Terapija svjetlom: LED i lim uništavaju stanice raka i čuvaju zdrave

Novi, navodno obećavajući tretman kombinira LED i nanopahuljice kositra kako bi neutralizirao stanice raka, zaštitio one zdrave i izbjegao bolne nuspojave

Mladen Smrekar subota, 25. listopada 2025. u 09:05
Prilagođeni sustav grijanja infracrvenim LED-om aktivira SnOx nanopahuljice koje zagrijavaju i neutraliziraju stanice raka: zelene su žive stanice, a crvene su stanice ubijene fototermalnom terapijom 📷 UT News
Na svijetu postoji čitav niz više ili manje priznatih i djelotvornih terapija kojima se cilja na stanice raka, od operacija i kemoterapija, preko transplantacija matičnih stanica do terapije onkolitičkim virusima i hipertermijom. Novi tretman kombinira LED svjetlo i sitne pahuljice kositra kako bi neutralizirao stanice raka, a istovremeno zaštitio zdrave stanice i izbjegao bolne nuspojave povezane s kemoterapijom i drugim tretmanima.

'SnOx nanopahuljice': LED tehnologija umjesto lasera i materijala usmjerenog na rak 📷 Chang, Silva, Nance, Fernandes, Santos, Magalhães, Pinto, Incorvia
Takozvane "SnOx nanopahuljice" nastale su u suradnji Teksaškog sveučilišta u Austinu i Sveučilišta u Portu, a rezultati prvih istraživanja, predstavljeni u časopisu ACS Nano, bude nadu u uspjeh. Tretman ovim nanopahuljicama postigao je naime izvanrednu učinkovitost u neutralizaciji stanica raka debelog crijeva i kože. U samo 30 minuta izlaganja, uspio je ubiti do 92 % stanica raka kože i 50 % stanica raka debelog crijeva. To je, kažu, učinjeno bez štetnih učinaka na zdrave stanice ljudske kože.

