Ako vam treba igraći miš s puno tipki, provjerite ovaj Redragonov model

U ponudi trgovine Računala.hr pronašli smo Redragon Aatrox Pro M811-RGB Wireless, bežični igraći miš s do 26.000 DPI-ja, 15 programabilnih tipki i RGB osvjetljenjem

Tražeći zanimljivu igraću periferiju u ponudi trgovine Računala.hr, naišli smo na Redragon Aatrox Pro M811-RGB Wireless, bežični miš namijenjen igračima koji traže velik broj programabilnih tipki, visoku preciznost i RGB osvjetljenje, ali i korisnicima kojima makronaredbe mogu olakšati svakodnevni rad.

Za početak, spomenimo da Redragon Aatrox Pro M811-RGB Wireless koristi 2,4-gigahercnu bežičnu vezu, koja omogućuje brz i stabilan prijenos podataka bez kabela koji bi smetao tijekom igranja. Takav način povezivanja posebno će odgovarati igračima koji preferiraju uredniji radni prostor i veću slobodu pokreta.

Miš dolazi s pet unaprijed definiranih DPI razina, između kojih se može brzo prebacivati, dok se putem pratećeg softvera osjetljivost senzora može dodatno prilagoditi u rasponu od 100 do čak 26.000 DPI-ja, što omogućuje fino podešavanje za različite žanrove igara ili profesionalne zadatke.

Jedna od njegovih glavnih odlika je 15 programabilnih tipki, uključujući i velik broj bočnih tipki namijenjenih MMO i MOBA naslovima. Sve tipke moguće je prilagoditi vlastitim prečacima, makronaredbama ili multimedijskim funkcijama putem Redragonovog softvera.

Proizvođač ističe i ergonomski oblik koji prati prirodan položaj šake kako bi korištenje bilo ugodnije tijekom višesatnog igranja ili rada. Uz to, miš je opremljen RGB osvjetljenjem s više efekata rada, koje se također može prilagoditi kroz softver te uskladiti s ostalim Redragonovim uređajima.

Cijena ovog miša u Računala.hr iznosi 65 eura.