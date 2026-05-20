Honor 600 stigao je u Instar Centar, a uz kupnju dolaze i pokloni

Honor 600 i 600 Pro dostupni za kupnju u Instaru, a kupci do 7. lipnja, uz prigodne popuste, na poklon dobivaju i superbrzi punjač te set dodatne opreme za mobitel

Bug.hr srijeda, 20. svibnja 2026. u 06:30

Novi Honor mobiteli stigli su na hrvatsko tržište, a jedan od najzanimljivijih modela u višoj srednjoj klasi svakako je novi Honor 600. Riječ je o uređaju koji kombinira premium dizajn, napredne AI mogućnosti i vrlo fokusiran pristup mobilnoj fotografiji, a trenutno ga se može kupiti u sklopu aktualne promotivne pogodnosti koju nudi Instar Centar.

Naime, Honor 600 dolazi sa 6,57-inčnim AMOLED zaslonom frekvencije osvježavanja od 120 Hz te vršnom svjetlinom do čak 8.000 nita. Posebno se ističe Sunlight Mode način rada koji poboljšava vidljivost na otvorenom i pri jakom svjetlu, zadržavajući pritom precizan prikaz boja i dobar kontrast čak i pod direktnim suncem.

Velik naglasak stavljen je i na kameru. Honor 600 koristi glavnu kameru od 200 MP s optičkom stabilizacijom slike i velikim 1/1,4-inčnim senzorom. Uz glavnu kameru tu je i 12-megapikselna ultraširoka kamera, dok se s prednje strane nalazi 50-megapikselna selfie kamera s podrškom za snimanje u 4K.

Mobitel pogoni Snapdragon 7 Gen 4 procesor izrađen u 4-nanometarskom proizvodnom procesu, uz 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije. Što se tiče softvera, Honor 600 dolazi s Androidom 16 i MagicOS 10 sučeljem, a proizvođač obećava i do šest velikih Android nadogradnji. Uz pametni sat, korisnici mogu dodatno proširiti mogućnosti uređaja kroz praćenje aktivnosti, zdravlja, sna i notifikacija direktno na zapešću.

Jedna od zanimljivijih novosti je i AI Image to Video značajka koja omogućuje generiranje i uređivanje video sadržaja pomoću umjetne inteligencije direktno na uređaju. Honor pritom navodi kako je riječ o jednom od prvih modela koji koristi napredni multimodalni AI video sustav za stvaranje sadržaja kroz jednostavne tekstualne naredbe.

Kad je riječ o bateriji, HONOR 600 koristi Si/C bateriju kapaciteta 6.400 mAh uz podršku za brzo 80-vatno punjenje te reverzibilno žično punjenje do 27 W za napajanje drugih uređaja. Tu su i stereo zvučnici, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC te IP68/IP69K certifikat otpornosti na vodu i prašinu.

Uz kupnju novog mobitela trenutno su dostupne i dodatne promotivne pogodnosti pa tako kupci, uz popust pri kupnji, na poklon dobivaju i Honorov superbrzi punjač od 80 W i set dodatne opreme koji uključuje maskicu, stalak, bedž i vezicu za mobitel.

Promocija traje do 7. lipnja 2026. godine ili do isteka zaliha, a sve dodatne informacije dostupne su na ovom linku.

 

