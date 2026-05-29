Instar Centar ima laptop koji će se posebno svidjeti ljubiteljima sportskih automobila

MSI ima laptop za sve ljubitelje sportskih automobila koji se može kupiti i u Instaru po promotivnoj cijeni od 2.099 eura

U ponudi Instar Centra pronašli smo laptop koji će se posebno svidjeti automobilskim entuzijastima i svim ljubiteljima sportskih automobila. Riječ je o modelu MSI Prestige 16 AI+ Mercedes AMG, laptopu koji spaja elegantan dizajn inspiriran Mercedosovom AMG Motorsport filozofijom i moderne AI mogućnosti namijenjene profesionalcima, kreativcima i korisnicima koji žele snažne performanse u mobilnom formatu.

Naime, MSI Prestige 16 AI+ Mercedes AMG pokreće Intel Core Ultra 9 288V procesor s radnim taktom do 5,1 GHz, uz Intel Arc 140V grafiku i napredni AI NPU za ubrzavanje svakodnevnih zadataka i AI funkcionalnosti. Laptop dolazi s 32 GB LPDDR5x RAM-a i 1 TB NVMe SSD-a, što će zasigurno biti dovoljno za zahtjevniji multitasking, obradu fotografija, video montažu i poslovne aplikacije.

Poseban fokus stavljen je i na zaslon. Riječ je o 16-inčnom 4K+ OLED panelu rezolucije 3.840 x 2.400 piksela sa 100-postotnim DCI-P3 spektrom boja, zbog čega bi ovaj model mogao biti zanimljiv i kreativcima kojima su precizan prikaz boja i visoka razina detalja važni u svakodnevnom radu.

MSI Prestige 16 AI+ Mercedes AMG Foto: Instar Centar

Laptop dolazi s operativnim sustavom Windows 11 Pro, a uz napredne mogućnosti povezivanja kao što su Wi-Fi 7 i Thunderbolt 4, može se pohvaliti i dodatnim sigurnosnim značajkama poput TPM 2.0 modula i fizičkog pokriva za web kameru.

Iako MSI naglašava izdržljivost ovog laptopa, zbog čega bi mogao odgovarati onima koji često rade na terenu, korisnicima se preporučuje da uz ovakav uređaj svakako nabave i ruksak za laptop.

MSI Prestige 16 AI+ Mercedes AMG može se kupiti po promotivnoj cijeni od 2.099 eura. Uz kupnju laptopa dobivate i brendirane dodatke – bežični miš te prigodnu podlogu.