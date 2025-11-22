JBL-ove slušalice s pametnim kućištem za punjenje sada su na velikoj akciji

Iz ponude webshopa Tehnologista.hr izdvajamo JBL Live Beam 3, bežične slušalice koje imaju pametno kućište za punjenje s 1,45-inčnim zaslonom

Akcije su već u punom jeku, a mi smo na webshopu Tehnologista.hr pronašli jednu koja bi se mogla svidjeti onima koji traže TWS slušalice koje se ističu u masi sličnih modela. Riječ je o JBL-ovim Live Beam 3 slušalicama koje imaju kućište za punjenje s 1,45-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir.

Naime, kroz taj je zaslon moguće kontrolirati sve ključne funkcije slušalica bez izvlačenja mobitela iz džepa, od ANC-a i glasnoće do ekvilizatora, što u nekim trenucima može biti korisno. Slušalice inače imaju i True ANC tehnologiju koja se u stvarnom vremenu prilagođava okolini i učinkovito uklanja vanjske smetnje.

Zahvaljujući šest mikrofonа, slušalice nude jasne pozive, a funkcije Voice Equalizer i Voice Level Optimizer omogućuju detaljnu kontrolu vlastitog glasa i glasnoće sugovornika. Personal Sound Amplification dodatno pojačava ambijentalne zvukove, što može biti korisno u prometu ili uredu, a ne zaboravimo i ugrađene 10-milimetarske zvučničke jedinice koje pokrivaju frekvencijski raspon od 20 Hz do 40 kHz.

Tu je i Personi-Fi 3.0 koji prilagođava zvuk profilu sluha korisnika, dok JBL Signature Sound i prostorni JBL Spatial Sound daju prepoznatljiv JBL-ov zvučni potpis i širi, prostorniji dojam.

Foto: JBL

Nadalje, Bluetooth 5.3 donosi stabilnu vezu i brzo prebacivanje između uređaja, dok Google Finder i Google Audio Switch dodaju sloj praktičnosti za korisnike Androida. Ako slušalice ikad nestanu, Googleova mreža od više od tri milijuna uređaja može pomoći u njihovom pronalasku, tako da nema brige za one zaboravne.

Što se tiče autonomije, slušalice nude do 12 sati reprodukcije po punjenju i dodatnih 36 sati ako se u priču uključi kućište. Samo 10 minuta brzog punjenja daje do četiri sata slušanja, a dobra je vijest da je podržano i bežično punjenje. Slušalice inače imaju IP55 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, što ih čini prikladnima za treninge i svakodnevnu upotrebu.

JBL Live Beam 3 mogu se kupiti na Tehnologista.hr po akcijskoj cijeni od 99,99 eura.