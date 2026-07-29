Stiže nevrijeme, pali radare: Hrvati uoči oluje masovno provjeravali vremensku prognozu

Tijekom olujnog nevremena koje je pogodilo Hrvatsku 26. srpnja, uporaba aplikacije Rain Viewer skočila je za 66% iznad prosjeka, a kao najveći faktor u tom rastu pokazala se – neizvjesnost

Snažno olujno nevrijeme koje je protekle nedjelje, 26. srpnja, pogodilo Hrvatsku i šire područje Jadrana pratio je nagli porast korištenja aplikacija za praćenje vremenskih prilika. Tijekom nepogode zabilježeni su krupna tuča, rizik od pijavica i bujične poplave. Istodobno su podaci o korištenju aplikacije RainViewer zabilježili skok aktivnosti u stvarnom vremenu, koje je primijećeno i satima prije službenih meteoroloških izvješća.

U iščekivanju nevremena

Rain Viewer je ranije ovog mjeseca objavio i analizu temeljenu na lipanjskim podacima iz nekoliko zemalja zapadne Europe. Prema njihovim podacima, skokovi u korištenju aplikacije prate neizvjesnost oko vremenskih nepogoda. Povećanje aktivnosti događa se u uskom vremenskom prozoru neposredno prije udara oluje, kad građani provjeravaju dolazi li nevrijeme, kojim intenzitetom i kada će proći preko njihovog područja.

Na dan 26. srpnja broj aktivnih korisnika Rain Viewera u Hrvatskoj porastao je 66% iznad četrnaestodnevnog prosjeka. Podaci prikupljeni putem sustava GA4 prikazuju da je radarska snimka u 12:00 sati bilježila kretanje olujnog sustava preko Jadrana i Hrvatske, s najjačim olujnim ćelijama na području Rijeke, Splita te na otvorenom moru.

Iz Rain Viewera su ekskluzivno za Bug.hr otkrili i nešto detaljnije podatke koji se tiču njihovih hrvatskih korisnika. Tjedni pregled korištenja, koji obuhvaća razdoblje od 21. do 27. srpnja, prikazuje širu sliku dinamike korištenja aplikacije. Najveći skok u tom razdoblju zabilježen je 21. srpnja, kada je uporaba porasla za 88% iznad prosjeka uslijed ranijeg, odvojenog vremenskog sustava. Već u ponedjeljak, 27. srpnja, nakon prolaska oluje, aktivnost se stabilizirala na 13% ispod prosjeka.

Rain Viewer

Najaktivnije pred oluju

"Ono što smo vidjeli u Hrvatskoj ovog vikenda uklapa se u obrazac koji pratimo cijelo ljeto: skokovi u korištenju prate neizvjesnost, a ne vrućinu. U subotu, dok se sustav visokog rizika razvijao nad Jadranom, vidjeli smo da naša uporaba u Hrvatskoj već raste iznad prosjeka – ljudi su provjeravali radar prije nego što je oluja uopće u potpunosti stigla. Do nedjelje, kada su nastupili tuča i bujične poplave, uporaba je bila 66% iznad četrnaestodnevnog prosjeka.

To za nas nije neuobičajeno, to je ista stvar koju smo vidjeli u Italiji, Češkoj i Njemačkoj u lipnju. Stabilan toplinski val ne mijenja naše brojke jer se nema što provjeravati. Oluja koja još nije počela je drugačija – to je jedina vremenska nepogoda čiji dolazak ne možete osjetiti, a to je upravo trenutak zbog kojeg naša aplikacija postoji", izjavio je Oleksii Schastlyvyi, izvršni direktor tvrtke Rain Viewer za Bug.hr.