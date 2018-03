Svakodnevna izloženost nasilnoj igri ne utječe na promjenu ponašanja

Gotovo svaki put kada se u SAD-u dogodi neka veća pucnjava tamošnji političari vole tražiti bilo kojeg drugog krivca osim lakog pristupa oružju. Prije tridesetak godina je neko vrijeme bila kriva glazba, pa je štafetu početkom novog stoljeća preuzela igraća industrija i sada se opet vraćamo na tu istu priču. Igre potiču nasilje i treba ih bolje regulirati.

Tada ih ostatak svijeta voli podsjetiti da nemaju samo oni pristup nasilnim igrama i da se u njihovim državama takve stvari ne događaju. Novi podsjetnik stiže u obliku rezultata istraživanja kojeg su zajedno proveli Institut Max Planck i Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, a koji su objavljeni u časopisu Molecular Psychiatry.

Glavni cilj istraživanja bio je promatrati i testirati ispitanike tijekom dvomjesečnog perioda, a u njemu je sudjelovalo 90 ispitanika u dobi od 18 do 45 godina. Svakog dana su ispitanici igrali GTA V ili The Sims 3 po minimalno 30 minuta, dok je uvjet za odabir ljudi koji će sudjelovati u istraživanju bio da su u proteklih šest mjeseci nimalo ili jako malo igrali. Uz to je testiranjem prije provođenja istraživanja utvrđeno kako ne boluju od nekih drugih psihičkih poremećaja ili bolesti.

Ispitanici su morali ispuniti 52 različita upitnika kojim se mjerila razina agresije, seksističkih stajališta, empatije, kompetencija za međuljudske odnose, konstrukata vezanih uz impulzivnost (poput traženja uzbuđenja, sklonosti dosadi i preuzimanje rizika), psihičkog zdravlja (depresivnost, anksioznost) uz izvršne funkcije kontrole. Testiranje se provodilo u tri navrata: neposredno prije početka dvomjesečnog testnog perioda, neposredno nakon završetka i dva mjeseca nakon završetka perioda igranja kako bi se izmjerili potencijali dugotrajni efekti.

Usporedba više od 208 rezultata - 52 upitnika, usporedba grupa koje su se bavile nasilnom i nenasilnom igrom uz kontrolnu grupu, i rezultati neposredno prije, neposredno nakon i dva mjeseca nakon istraživanja - pokazala je da je samo kod tri ispitanika dobiven statistički značajan utjecaj nasilnog gameplayja. S obzirom na to da bi otprilike samo 10 od 208 usporedbi na toj razini bilo značajno, istraživači su došli do zaključka da "ne postoji štetan utjecaj nasilnih igara".

Onima koji razmišljaju logično to vjerojatno nije iznenađujuć rezultat, međutim ono što je u ovom istraživanju bilo zanimljivo je to da nije pronađen pozitivan utjecaj igara na multitasking kao u nekim prijašnjim istraživanjima.

Kao što je običaj sa psihološkim istraživanjima, dobiveni podaci ne služe kao konačne potvrde da igre ne uzrokuju nasilje, a daljnja istraživanja bi se trebala usmjeriti na mlađe uzraste koji nisu bili obuhvaćeni ovim istraživanjem.