Što su asistenti pametniji, to su ljudi površniji

Novo istraživanje pokazuje da korisnici ChatGPT-a uče manje od onih koji znanje traže putem klasičnih web pretraživača

Mladen Smrekar srijeda, 3. prosinca 2025. u 18:14
Učenje uz pomoć umjetne inteligencije nije dovoljno u usporedbi sa staromodnim pretraživanjem internetskih stranica 📷 Freepik
Od izlaska ChatGPT-a krajem 2022. umjetna inteligencija postala je glavni kanal kroz koji milijuni ljudi dolaze do informacija. Brzina i lakoća pristupa čine je neodoljivom, no novo istraživanje objavljeno u časopisu PNAS Nexus sugerira da taj komfor ima cijenu: korisnici velikih jezičnih modela razvijaju pliće razumijevanje tema nego oni koji se oslanjaju na tradicionalno googlanje.

Sedam pokusa, jedan rezultat

Studija opisuje sedam pokusa s više od 10.000 sudionika u kojima su uspoređeni načini učenja putem LLM-ova i standardne mrežne navigacije. Uočeno je da su sudionici koji su koristili ChatGPT u pravilu pisali kraće, generičke tekstove s manje činjenica koje su čitatelji ocijenili kao manje korisne. Čak i kad su svi imali na raspolaganju iste informacije, oni koji su ih dobivali u formi AI sinteze stjecali su površnije znanje.

Učenje iz sintetiziranih LLM odgovora dovodi do površnijeg znanja u usporedbi s prikupljanjem, tumačenjem i sintetiziranjem informacija putem standardnih web poveznica 📷 Shiri Melumad, Jin Ho Yun
Autori smatraju da se problem krije u pasivnosti: Google traži aktivno čitanje, selekciju i interpretaciju izvora, dok LLM obavlja taj posao umjesto korisnika. Iako ne predlažu napuštanje umjetne inteligencije, upozoravaju da bi je trebalo koristiti strateški – za brze činjenice, ne za temeljito učenje.

Uzaludni pokušaji

Istraživače je zanimalo i je li moguće učenje LLM-a učiniti aktivnijim procesom pa su sudionike uključili u specijalizirani GPT model koji je uz svoje sintetizirane odgovore nudio i web poveznice u stvarnom vremenu. Pokazalo seda je to uglavnom bilo uzalud jer se ogromna većina zadovoljavala ponuđenim sažetkom LLM-a i nitko nije bio posebno motiviran dublje istraživati ​​izvore.

Ako vam je cilj razviti duboko i generalizirajuće znanje u nekom području, oslanjanje samo na LLM sinteze bit će manje korisno, upozoravaju istraživači 📷 Freepik
Rezultat je bio da su sudionici i dalje razvijali pliće znanje u usporedbi s onima koji su koristili standardni Google, otkrivaju istraživači koji se sad žele usredotočiti na razvoj “aktivnijih” AI alata koji potiču korisnike na vlastito istraživanje, osobito u obrazovanju.



