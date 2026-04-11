Živi strojevi, mikrosuperkondenzatori i glazbeni egoskeleti

Od lasera koji kožu pretvaraju u nosivu energiju do solarnih panela koji generiraju energiju iz sunčevog svjetla i kapljica kiše, mašta istraživača ne poznaje granice

Koristeći velike jezične modele, istraživači Sveučilišta Binghamton izradili su govorećeg robotskog psa vodiča koji određuje idealnu rutu i sigurno vodi korisnike do njihovog odredišta, nudeći povratne informacije u stvarnom vremenu tijekom puta.

Isti istraživači prethodno su već obučili robotske pse vodiče da vode slabovidne osobe reagirajući na povlačenje povodca. Njihov novi sustav ide korak dalje, stvarajući govornu komunikaciju između korisnika i psa, pružajući veću kontrolu. Robot nudi verbalizaciju plana, odnosno informacije o ruti prije polaska, ali i verbalizaciju scene, odnosno informacije tijekom putovanja.

Laseri kožu pretvaraju u nosivu energiju

Kineski istraživači razvili su jednostavan i ekološki prihvatljiv način korištenja lasera za pretvaranje prirodne kože u fleksibilne i nosive energetske uređaje. Uz pomoć lasera oni izravno ispisivali vodljive uzorke na biljno štavljenu kožu i tako dobili mikrosuperkondenzatore koji mogu pohranjivati ​​energiju i pomoći u zaglađivanju električnih signala kako bi nosiva elektronika radila pouzdanije. Za razliku od konvencionalnih uređaja koji se oslanjaju na sintetičke materijale i složene, kemijski zahtjevne procese, ovaj pristup koristi prirodni, koži ugodan materijal i metodu izrade u jednom koraku, objašnjavaju inženjeri sa Sveučilišta Jilin u časopisu Optics Letters.

Mikrosuperkondenzatori mogu napajati uređajepoput elektroničkog sata Hao Zhou, Tian-Tai Zhang, Qiang Wang, Xi-Lin Li, Yong-Lai Zhang, Dong-Dong Han

Istraživači su tako izradili mikrosuperkondenzatore u raznim uzorcima, uključujući tigra, zmaja i zeca. Pokazali su se prikladnim za fleksibilnu i udobnu nosivu elektroniku jer su izrađeni od mekih materijala i mogu se slobodno oblikovati i izravno integrirati u proizvode. Na primjer, narukvica za pametni sat mogla bi pohranjivati ​​i regulirati energiju umjesto da se oslanja na krutu bateriju, a tehnologija bi se mogla koristiti i u senzorima koji se montiraju na kožu, pametnu odjeću i druge dodatke.

Čip za učinkovito napajanje servera

Inženjeri Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu razvili su novi dizajn čipa koji bi, nadaju se, mogao poboljšati način na koji GPU pretvara energiju i upravlja njome. Tehnologija pokazuje učinkovitiji način obavljanja ključnog zadatka u elektronici: pretvaranja visokih napona u niže razine potrebne računalnom hardveru.

Čip dizajniran za učinkovitije pretvaranje visokih napona u niže razine, korištenjem piezoelektričnog rezonatora David Baillot / UC San Diego Jacobs School of Engineering

Novi dizajn čipa nudi bolje performanse hibridnog istosmjernog pretvarača (DC-DC) zasnovanog na piezoelektričnom rezonatoru. U testovima je 48 volti pretvorio na 4,8 volti, razinu koja se obično zahtijeva u podatkovnim centrima, s vršnom učinkovitošću od 96,2 posto. Čip je također isporučivao oko četiri puta veću izlaznu struju od ranijih dizajna temeljenih na piezoelektričnim naponima. Rješenje, predstavljeno u časopisu Nature Communications, moglo bi potaknuti razvoja manjih, energetski učinkovitijih sustava za napredno računalstvo.

Neuroboti inspirirani biologijom

Inženjeri već dugo pokušavaju oponašati život; izradili su algoritme strojnog učenja po uzoru na ljudski mozak, dizajnirali strojeve koji hodaju poput pasa ili lete poput kukaca i naučili robote da se prilagode svijetu oko sebe. A sada su biolozi Sveučilišta Tufts otišli korak dalje: umjesto da se inspiriraju biologijom, oni od nje grade neurobote - sitne, slobodno plivajuće skupove živih stanica koje se organiziraju u samousmjerene sustave s neuronima koji se povezuju u funkcionalne krugove.

Ovi živi strojevi, predstavljeni u časopisu Advanced Science, mogli bi znanstvenicima pomoći da bolje razumiju kako jednostavne neuronske mreže dovode do složenih ponašanja, što je temeljni korak prema izradi kiborg sustava koji integriraju biološko tkivo s inženjerskom kontrolom. A uz daljnje usavršavanje, tvrde tvorci neurobota, mogli bi se iskoristiti na brojne načine, od preciznog popravka tkiva do čišćenja okoliša.

Laserska tehnologija postiže 360 ​​Gbps s pola snage

Novi bežični sustav s laserskim pogonom koristi svjetlost za prijenos podataka brzinama većim od 360 Gbps. Takvo rješenje moglo bi, kažu istraživači Sveučilišta Cambridge, omogućiti brže i učinkovitije unutarnje mreže uz smanjenje smetnji i potrošnje energije. Njihov kompaktni optički bežični odašiljač, opisan u časopisu Advanced Photonics Nexus, nudi velike brzine uz poboljšanu energetsku učinkovitost.

Sustav je izgrađen oko sićušnog čipa koji sadrži niz poluvodičkih lasera s optičkim sustavom koji kontrolira distribuciju svjetlosti korisnicima Hossein Safi i sur.

U središtu sustava nalazi se prilagođeni niz 5 × 5 vertikalni šupljinski laseri s površinskim emitiranjem (VCSEL). Ovi infracrveni laseri se često koriste u podatkovnim centrima i senzorskim tehnologijama jer su učinkoviti i mogu raditi vrlo velikim brzinama. Svaki laser u nizu može se neovisno kontrolirati i prenositi vlastiti tok podataka. Istovremenim pokretanjem više lasera, sustav dramatično povećava ukupni kapacitet podataka u usporedbi s jednim izvorom svjetlosti. Cijeli niz stane na čip manji od milimetra, što ga čini prikladnim za kompaktne bežične pristupne točke pa čak i za ugradnju u pametne telefona.

Solarni panel generira energiju iz svjetla i kiše

Istraživači Instituta za znanost o materijalima u Sevilli (ICMS) osmislili su hibridni uređaj koji može istovremeno generirati energiju iz sunčeve svjetlosti i iz kiše. U srži sustava je patentirani tanki sloj koji štiti perovskitne solarne ćelije i poboljšava njihovu trajnost, čak i u teškim vremenskim uvjetima.

Vodootporne perovskitne solarne ćelije Fernando Núñez-Gálvez i sur.

Premaz, opisan u časopisu Nano Energy, ima dvije ključne uloge: djeluje kao zaštitni sloj koji kemijski štiti materijal, a istovremeno poboljšava njegovu sposobnost apsorpcije svjetlosti. Istovremeno, ima triboelektričnu površinu koja generira električni naboj trenjem ili kontaktom i pretvara energiju padajućih kapi kiše u iskoristivu električnu energiju.

Upravljanje mikrorobotima na slijepo

Istraživači Južnog metodističkog sveučilišta (SMU) u Dallasu izradili su sustav elektromagnetskih zavojnica koji može kontrolirati mikrorobote bez potrebe za kontinuiranim vizualnim praćenjem njihovog položaja. To bi, kažu, mikrorobotima moglo omogućiti rad unutar tijela, cijevi i drugih mjesta koja nisu uvijek vidljiva kamerom. Instrument stvara ujednačeni gradijent magnetskog polja koji primjenjuje konzistentnu silu na mikrorobote bez obzira na njihovu lokaciju unutar radnog prostora te tako eliminira potrebu za stalnim ažuriranjima položaja.

Instrument sa zavojnicom kontrolira magnetske mikrorobote bez kontinuiranog vizualnog praćenja SMU

Za generiranje magnetskih polja u tri dimenzije, istraživači su koristili šest odvojenih zavojnica, raspoređenih u tri para, a instrument je kalibriran uz pomoć triaksijalnog magnetometra. Rezultati testiranja uz pomoć alata za računalnu simulaciju COMSOL podudarali su se s testovima u stvarnom životu s točnošću od 99 %, izvijestili su istraživači u studiji objavljenoj u časopisu IEEE Access.

Glazbeni egzoskeleti

Talijanski znanstvenici objavili su studiju o primjeni egzoskeleta u glazbi. Par violinista koristio je robotske uređaje koji su odašiljali blage fizičke impulse na ramena i laktove svirača, reagirajući na pokrete partnera u stvarnom vremenu. Haptička povratna informacija nadmašila je vizualnu koordinaciju, pokazali su testovi, smanjivši kognitivni napor i poboljšavši sinkronizaciju izvedbe.

Haptička komunikacija, ostvarena putem dvosmjerno povezanih nosivih robota, nadmašuje tradicionalnu slušno-vizualnu povratnu informaciju između glazbenika Dario Barbani

Ovaj eksperiment, opisan u časopisu Science Robotics, otvara vrata novim metodama učenja sviranja, ali i naprednoj rehabilitaciji pacijenata kroz zajedničke motoričke zadatke.