Asus Zenbook S 14 cilja na korisnike koji žele lagan laptop s AI značajkama

U ponudi Harvey Normana pronašli smo laptop idealan za one koji žele lagani, kompaktan uređaj solidnih specifikacija, napravljen od premium materijala

Asus sa svojim modelom Zenbook S 14 UX5406SA-PZ278X cilja na korisnike koji traže prijenosno računalo za produktivnost, multitasking i kreativni rad, ali u vrlo tankom i laganom formatu. Riječ je o 14-inčnom premium ultrabooku koji kombinira moderan dizajn, OLED zaslon i novu generaciju Intelovih AI procesora.

Laptop u ovom slučaju dolazi s Intelovim Core Ultra 7 258V procesorom, 32 GB RAM-a i 1 TB SSD-a, što ga svrstava među snažnije ultrabook modele za svakodnevni profesionalni rad. Takva konfiguracija trebala bi bez problema zadovoljiti potrebe korisnika koji istovremeno rade u velikom broju aplikacija, uređuju fotografije i video sadržaj ili koriste AI alate unutar Windowsa 11. Integrirana Intel grafika pritom nije primarno namijenjena ozbiljnom igranju, ali je dovoljna za neke laganije igre i editiranje fotografija u Lightroomu.

Zenbook S 14 koristi Intelov AI Boost NPU s performansama do 48 TOPS-a, a podržane su i razne AI funkcije poput generiranja sadržaja, video poziva uz AI obradu slike, automatskih titlova i alata za organizaciju fotografija i videa. Laptop dolazi s Windowsima 11 Pro te podrškom za Copilot i Asusove AI aplikacije.

Jedna od glavnih prednosti laptopa je njegov dizajn. Kućište je napravljeno od takozvanog ceraluminuma, odnosno kombinacije alunminija i keramike koja bi trebala pružati veću otpornost uz malu masu. Laptop je debeo svega 1,1 centimetar i težak oko 1,2 kilograma, zbog čega je posebno zanimljiv korisnicima koji često putuju ili rade izvan ureda.

Još jedna prednost je i 3K Lumina OLED zaslon od 120 Hz, što bi posebno mogli cijeniti korisnici koji puno gledaju multimedijski sadržaj ili rade s vizualnim materijalima. Štoviše, iskustvo gledanja sadržaja dodatno upotpunjava sustav s četiri zvučnika te podrška za Dolby Vision i Dolby Atmos.

Što se povezivosti tiče, dostupni su Thunderbolt 4 USB-C priključci, HDMI 2.1, USB-A i kombinirani audio priključak, dok je za bežično povezivanje zadužen Wi-Fi 7. Baterija kapaciteta 72 Wh trebala bi omogućiti cjelodnevni rad bez potrebe za punjačem, barem kod lakših i srednje zahtjevnih zadataka.

Asus Zenbook S 14 UX5406SA-PZ278X trenutno se može kupiti u Harvey Normanu po cijeni od 1.899,99 eura, a do 28. svibnja može se ostvariti i dodatnih pet posto popusta uz ZABA Mastercard kartice.