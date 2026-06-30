Ako vam treba igraći miš s puno tipki, provjerite ovaj Redragonov model
U ponudi trgovine Računala.hr pronašli smo Redragon Aatrox Pro M811-RGB Wireless, bežični igraći miš s do 26.000 DPI-ja, 15 programabilnih tipki i RGB osvjetljenjem
Tražeći zanimljivu igraću periferiju u ponudi trgovine Računala.hr, naišli smo na Redragon Aatrox Pro M811-RGB Wireless, bežični miš namijenjen igračima koji traže velik broj programabilnih tipki, visoku preciznost i RGB osvjetljenje, ali i korisnicima kojima makronaredbe mogu olakšati svakodnevni rad.
Za početak, spomenimo da Redragon Aatrox Pro M811-RGB Wireless koristi 2,4-gigahercnu bežičnu vezu, koja omogućuje brz i stabilan prijenos podataka bez kabela koji bi smetao tijekom igranja. Takav način povezivanja posebno će odgovarati igračima koji preferiraju uredniji radni prostor i veću slobodu pokreta.
Miš dolazi s pet unaprijed definiranih DPI razina, između kojih se može brzo prebacivati, dok se putem pratećeg softvera osjetljivost senzora može dodatno prilagoditi u rasponu od 100 do čak 26.000 DPI-ja, što omogućuje fino podešavanje za različite žanrove igara ili profesionalne zadatke.
Jedna od njegovih glavnih odlika je 15 programabilnih tipki, uključujući i velik broj bočnih tipki namijenjenih MMO i MOBA naslovima. Sve tipke moguće je prilagoditi vlastitim prečacima, makronaredbama ili multimedijskim funkcijama putem Redragonovog softvera.
Proizvođač ističe i ergonomski oblik koji prati prirodan položaj šake kako bi korištenje bilo ugodnije tijekom višesatnog igranja ili rada. Uz to, miš je opremljen RGB osvjetljenjem s više efekata rada, koje se također može prilagoditi kroz softver te uskladiti s ostalim Redragonovim uređajima.
Cijena ovog miša u Računala.hr iznosi 65 eura.
|SPECIFIKACIJE
|Senzor
|Optički, PixArt PAW3395, do 26.000 DPI
|Povezivost
|2,4 GHz bežično / USB-C (žično tijekom punjenja)
|Dimenzije i masa
|123 × 86 × 49 mm / 138g
|Broj tipki
|15 programabilnih
|Polling rate
|Do 1000 Hz
|Akceleracija
|50 G
|Baterija
|1.000 mAh (do 80 sati bez RGB osvjetljenja)
|Osvjetljenje
|RGB (16,8 milijuna boja, 5 načina rada)
|Jamstvo
|5 godina uz registraciju