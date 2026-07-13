Hisense 65UR9S sada je na akciji, a uz kupnju dolazi i zvučnik Party Rocket 160

U ponudi Harvey Normana pronašli smo Hisense 65UR9S, 65-inčni MiniLED televizor uz čiju kupnju do kraja mjeseca dobivate i party zvučnik

Hisense posljednjih godina sve češće postaje jedan od prvih izbora kupaca koji traže dobar omjer cijene i kvalitete, a u ponudi Harvey Normana pronašli smo upravo televizor koji opravdava tu tvrdnju.

Riječ je, naime, o modelu 65UR9S koji se smješta u viši segment ponude Hisensea te je tako namijenjen nešto zahtjevnijim korisnicima. Radi se o 65-inčnom 4K RGB MiniLED televizoru koji pokriva do 100 posto BT.2020 spektra boja te za obradu slike koristi Hi-View AI Engine RGB, procesor koji u stvarnom vremenu optimizira svjetlinu, kontrast i boje za svaku zonu pozadinskog osvjetljenja, s ciljem postizanja prirodnijeg prikaza sadržaja.

Posebno se ističe i maksimalna svjetlina od do 5.000 nita, što bi trebalo omogućiti dobru vidljivost HDR sadržaja čak i u vrlo osvijetljenim prostorijama. Kad smo već kod HDR-a, napomenimo da TV podržava širok raspon HDR standarda, uključujući Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive i HLG, a posjeduje i IMAX Enhanced certifikat.

Ljubiteljima filmova namijenjen je i Filmmaker Mode, koji isključuje dodatne obrade slike kako bi sadržaj bio prikazan onako kako su ga autori zamislili.

Za sadržaj niže rezolucije dostupni su AI 4K Upscaler i AI HDR Upscaler, koji uz pomoć umjetne inteligencije povećavaju razinu detalja te poboljšavaju kontrast i boje starijih filmova, televizijskih programa ili streaming sadržaja.

Dodatnu kvalitetu prikaza osiguravaju i Anti-Reflection & Glare-Free premaz protiv refleksija te AI RGB svjetlosni senzor, koji automatski prilagođava svjetlinu i temperaturu boje uvjetima osvjetljenja u prostoriji. Što se tiče značajki za igrače, ovaj televizor ima frekvenciju osvježavanja od visokih 170 Hz, a podržava i HDMI 2.1, VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium te Dolby Vision Gaming.

Za dodatnu kontrolu tijekom igranja dostupna je i Game Bar funkcija koja omogućuje prikaz broja FPS-a, HDR statusa, VRR-a te brzu prilagodbu ključnih postavki slike bez izlaska iz igre.

Ono po čemu se ovaj TV posebno ističe je i ugrađeni 4.1.2-kanalni audio sustav koji se sastoji od prednjih i surroundzvučnika, zvučnika usmjerenih prema gore te ugrađenog subwoofera ukupne izlazne snage 90 W, uz podršku za Dolby Atmos.

Hisense navodi da je zvuk dodatno podešen u suradnji s tvrtkom Devialet, dok AI Sound automatski prilagođava ekvilizaciju ovisno o sadržaju koji se reproducira. Za korisnike koji kasnije požele dodatno proširiti audio sustav dostupna je i Hi-Concerto funkcija koja omogućuje zajednički rad kompatibilnog Hisenseovog soundbara i ugrađenih TV zvučnika.

Softversku stranu pokriva VIDAA Smart OS koji podržava personalizirane preporuke sadržaja te glasovno upravljanje bez korištenja daljinskog upravljača. Na raspolaganju su i AirPlay 2, mogućnost dijeljenja zaslona, podrška za Google Home, Apple Home i Matter, kao i Wi-Fi 6E te Bluetooth povezivanje.

Posebno se ističe i USB-C priključak, preko kojeg je moguće prenositi datoteke, prikazivati sadržaj u rezoluciji do 4K pri 165 Hz ili puniti kompatibilne uređaje snagom do 10 W. Uz tri HDMI 2.1 priključka, televizor nudi i dva USB porta, LAN priključak, optički audio izlaz te podršku za sve najčešće video, audio i slikovne formate.

Hisense 65UR9S dostupan je za kupnju u Harvey Normanu po akcijskoj cijeni od 1.599 eura. Ako kupite ovaj TV do 31. srpnja 2026. godine i registrirate ga na službenoj stranici proizvođača, na poklon dobivate Hisenseov Party Rocket 160 prijenosni zvučnik.