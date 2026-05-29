Instar Centar ima laptop koji će se posebno svidjeti ljubiteljima sportskih automobila

MSI ima laptop za sve ljubitelje sportskih automobila koji se može kupiti i u Instaru po promotivnoj cijeni od 2.099 eura

Bug.hr petak, 29. svibnja 2026. u 06:30
MSI Prestige 16 AI+ Mercedes AMG 📷 Foto: Instar Centar
MSI Prestige 16 AI+ Mercedes AMG Foto: Instar Centar

U ponudi Instar Centra pronašli smo laptop koji će se posebno svidjeti automobilskim entuzijastima i svim ljubiteljima sportskih automobila. Riječ je o modelu MSI Prestige 16 AI+ Mercedes AMG, laptopu koji spaja elegantan dizajn inspiriran Mercedosovom AMG Motorsport filozofijom i moderne AI mogućnosti namijenjene profesionalcima, kreativcima i korisnicima koji žele snažne performanse u mobilnom formatu. 

Naime, MSI Prestige 16 AI+ Mercedes AMG pokreće Intel Core Ultra 9 288V procesor s radnim taktom do 5,1 GHz, uz Intel Arc 140V grafiku i napredni AI NPU za ubrzavanje svakodnevnih zadataka i AI funkcionalnosti. Laptop dolazi s 32 GB LPDDR5x RAM-a i 1 TB NVMe SSD-a, što će zasigurno biti dovoljno za zahtjevniji multitasking, obradu fotografija, video montažu i poslovne aplikacije.

Poseban fokus stavljen je i na zaslon. Riječ je o 16-inčnom 4K+ OLED panelu rezolucije 3.840 x 2.400 piksela sa 100-postotnim DCI-P3 spektrom boja, zbog čega bi ovaj model mogao biti zanimljiv i kreativcima kojima su precizan prikaz boja i visoka razina detalja važni u svakodnevnom radu.

MSI Prestige 16 AI+ Mercedes AMG 📷 Foto: Instar Centar
MSI Prestige 16 AI+ Mercedes AMG Foto: Instar Centar

Laptop dolazi s operativnim sustavom Windows 11 Pro, a uz napredne mogućnosti povezivanja kao što su Wi-Fi 7 i Thunderbolt 4, može se pohvaliti i dodatnim sigurnosnim značajkama poput TPM 2.0 modula i fizičkog pokriva za web kameru.

Iako MSI naglašava izdržljivost ovog laptopa, zbog čega bi mogao odgovarati onima koji često rade na terenu, korisnicima se preporučuje da uz ovakav uređaj svakako nabave i ruksak za laptop.

MSI Prestige 16 AI+ Mercedes AMG može se kupiti po promotivnoj cijeni od 2.099 eura. Uz kupnju laptopa dobivate i brendirane dodatke – bežični miš te prigodnu podlogu.

SPECIFIKACIJE MSI PRESTIGE 16 AI+ MERCEDES-AMG
Ekran 16” OLED / 4K+ / 120 Hz
Procesor Intel Core Ultra 9 288V
Grafička kartica Intel Arc 140V
Memorija 32 GB LPDDR5x RAM
Disk 1 TB NVMe SSD
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori Thunderbolt 4 USB-C, USB-A, HDMI 2.1, microSD, 3,5-mm audio
Operacijski sustav Windows 11
Jamstvo 24 mjeseca
Cijena 2.099 eura

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi