Svako treće dijete koristi AI: Je li Hrvatska pred izazovom digitalnog odrastanja?

Dok su nekada djeca za pomoć u učenju pitala roditelje, nastavnike ili tražila odgovore u knjigama, danas sve češće pitaju umjetnu inteligenciju. Ona objašnjava gradivo, piše sastavke i nudi rješenja zadataka i to brzo, jednostavno i uvijek dostupno. Najnoviji podaci koje je objavila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti pokazuju da svako treće dijete u Hrvatskoj koristi alate umjetne inteligencije, što otvara niz pitanja o obrazovanju, sigurnosti i ulozi odraslih u digitalnom odrastanju. Postaje nejasno uče li djeca uz pomoć umjetne inteligencije koristeći ju kao podršku učenju, ili kao zamjenu za vlastiti trud i razmišljanje?

Umjetna inteligencija više nije futuristički koncept rezerviran za stručnjake i tehnološke entuzijaste. Postala je svakodnevni alat djece i mladih, često korišten spontano, bez formalnog obrazovanja i jasnih smjernica. Iako tehnologija donosi brojne prednosti, stručnjaci upozoravaju da brzina njezina širenja nadilazi sposobnost društva da djecu pripremi za njezino odgovorno korištenje.

Umjetna inteligencija kao digitalni pomagač

Djeca umjetnu inteligenciju najčešće koriste kao pomoć pri objašnjavanju složenih školskih sadržaja, sažimanju tekstova, ideji za pisanje eseja ili rješavanju zadataka. Za mnoge učenike AI je postao svojevrsni digitalni mentor, dostupan u svakom trenutku.

Ovakav način korištenja pokazuje da djeca umjetnu inteligenciju ne doživljavaju samo kao zabavu, već kao alat koji im može olakšati svakodnevne obveze. U kontekstu obrazovnog sustava koji često počiva na tradicionalnim metodama, umjetna inteligencija predstavlja potpuno novi oblik podrške učenju.

Međutim, upravo ta dostupnost otvara pitanje granice između pomoći i ovisnosti o tehnologiji. Ako učenici previše ovise o umjetnoj inteligenciji, postoji rizik da neće razviti vlastite analitičke i kreativne sposobnosti, što može dugoročno utjecati na kvalitetu znanja.

Najnovija Hrvatska istraživanja: djeca koriste AI zbog praktičnosti, ali imaju i zabrinutosti

Istraživanje koje je provelo Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu a prenio HAKOM dodatno potvrđuju da djeca umjetnu inteligenciju najčešće koriste iz praktičnih razloga. Čak 13 posto djece navodi da im AI pomaže lakše obaviti zadatke, 11 posto ističe uštedu vremena, dok 9 posto smatra da im uporaba umjetne inteligencije pomaže postići bolje školske rezultate.

S druge strane, među djecom koja ne koriste umjetnu inteligenciju, gotovo 40 posto navodi da im nije potrebna, dok više od četvrtine priznaje da ne zna dovoljno o tim alatima da bi ih koristili. Takvi podaci ukazuju na postojanje informacijske i edukacijske praznine koja može utjecati na digitalnu ravnopravnost među djecom.

Istovremeno, dio djece izražava zabrinutost zbog mogućih rizika. Oko 16 posto djece brine o privatnosti i dijeljenju osobnih podataka, dok 12 posto smatra da umjetna inteligencija može davati netočne ili izmišljene informacije. Ta podijeljena percepcija jasno pokazuje da djeca umjetnu inteligenciju doživljavaju i kao korisno, ali i potencijalno rizično sredstvo.

„Umjetna inteligencija više nije tema budućnosti, ona je već dio dječje svakodnevice. Djeca je koriste spontano, često bez jasnih smjernica, a odrasli nerijetko kasne u razumijevanju tih alata. Naša je odgovornost osigurati da djeca umjetnu inteligenciju koriste sigurno, kritički i u svoju korist, a ne na vlastitu štetu. To se postiže razgovorom, edukacijom i jasno postavljenim pravilima“, upozorava Tomislav Ramljak, voditelj Centar za sigurniji internet.

Digitalni jaz: dio djece ne koristi AI jer ne zna kako

Budući da značajan broj djece ne koristi ove alate, ne zato što ih svjesno odbacuju, već zato što ne znaju kako ih koristiti ili ne razumiju njihove mogućnosti to ukazuje na pojavu novog oblika digitalnog jaza. Razlika između djece koja imaju razvijene digitalne vještine i onih koja ih tek trebaju steći može imati dugoročne posljedice, osobito u obrazovanju i kasnije na tržištu rada, gdje će digitalne kompetencije biti ključne.

Stručnjaci upozoravaju da digitalna pismenost danas više nije dodatna vještina, već temeljna kompetencija. Bez sustavne edukacije postoji opasnost da dio djece ostane isključen iz tehnoloških promjena koje već oblikuju društvo.

Djeca svjesna rizika, ali bez dovoljno smjernica

Unatoč raširenoj uporabi umjetne inteligencije, djeca pokazuju određenu razinu opreza. Dio njih izražava zabrinutost zbog privatnosti i sigurnosti osobnih podataka, kao i zbog mogućnosti dobivanja netočnih informacija.

To pokazuje da djeca intuitivno prepoznaju potencijalne opasnosti, ali im često nedostaje znanje kako se zaštititi. Umjetna inteligencija može generirati uvjerljive odgovore, ali ne jamči njihovu točnost, što zahtijeva razvijene vještine kritičkog razmišljanja.

Upravo zato stručnjaci naglašavaju važnost aktivne uloge roditelja i nastavnika. Djeci nije dovoljno samo omogućiti pristup tehnologiji, potrebno ih je naučiti kako je koristiti odgovorno, kako provjeravati informacije i kako razumjeti njezina ograničenja.

Školski sustav pred novim izazovom

Pojava umjetne inteligencije predstavlja jedan od najvećih izazova za obrazovni sustav u posljednjih nekoliko desetljeća. Tradicionalni modeli poučavanja temelje se na pretpostavci da učenici samostalno traže i obrađuju informacije, dok umjetna inteligencija omogućuje brze, gotove odgovore.

To mijenja način na koji se procjenjuje znanje. Nastavnici se sve češće suočavaju s pitanjem kako razlikovati samostalni rad učenika od sadržaja generiranog uz pomoć umjetne inteligencije. Zbog toga stručnjaci predlažu prilagodbu metoda poučavanja i vrednovanja, s naglaskom na razumijevanje, raspravu i kritičko promišljanje.

Umjesto zabrane, sve više se govori o potrebi integracije umjetne inteligencije u obrazovanje, kako bi učenici naučili koristiti tehnologiju kao snažan alat za razvoj znanja i vještina, a ne kao zamjenu za vlastito razmišljanje. Ali za sada ne postoje jasne smjernice o načinu te integracije. No, bez jasnih smjernica i edukacije postoji rizik da djeca ostanu prepuštena tehnologiji koju koriste, ali ne razumiju u potpunosti.

Roditelji između zabrinutosti i neizvjesnosti

Roditelji se nalaze u složenoj situaciji jer često nemaju dovoljno znanja o umjetnoj inteligenciji da bi mogli učinkovito usmjeravati djecu. Generacijski jaz u razumijevanju tehnologije dodatno otežava nadzor i komunikaciju.

Djeca nove tehnologije usvajaju brzo i intuitivno, dok odrasli često tek pokušavaju razumjeti njihove mogućnosti i rizike. Zbog toga stručnjaci naglašavaju važnost edukacije ne samo djece, već i roditelja, kako bi mogli pružiti odgovarajuću podršku. Otvorena komunikacija i razgovor o digitalnim navikama ključni su za sigurnu uporabu tehnologije.

Tehnologija koja će oblikovati budućnost obrazovanja

Umjetna inteligencija neće zamijeniti obrazovanje, ali će ga neizbježno promijeniti. Ključno pitanje nije hoće li djeca koristiti umjetnu inteligenciju, već kako će je koristiti.

Generacija koja danas odrasta uz umjetnu inteligenciju bit će prva generacija koja neće pamtiti svijet bez nje. Upravo zato, način na koji društvo danas odgovori na ovaj izazov odredit će kvalitetu obrazovanja i sigurnost djece u digitalnoj budućnosti.