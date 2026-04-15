HiFuture Aura 2 pametni je sat za manja zapešća  

HiFuture Aura 2 dolazi s mesh narukvicom, ali ju je vrlo lako zamijeniti sa silikonskom koja se također nalazi u pakiranju. Iako je primarno reklamiran ženama, prema našem mišljenju ga bez problema mogu nositi i muškarci s nešto manjim zapešćem

Tržište pametnih satova nije baš stvoreno za manja zapešća, no mi smo u webshopu Tehnologista.hr pronašli jedan koji je idealan i za žene i muškarce. Riječ je o modelu HiFuture Aura 2 koji se do 3. svibnja može kupiti po akcijskoj cijeni od 59,49 eura.

Naime, ovaj se sat ističe 1,32-inčnim AMOLED zaslonom visoke rezoucije koji zahvaljujući zakrivljenom staklu donosi moderan i profinjen izgled. Kućište je napravljeno od nehrđajućeg čelika te dodatno naglašava premium dojam, a softversku stranu pokriva sučelje 3D Dynamic UI.

Uz podršku za Bluetooth pozive, korisnici mogu primati i obavljati pozive izravno sa zapešća, što je posebno praktično ako niste u prilici izvaditi mobitel iz džepa ili torbe. Sat prikazuje i obavijesti iz svih glavnih aplikacija te omogućuje upravljanje glazbom, čime pokriva ključne funkcije modernog pametnog sata.

Što se tiče zdravlja i aktivnosti, Aura 2 ima senzor otkucaja srca, mjerenje razine kisika u krvi (SpO2), praćenje sna i pedometar, uz podršku za više od 100 sportskih načina rada. Zahvaljujući IP zaštiti razine 1 ATM, otporan je na znoj i prskanje, pa je prikladan i za “jače” aktivnosti.

Baterija kapaciteta 270 mAh omogućuje do 7 dana rada, dok dodatni silikonski remen u pakiranju pruža fleksibilnost između elegantnog i sportskog stila. Sat se povezuje putem Bluetootha 5.3, koristi aplikaciju HiFuture Fit te podržava i hrvatski jezik.