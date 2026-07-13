Hisense 65UR9S sada je na akciji, a uz kupnju dolazi i zvučnik Party Rocket 160
U ponudi Harvey Normana pronašli smo Hisense 65UR9S, 65-inčni MiniLED televizor uz čiju kupnju do kraja mjeseca dobivate i party zvučnik
Hisense posljednjih godina sve češće postaje jedan od prvih izbora kupaca koji traže dobar omjer cijene i kvalitete, a u ponudi Harvey Normana pronašli smo upravo televizor koji opravdava tu tvrdnju.
Riječ je, naime, o modelu 65UR9S koji se smješta u viši segment ponude Hisensea te je tako namijenjen nešto zahtjevnijim korisnicima. Radi se o 65-inčnom 4K RGB MiniLED televizoru koji pokriva do 100 posto BT.2020 spektra boja te za obradu slike koristi Hi-View AI Engine RGB, procesor koji u stvarnom vremenu optimizira svjetlinu, kontrast i boje za svaku zonu pozadinskog osvjetljenja, s ciljem postizanja prirodnijeg prikaza sadržaja.
Posebno se ističe i maksimalna svjetlina od do 5.000 nita, što bi trebalo omogućiti dobru vidljivost HDR sadržaja čak i u vrlo osvijetljenim prostorijama. Kad smo već kod HDR-a, napomenimo da TV podržava širok raspon HDR standarda, uključujući Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive i HLG, a posjeduje i IMAX Enhanced certifikat.
Ljubiteljima filmova namijenjen je i Filmmaker Mode, koji isključuje dodatne obrade slike kako bi sadržaj bio prikazan onako kako su ga autori zamislili.
Za sadržaj niže rezolucije dostupni su AI 4K Upscaler i AI HDR Upscaler, koji uz pomoć umjetne inteligencije povećavaju razinu detalja te poboljšavaju kontrast i boje starijih filmova, televizijskih programa ili streaming sadržaja.
Dodatnu kvalitetu prikaza osiguravaju i Anti-Reflection & Glare-Free premaz protiv refleksija te AI RGB svjetlosni senzor, koji automatski prilagođava svjetlinu i temperaturu boje uvjetima osvjetljenja u prostoriji. Što se tiče značajki za igrače, ovaj televizor ima frekvenciju osvježavanja od visokih 170 Hz, a podržava i HDMI 2.1, VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium te Dolby Vision Gaming.
Za dodatnu kontrolu tijekom igranja dostupna je i Game Bar funkcija koja omogućuje prikaz broja FPS-a, HDR statusa, VRR-a te brzu prilagodbu ključnih postavki slike bez izlaska iz igre.
Ono po čemu se ovaj TV posebno ističe je i ugrađeni 4.1.2-kanalni audio sustav koji se sastoji od prednjih i surroundzvučnika, zvučnika usmjerenih prema gore te ugrađenog subwoofera ukupne izlazne snage 90 W, uz podršku za Dolby Atmos.
Hisense navodi da je zvuk dodatno podešen u suradnji s tvrtkom Devialet, dok AI Sound automatski prilagođava ekvilizaciju ovisno o sadržaju koji se reproducira. Za korisnike koji kasnije požele dodatno proširiti audio sustav dostupna je i Hi-Concerto funkcija koja omogućuje zajednički rad kompatibilnog Hisenseovog soundbara i ugrađenih TV zvučnika.
Softversku stranu pokriva VIDAA Smart OS koji podržava personalizirane preporuke sadržaja te glasovno upravljanje bez korištenja daljinskog upravljača. Na raspolaganju su i AirPlay 2, mogućnost dijeljenja zaslona, podrška za Google Home, Apple Home i Matter, kao i Wi-Fi 6E te Bluetooth povezivanje.
Posebno se ističe i USB-C priključak, preko kojeg je moguće prenositi datoteke, prikazivati sadržaj u rezoluciji do 4K pri 165 Hz ili puniti kompatibilne uređaje snagom do 10 W. Uz tri HDMI 2.1 priključka, televizor nudi i dva USB porta, LAN priključak, optički audio izlaz te podršku za sve najčešće video, audio i slikovne formate.
Hisense 65UR9S dostupan je za kupnju u Harvey Normanu po akcijskoj cijeni od 1.599 eura. Ako kupite ovaj TV do 31. srpnja 2026. godine i registrirate ga na službenoj stranici proizvođača, na poklon dobivate Hisenseov Party Rocket 160 prijenosni zvučnik.
|SPECIFIKACIJE
|Ekran
|65" RGB MiniLED / 4K (3.840 × 2.160) / 170 Hz
|HDR
|Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, IMAX Enhanced
|Procesor
|Hi-View AI Engine RGB
|Audio
|4.1.2-kanalni sustav / Dolby Atmos / Devialet podešavanje / AI Sound / 90 W
|Gaming
|170 Hz, HDMI 2.1, VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Vision Gaming, Game Bar
|Konektori
|3 × HDMI 2.1 (eARC), 1 × USB-C, 1 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, LAN, optički audio izlaz, CI+
|Mreža
|Wi-Fi 6E, Bluetooth
|Softver
|VIDAA Smart OS
|Pametne funkcije
|AirPlay 2, glasovno upravljanje, Google Home, Apple Home, Matter, AI Picture, AI Sports Mode, AI Scenario
|Dizajn
|Tanki metalni okviri, prilagodljivo postolje, VESA 400 × 400
|Dimenzije
|1.448 × 838 × 45 mm (bez postolja)
|Masa
|28,4 kg (bez postolja) / 29,2 kg (s postoljem)
|Jamstvo
|Dvije godine