši Twitter) i Reddita bilježe znatno niže postotke, s 21%, odnosno 18% korisnika u navedenoj demografskoj skupini.

Povjerenje u mreže

Zanimljivo je i da su društvene mreže u potpunosti nadvladale tradicionalne formate informiranja kod mlađe populacije u SAD-u. Ukupno 76% ispitanika iz navedene dobne skupine navodi društvene medije kao čest izvor informacija, što je znatno više od specijaliziranih portala za vijesti (60%) ili newslettera (28%). Analitičari Pewa primjećuju da se ovaj pomak događa paralelno s naporima TikToka da uvede nove alate za izdavače vijesti i sustave za provjeru činjenica unutar zajednice.

Pitanje vjerodostojnosti informacija na društvenim mrežama također dobiva novu dimenziju. Polovica ispitanih mladih osoba izjavila je da ima "određenu dozu" ili "puno" povjerenja u vijesti s društvenih mreža. Taj je postotak gotovo izjednačen s razinom povjerenja koju ista dobna skupina pokazuje prema informacijama koje plasiraju nacionalne novinske organizacije, što ukazuje na značajnu promjenu u percepciji autoriteta u medijskom prostoru.

Istraživanje je ispitalo i navike korištenja AI usluga, pa je tako 64% ispitanika izjavilo je da koristi AI chatbotove, a njih otprilike 30% to čini na svakodnevnoj bazi. Među dostupnim alatima uvjerljivo prednjači ChatGPT koji koristi 59% tinejdžera. Stariji tinejdžeri, oni u dobi od 15 do 17 godina, skloniji su korištenju chatbotova u usporedbi s mlađom skupinom od 13 do 14 godina.

Ipak, unatoč navedenim trendovima i visokoj razini korištenja, stavovi tinejdžera prema društvenim mrežama postaju sve kritičniji. Skoro polovina ispitanika (48%) smatra da društvene mreže imaju uglavnom negativan učinak na osobe njihove dobi, sve češće navode da im digitalne navike štete produktivnosti (40%) i kvaliteti sna (45%), dok jedna četvrtina djevojčica smatra da društvene mreže negativno utječu na njihovo mentalno zdravlje.