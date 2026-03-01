Zašto tenisice "cvile" na parketu? Odgovor se povezuje i s potresima

Istraživanje s Harvarda otkriva da zvuk pri trenju gume ne uzrokuje njezino nasumično zapinjanje, već nadzvučni impulsi slični onima koji pokreću tektonske rasjede

Dugogodišnja pretpostavka da zvuk "cviljenja", poput onog koji proizvode tenisice na dvoranskom podu ili gume pri kočenju, nastaje isključivo ciklusom "zapinjanja i klizanja", službeno je osporena. Istraživački tim s Harvarda, u suradnji s kolegama iz Nottinghama i Francuskog nacionalnog centra za znanstvenu istraživanja, otkrio je da su za poznate zvukove odgovorni drugačiji impulsi, tj, brze fronte gibanja zraka koje putuju duž dodirne površine – brzinama koje dosežu ili čak premašuju brzinu zvuka.

Munje i gromovi

Pomoću kamera koje snimaju do milijun sličica u sekundi i naprednih optičkih metoda, znanstvenici su vizualizirali kontakt između meke gume i stakla. Analiza je pokazala da ton koji čujemo nije rezultat nasumičnih događaja, već frekvencije ponavljanja tih specifičnih impulsa. Što se impulsi brže ponavljaju, to je ton viši, a cijeli proces prati i pojava triboelektričnog pražnjenja – minijaturnih "munja" uzrokovanih statičkim elektricitetom tijekom trenja.

Geometrija površine pokazala se ključnim faktorom u oblikovanju zvučnog potpisa "cviljenja". Kada su istraživači koristili potpuno ravne gumene blokove, impulsi su bili nepravilni, proizvodeći neodređeni šum. Međutim, uvođenjem brazda i uzoraka (poput onih na potplatima tenisica), impulsi su postali periodični i stabilni. Pokazalo se da geometrijska ograničenja omogućuju "zaključavanje" frekvencije, što je tim demonstrirao dizajniranjem blokova različitih visina kojima su uspjeli čak i "odsvirati" temu iz Ratova zvijezda.

Sličnost s potresima

Ovi nalazi otvaraju vrata razvoju novih, naprednih materijala s prilagodljivim svojstvima trenja. Prema riječima istraživača, razumijevanje načina na koji površinska geometrija upravlja impulsima klizanja omogućuje inženjerima san o materijalima koji po potrebi mogu prelaziti iz stanja niskog trenja u stanje iznimno visokog prianjanja.

Možda najzanimljiviji aspekt studije leži u poveznici između svakodnevnih zvukova i geofizike. Fizika koja upravlja širenjem impulsa u mekoj gumi dijeli ključne značajke s dinamikom potresa. Rupture i impulsi klizanja koji se kreću duž tektonskih rasjeda ponašaju se zapanjujuće slično onima u košarkaškim tenisicama, unatoč ogromnoj razlici u veličini.

Adel Djellouli / Bertoldi lab at Harvard

Tako smo dobili otkriće koje spaja dva naizgled nespojiva područja: fiziku mekih materijala i seizmologiju. "Trenje mekih materijala obično se smatra sporim procesom, no mi pokazujemo da se cviljenje tenisice može širiti jednako brzo kao i pucanje geološkog rasjeda, pa čak i brže od njega te da je njihova fizika zapanjujuće slična", zaključuje se u radu, objavljenome u časopisu Nature.