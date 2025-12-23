Gloriusov Model D i dalje je jedan od boljih izbora za igrače koji traže lagani miš

Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo Model D, žičani miš koji ima prepoznatljivu saćastu konstrukciju kućišta zbog koje teži manje od 70 grama

Bug.hr utorak, 23. prosinca 2025. u 06:30
Glorious Model D 📷 Foto: Glorious
Glorious Model D Foto: Glorious

Gloriousov Model D je žičani miš namijenjen igračima koji traže kombinaciju male mase, ergonomskog oblika i provjerenih komponenti. Riječ je o modelu za dešnjake, optimiziranom za takozvani „palm“ i „claw“ hvat, koji se sada može kupiti u Računala.hr po akcijskoj cijeni od 49 eura.

Naime, Model D koristi optički senzor Pixart PMW-3360, koji omogućuje osjetljivost do 12.000 DPI-ja, maksimalnu brzinu praćenja od 250 IPS-a i ubrzanje do 50 g, uz polling rate do 1.000 Hz. U praksi to znači vrlo precizno i stabilno praćenje bez neželjenih „spin-outa“, što je ključno za kompetitivne igre.

Unatoč punoj veličini, Model D teži svega 68 grama, što ga svrstava u kategoriju ultralakih miševa. Niska masa postignuta je korištenjem saćaste konstrukcije kućišta, koja smanjuje težinu bez značajnog kompromisa po pitanju čvrstoće. Takav dizajn posebno će odgovarati igračima koji preferiraju brze, nagle pokrete i duže sesije bez zamora ruke.

Glorious Model D 📷 Foto: Glorious
Glorious Model D Foto: Glorious

Za klikanje su zaduženi Omron mehanički prekidači, deklarirani na 20 milijuna klikova, a miš ukupno nudi šest programabilnih tipki. Lako klizanje po podlozi osiguravaju G-Skates teflonske nožice, dok je za povezivanje zadužen fleksibilni Ascended kabel duljine dva metra, dizajniran tako da minimalno stvara otpor tijekom pomicanja miša.

Model D podržava RGB osvjetljenje sa 16,8 milijuna boja i osam efekata, a sve postavke mogu se prilagoditi putem Gloriousovog softvera. Miš ima i internu memoriju za tri korisnička profila, što omogućuje zadržavanje postavki bez obzira na računalo na koje je spojen. Kompatibilan je s Windowsima, macOS-om i Linuxom.

SPECIFIKACIJE
Senzor Optički (Pixart PMW-3360, max 12.000 DPI)
Povezivost USB (žični)
Dimenzije 128 × 67 × 42 mm
Masa 68 g
Broj tipki 6
Jamstvo 2 godine

 



