Amazon Prime Day ove godine stiže ranije i traje četiri dana

Amazon je službeno potvrdio da će se ovogodišnji Prime Day održati od 23. do 26. lipnja, čime se najveći shopping događaj za Prime pretplatnike vraća u lipanj nakon nekoliko godina održavanja u srpnju. Akcija će trajati puna četiri dana, a korisnicima će donijeti popuste na proizvode iz više od 35 kategorija.

Prema priopćenju Amazona, Prime članove očekuju dosad najniže cijene ove godine za tisuće proizvoda, uključujući elektroniku, kućanske uređaje, modne dodatke, kozmetiku, proizvode za dom i vrt te opremu za povratak u školu. Tvrtka najavljuje i popuste od 40 posto ili više na odabrane proizvode poznatih brendova poput De'Longhija, Gillettea i Gardene.

Tijekom Prime Daya svakodnevno će biti dostupne nove tematske ponude, a Amazon će isticati i takozvane „Top 100 Deals“, odnosno stotinu najatraktivnijih popusta tijekom događaja. Uz to, Prime korisnici ostvaruju i pogodnosti poput besplatne dostave za milijune proizvoda.

Ovogodišnji Prime Day održat će se u više od 20 zemalja, među kojima su Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska, Poljska, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD. Iako Hrvatska nije među službeno podržanim tržištima, domaći kupci najčešće koriste njemački Amazon, koji već godinama nudi dostavu velikog broja proizvoda u Hrvatsku te je tradicionalno najpopularnija Amazonova trgovina među hrvatskim korisnicima.