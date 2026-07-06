Ako ste u potrazi za drugačijim laptopom, bacite oko na ovaj Lenovo s dva zaslona

Iz ponude Harvey Normana izdvajamo Lenovo Yoga Book 9 (83KJ000RRM), laptop koji će se svidjeti svima kojima su za rad potrebna dva zaslona

U ponudi Harvey Normana pronašli smo Lenovo Yoga Book 9, premium prijenosnik koji se zbog svog formata ističe u moru drugih laptopa.

Konkretnije, Lenovo Yoga Book 9 (83KJ000RRM) jedan je od rijetkih prijenosnika na tržištu koji dolazi s dvostrukim 14-inčnim OLED zaslonom. Takav koncept omogućuje korištenje dva puna zaslona bez potrebe za dodatnim monitorom, što može biti posebno korisno tijekom rada u više aplikacija, uređivanja fotografija i videa, programiranja ili vođenja videopoziva uz istovremeni pregled dokumenata.

Za performanse je zadužen Intelov Core Ultra 7 255H procesor s ukupno 16 jezgri i 16 threadova te maksimalnim taktom do 5,1 GHz. Riječ je o platformi koja pripada novoj generaciji AI računala, a uključuje i Intel AI Boost NPU za ubrzavanje zadataka koji koriste umjetnu inteligenciju. Za grafičke zadatke brine se integrirana Intel Arc 140T grafika.

Laptop stiže s 32 GB LPDDR5X RAM-a brzine 8400 MT/s te PCIe 4.0 NVMe SSD-om od 1 TB. Važno je napomenuti da je memorija zalemljena na matičnu ploču i nije ju moguće naknadno nadograditi, što trebate imati na umu ako vam je potrebno puno prostora za pohranu.

Što se tiče specifikacija zaslona, oba su na dodir, imaju rezoluciju 2.880 x 1.800 piksela, nude osvježavanje od 120 Hz, pokrivaju 100 posto DCI-P3 spektra boja, podržavaju Dolby Vision i DisplayHDR True Black 600 te postižu do 750 nita vršne svjetline. U pakiranju dolazi i Lenovo Yoga Pen, što dodatno proširuje mogućnosti za bilježenje, crtanje i uređivanje sadržaja.

Za multimediju su zadužena četiri stereo zvučnika optimizirana tehnologijom Dolby Atmos, dok se za videopozive koristi 5-megapikselna kamera s infracrvenim senzorom za prijavu na Windows Hello i fizičkim elektroničkim zatvaračem radi zaštite privatnosti.

Yoga Book 9 opremljen je baterijom kapaciteta 88 Wh, a puni se putem priloženog 65-vatnog USB-C punjača. Za povezivanje su dostupna tri Thunderbolt 4 priključka s podrškom za DisplayPort 2.1 i USB Power Delivery, dok bežičnu povezivost osiguravaju Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.

Kućište je izrađeno od nehrđajućeg magnezija, stoga je laptop težak svega 1,22 kilograma, a uz to dolazi i u tvrtkinoj prepoznatljivoj Tidal Teal plavoj boji. Standardno stiže i s predinstaliranim Windowsima 11 Pro, što znači da ga je dovoljno samo otpakirati i uključiti.

Cijena ovog laptopa u Harvey Normanu iznosi 2.799 eura.