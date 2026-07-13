Hisense 65UR9S sada je na akciji, a uz kupnju dolazi i zvučnik Party Rocket 160

U ponudi Harvey Normana pronašli smo Hisense 65UR9S, 65-inčni MiniLED televizor uz čiju kupnju do kraja mjeseca dobivate i party zvučnik

Bug.hr ponedjeljak, 13. srpnja 2026. u 06:30

Hisense posljednjih godina sve češće postaje jedan od prvih izbora kupaca koji traže dobar omjer cijene i kvalitete, a u ponudi Harvey Normana pronašli smo upravo televizor koji opravdava tu tvrdnju.

Riječ je, naime, o modelu 65UR9S koji se smješta u viši segment ponude Hisensea te je tako namijenjen nešto zahtjevnijim korisnicima. Radi se o 65-inčnom 4K RGB MiniLED televizoru koji pokriva do 100 posto BT.2020 spektra boja te za obradu slike koristi Hi-View AI Engine RGB, procesor koji u stvarnom vremenu optimizira svjetlinu, kontrast i boje za svaku zonu pozadinskog osvjetljenja, s ciljem postizanja prirodnijeg prikaza sadržaja.

Posebno se ističe i maksimalna svjetlina od do 5.000 nita, što bi trebalo omogućiti dobru vidljivost HDR sadržaja čak i u vrlo osvijetljenim prostorijama. Kad smo već kod HDR-a, napomenimo da TV podržava širok raspon HDR standarda, uključujući Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive i HLG, a posjeduje i IMAX Enhanced certifikat.

Ljubiteljima filmova namijenjen je i Filmmaker Mode, koji isključuje dodatne obrade slike kako bi sadržaj bio prikazan onako kako su ga autori zamislili.

Za sadržaj niže rezolucije dostupni su AI 4K Upscaler i AI HDR Upscaler, koji uz pomoć umjetne inteligencije povećavaju razinu detalja te poboljšavaju kontrast i boje starijih filmova, televizijskih programa ili streaming sadržaja.

Dodatnu kvalitetu prikaza osiguravaju i Anti-Reflection & Glare-Free premaz protiv refleksija te AI RGB svjetlosni senzor, koji automatski prilagođava svjetlinu i temperaturu boje uvjetima osvjetljenja u prostoriji. Što se tiče značajki za igrače, ovaj televizor ima frekvenciju osvježavanja od visokih 170 Hz, a podržava i HDMI 2.1, VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium te Dolby Vision Gaming.

Za dodatnu kontrolu tijekom igranja dostupna je i Game Bar funkcija koja omogućuje prikaz broja FPS-a, HDR statusa, VRR-a te brzu prilagodbu ključnih postavki slike bez izlaska iz igre.

Ono po čemu se ovaj TV posebno ističe je i ugrađeni 4.1.2-kanalni audio sustav koji se sastoji od prednjih i surroundzvučnika, zvučnika usmjerenih prema gore te ugrađenog subwoofera ukupne izlazne snage 90 W, uz podršku za Dolby Atmos.

Hisense navodi da je zvuk dodatno podešen u suradnji s tvrtkom Devialet, dok AI Sound automatski prilagođava ekvilizaciju ovisno o sadržaju koji se reproducira. Za korisnike koji kasnije požele dodatno proširiti audio sustav dostupna je i Hi-Concerto funkcija koja omogućuje zajednički rad kompatibilnog Hisenseovog soundbara i ugrađenih TV zvučnika.

Softversku stranu pokriva VIDAA Smart OS koji podržava personalizirane preporuke sadržaja te glasovno upravljanje bez korištenja daljinskog upravljača. Na raspolaganju su i AirPlay 2, mogućnost dijeljenja zaslona, podrška za Google Home, Apple Home i Matter, kao i Wi-Fi 6E te Bluetooth povezivanje.

Posebno se ističe i USB-C priključak, preko kojeg je moguće prenositi datoteke, prikazivati sadržaj u rezoluciji do 4K pri 165 Hz ili puniti kompatibilne uređaje snagom do 10 W. Uz tri HDMI 2.1 priključka, televizor nudi i dva USB porta, LAN priključak, optički audio izlaz te podršku za sve najčešće video, audio i slikovne formate.

Hisense 65UR9S dostupan je za kupnju u Harvey Normanu po akcijskoj cijeni od 1.599 eura. Ako kupite ovaj TV do 31. srpnja 2026. godine i registrirate ga na službenoj stranici proizvođača, na poklon dobivate Hisenseov Party Rocket 160 prijenosni zvučnik.

SPECIFIKACIJE  
Ekran 65" RGB MiniLED / 4K (3.840 × 2.160) / 170 Hz
HDR Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, IMAX Enhanced
Procesor Hi-View AI Engine RGB
Audio 4.1.2-kanalni sustav / Dolby Atmos / Devialet podešavanje / AI Sound / 90 W
Gaming 170 Hz, HDMI 2.1, VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Vision Gaming, Game Bar
Konektori 3 × HDMI 2.1 (eARC), 1 × USB-C, 1 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, LAN, optički audio izlaz, CI+
Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth
Softver VIDAA Smart OS
Pametne funkcije AirPlay 2, glasovno upravljanje, Google Home, Apple Home, Matter, AI Picture, AI Sports Mode, AI Scenario
Dizajn Tanki metalni okviri, prilagodljivo postolje, VESA 400 × 400
Dimenzije 1.448 × 838 × 45 mm (bez postolja)
Masa 28,4 kg (bez postolja) / 29,2 kg (s postoljem)
Jamstvo Dvije godine

✨ Dolby Vision HDR za kino doživljaj kod kuće

4K MiniLED TV TCL 65C6K

Dijagonala 65" (165 cm), 4K QLED 3840 × 2160, Google TV, Dolby Vision & Dolby Atmos, DVB-T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×1, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

679 Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-33%

Bluetooth slušalice SONY WH-CH720

Bežične slušalice, razne boje, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 30 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC) s Dual Noise Sensor + procesor V1, DSEE poboljšanje zvuka, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 35 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i USB kabel za punjenje, jamstvo 2 godine

79 119 Kupi

🎬 Kino doživljaj kod kuće uz Samsung OLED 4K

-48%

4K OLED TV SAMSUNG QE55S84FAUXXH

Dijagonala 55" (139 cm), 4K UHD 3840 × 2160, Tizen OS, OLED (samoosvjetljujući pikseli), NQ4 AI Gen2 procesor, OLED HDR / HDR10+, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4 (2.1), USB ×2, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.3, Motion Xcelerator 120 Hz, Dolby Atmos, OTS Lite zvuk

749 1449 Kupi

🎶 Surround koji te potpuno uroni u scenu

-39%

Soundbar SAMSUNG HW-Q600F/EN

3.1.2‑kanalni Dolby Atmos i DTS Virtual:X zvuk, 380 W RMS snage, bežični subwoofer, Q‑Symphony i Adaptive Sound, SpaceFit Sound Pro podrška, Game Pro način, HDMI (1× ulaz / 1× izlaz s eARC‑om), optički ulaz, Bluetooth 4.2, USB reprodukcija, masa seta 20.1 kg

279 459 Kupi

🚀 98" spektakl uz napredni TCL QLED prikaz

-200€

4K QLED TV TCL 98C6K

Dijagonala 98" (248 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, QLED tehnologija s bogatim bojama, Dolby Vision / napredni HDR, snažan zvuk, AI poboljšanje slike, moderan ultra‑tanak dizajn, Wi‑Fi, Bluetooth

1999 2199 Kupi

🎮 Savršen gaming i HDR doživljaj uz Hisense U7Q

-17%

4K Mini LED TV HISENSE 55U7Q

Dijagonala 55" (139 cm), Mini LED 4K UHD 3840 × 2160, 144 Hz Game Mode PRO, Dolby Vision / HDR10+, ugrađeni subwoofer i Dolby Atmos, VIDAA Smart TV, napredno lokalno zatamnjenje (Full Array), AI poboljšanje slike i zvuka

429 519 Kupi

⭐ Premium doživljaj koji podiže svaki trenutak gledanja

-45%

4K OLED TV SAMSUNG QE55S90FAEXXH

Dijagonala 55" (140 cm), Ultra HD 3840 x 2160, Tizen, DVB-T2/C/S2, HDMI x4, USB x2, Wi-Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

999 1849 Kupi

🎬 Vrhunski kontrast i realizam uz Sony BRAVIA Mini LED

-200€

4K MINI LED TV SONY K65XR55B.CEI Bravia 5

Dijagonala 65" (164 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, BRAVIA 5 Mini LED tehnologija, XR procesor (Cognitive Processor XR), Dolby Vision / Dolby Atmos, X-Balanced Speaker, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

1299 1499 Kupi

🎯 Precizni detalji, prirodne boje i pouzdan LG webOS

-21%

4K LED TV LG 50UA75003LA

Dijagonala 50" (127 cm), 4K UHD TV, Alpha 7 AI Processor Gen8, webOS 25, HDR10 Pro, AI Picture i Sound Wizard, 60 Hz

369 469 Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi