Stanfordov AI predviđa 130 bolesti iz snimka jedne noći sna

SleepFM je treniran korištenjem gotovo 600.000 sati snimaka sna oko 65.000 različitih ljudi

Mladen Smrekar petak, 9. siječnja 2026. u 08:35
Gomile podataka o spavanju prikupljene su polisomnografijom

Istraživači Stanford Medicine razvili su SleepFM, model umjetne inteligencije treniran na 585.000 sati polisomnografskih snimaka sna od 65.000 sudionika, koji predviđa rizik od više od 130 bolesti.

SleepFM uključuje više tokova podataka: elektroencefalografiju, elektrokardiografiju, elektromiografiju, očitavanje pulsa i protok zraka pri disanju

​SleepFM analizira multimodalne signale poput EEG-a, EKG-a, mišićne aktivnosti i disanja iz jedne noći spavanja, dijeleći ih na 5-sekundne segmente slično riječima u jezičnim modelima. Pritom koristi kontrastivno učenje (contrastive learning) s izostavljanjem jednog modaliteta, gdje model rekonstruira sakriveni signal iz ostalih, učinkovito "učeći jezik sna". To pak omogućava harmonizaciju podataka iz različitih klinika i okruženja.

Predviđanja bolesti i performanse

Model, predstavljen u časopisu Nature Medicine i dostupan na GitHubu, točno predviđa ishode poput smrti, demencije, srčane insuficijencije i moždanog udara, ali i Parkinsonove bolesti, raka prostate i dojke. Testiran na podacima do 25 godina praćenja iz Stanfordove klinike spavanja, SleepFM dokazano nadmašuje modele bazirane samo na demografiji, a dobar je, kažu, i za standardne zadatke: faze spavanja i apneju.

SleepFM je analizirao više od 1000 kategorija bolesti u zdravstvenim kartonima i pronašao 130 koje se mogu predvidjeti s razumnom točnošću na temelju podataka o spavanju pacijenta. Predviđanja modela bila su posebno jaka za rak, komplikacije u trudnoći, cirkulatorne bolesti i mentalne poremećaje

SleepFM otkriva kako nesinkronizirani signali - poput onih dok mozak spava, a srce je budno - signaliziraju rizik, a istraživači trenutno rade na integraciji podataka s nosivih uređaja.



