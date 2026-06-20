X-59 probio zvučni zid: korak bliže 'tihoj' nadzvučnoj eri

NASA i Lockheed Martin uspješno su proveli dva uzastopna testna leta eksperimentalnog zrakoplova X-59, koji je oba puta probio zvučni zid i postigao maksimalnu brzinu od 1,4 Macha (oko 1487 km/h). Glavni cilj ovog projekta je demonstracija tehnologije "tihog nadzvučnog leta". X-59 koristi specifičnu aerodinamiku, uključujući ekstremno dug i tanak nos, koja sprječava spajanje valova tlaka zraka u jedan snažan zvučni udar. Zbog tog izduženog dizajna zrakoplov uopće nema prednji vjetrobran, pa pilot za upravljanje koristi HD kamere i zaslon za pogled izvan zrakoplova.

Rezultat je raspoređivanje zračnog otpora duž cijele letjelice, što umjesto eksplozivnog praska od 110 decibela stvara tek tihi, tupi udarac na tlu. Uspjeh ovog projekta mogao bi, vjeruju, ukinuti dugogodišnje zabrane komercijalnih nadzvučnih letova iznad kopna i skratiti putovanja za polovicu.

Nuklearna tehnologija hladi AI čipove bez kapi vode

Startup Ferveret razvio je inovativni modularni sustav hlađenja podatkovnih centara inspiriran nuklearnim reaktorima. Tehnologija nazvana Adaptive Phase Cooling (APC) uranja servere u specijalnu tekućinu bez toksičnih kemikalija. Za razliku od uobičajenih metoda, APC stvara mikroskopske mjehuriće koji se brzo odvajaju i ubrzavaju prijenos topline. Sustav donosi 15 % bolju računalnu učinkovitost i troši znatno manje struje uz nultu potrošnju vode.

Sustav hlađenja uranja računalne servere u specijaliziranu tekućinu koja puno učinkovitije apsorbira toplinu od zraka iz ventilatora Ferveret

Proces se temelji na takozvanom pothlađenom vrenju (subcooled boiling), posuđenom iz tehnologije nuklearnih reaktora, gdje se računalni čipovi uranjaju u specijalnu tekućinu s niskim vrelištem. Na samoj površini čipa stvaraju se mikroskopski mjehurići koji zbog specifične fizike fluida ekstremno brzo pucaju i ponovno se kondenziraju u okolnoj tekućini. Tim brzim ciklusom mjehurići drastično ubrzavaju odvođenje topline s procesora, omogućujući maksimalno hlađenje uz minimalne temperaturne razlike i bez ikakvog gubitka tekućine.

Hidrogel implantat vraća vid bez donora

Istraživači ETH Zurich razvili su inovativni meki hidrogel implantat koji bi mogao riješiti globalni problem nedostatka donorskog tkiva rožnice. Projekt pod nazivom Augel usmjeren je na pacijente s keratokonusom i teškim oštećenjima oka. Ovaj implantat stabilizira rožnicu i značajno poboljšava vid, a proizvodi se u potpunosti u laboratoriju. Tehnološki je kompatibilan s postojećim metodama laserske kirurgije te predstavlja iznimno pristupačno i ekonomično rješenje.

Nakon uspješnih laboratorijskih testiranja i ispitivanja na životinjskim modelima koji su dali obećavajuće rezultate, istraživači se sad intenzivno pripremaju za prve kliničke studije na ljudima.

Kvantno računalo Helios: rekordna preciznost s 98 kubita

Znanstveni časopis Nature objavio je rad o kvantnom procesoru Helios, koji donosi dosad neviđenu preciznost za sustave s ionima u zamci. Istraživači tvrtke Quantinuum izradili su 98-kubitni uređaj koji koristi barijeve ione u elektromagnetskom polju. Iako postoje veća kvantna računala, nijedan sustav ove arhitekture dosad nije dosegao ovu veličinu uz prosječnu preciznost od 99,921 % za dvo-kubitna vrata. Benchmark testovi pokazuju da Helios nadmašuje klasične računalne metode u brzini i energetskoj učinkovitosti, uz znatno manje pogrešaka u memoriji.

Kvantni procesor Helios Quantinuum

Arhitektura iona u zamci koristi električki nabijene atome barija levitirajuće u elektromagnetskom polju koji služe kao stabilni i dugovječni kubiti. Za razliku od supravodljivih čipova, ovaj pristup omogućava fizički identične kubite i znatno višu preciznost logičkih vrata, ali se suočava s većim inženjerskim izazovima pri brzom skaliranju sustava na tisuće kubita.

Svjetlosni prekidač uništava stanice raka

Biolozi s ETH Zurich razvili su inovativni molekularni prekidač upravljan svjetlošću koji uspješno rješava problem rezistentnosti stanica raka pluća. Neke stanice tumora bježe terapiji prelaskom u stanje mirovanja pomoću receptora hormona stresa. Novi biotehnološki sustav, opisan u časopisu PNAS, ciljano označava te receptore za prirodnu staničnu razgradnju, čime "budi" rak iz sna i ponovno ga čini osjetljivim na lijekove.

Nova metoda koristi svjetlost za kontrolu u kojim se stanicama receptor hormona stresa razgrađuje Adobe Stock

Prekidač se ubrizgava izravno u tumor, dok se okolno zdravo tkivo štiti specifičnim osvjetljavanjem koje mijenja strukturu molekule i deaktivira proces. Metoda je uspješno potvrđena u laboratoriju, a modularni dizajn otvara vrata i za liječenje raka dojke te prostate.

Novi tranzistor ubrzava čipove četiri puta

Inženjeri južnokorejskog sveučilišta POSTECH razvili su tehnologiju tranzistora koja jednom poluvodičkom uređaju omogućava istovremeno izvršavanje više funkcija. Spojevi cinkovog oksida i telurija stvorili su heterospoj koji pokazuje jedinstveno svojstvo dvostruke negativne diferencijalne transvodljivosti. To omogućava da jedna komponenta obavlja zadatke za koje je dosad trebalo više njih, čime se broj potrebnih tranzistora smanjuje za 75 %. Uređaj učetverostručuje brzinu obrade podataka unutar jednog ciklusa signala.

Struktura heterospojnog uređaja POSTECH

Tehnologija, opisana u časopisu Advanced Functional Materials, proizvodi se na temperaturama ispod 200 °C, što je idealno za izradu ultra-kompaktnih AI uređaja i naprednih 3D čipova.

STEHM sužava potragu za izvanzemaljskim životom

Znanstvenici sa Sveučilišta Stanford razvili su napredni računalni model STEHM (Smaller Than Earth Habitability Model) kako bi utvrdili koje minimalne dimenzije egzoplanet mora imati da bi zadržao atmosferu pogodnu za život. Model integrira unutarnju toplinsku evoluciju planeta s atmosferskim bijegom plinova uzrokovanim zvjezdanim zračenjem.

Platon, misije Europske svemirske agencije za otkrivanje planeta sličnih Zemlji koji kruže oko zvijezda sličnih Suncu ESA

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu The Planetary Science Journal, pokazuju da planeti veličine od barem 0,8 polumjera Zemlje uspješno zadržavaju stabilnu atmosferu u nastanjivoj zoni, dok manja tijela, poput Marsa, dugoročno gube plinove zbog niske gravitacije i izostanka tektonike ploča. Ovaj softverski filtar omogućit će astronomima preciznije i ekonomičnije usmjeravanje skupih teleskopskih promatranja prema najizglednijim kandidatima.

Sonar-MASt3R: 3D mapiranje mutnih podmorja

Inženjeri s MIT-a i oceanografskog instituta WHOI razvili su inovativnu tehnologiju podvodnog snimanja nazvanu Sonar-MASt3R. Ovaj sustav rješava dugogodišnji problem kretanja autonomnih vozila u mutnim vodama spajanjem optičkih i akustičnih podataka. Dok konvencionalne kamere gube vidljivost zbog podignutog sedimenta, sonar nesmetano mjeri udaljenost i oblike.

Integracijom sonarnih podataka u algoritam, sustav precizno ispravlja mjerilo i u stvarnom vremenu stvara detaljne 3D karte centimetarske točnosti. Podvodna se vozila tako mogu sigurno navigirati kroz slabu vidljivost i približiti objektima za detaljan optički pregled.