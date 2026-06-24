JBL PartyBox 520 spaja snažan zvuk, solidnu bateriju i svjetlosne efekte

Iz webshopa Tehnologista.hr ovoga puta izdvajamo JBL PartyBox 520, party zvučnik koji može zabaviti velik broj ljudi, kako u kućnim, tako i u vanjskim uvjetima

Na Tehnologista.hr trenutno se mogu pronaći brojni party zvučnici po sniženim cijenama, a u moru modela različitih specifikacija, nama je za oko posebno zapao JBL PartyBox 520, zvučnik koji nastoji ponuditi dovoljno snage za ozbiljne zabave, ali bez cijene najskupljih JBL-ovih modela.

Riječ je o prijenosnom party zvučniku koji raspolaže snagom od 400 W RMS, što bi trebalo biti dovoljno za ozvučavanje većih prostorija, terasa, vrtova ili manjih privatnih događanja na otvorenom. JBL pritom koristi vlastitu tehnologiju AI Sound Boost koja u stvarnom vremenu analizira reprodukciju i prilagođava zvuk kako bi se postigla što veća glasnoća uz manje izobličenja.

Za korisnike koji planiraju zabave izvan kuće zanimljiva bi mogla biti ugrađena baterija kapaciteta 99,02 Wh. Prema navodima proizvođača, PartyBox 520 može reproducirati glazbu do 15 sati s jednim punjenjem, što bi trebalo biti dovoljno za cjelodnevno druženje ili večernju zabavu bez potrebe za stalnim pristupom električnoj mreži.

Dodatnu atmosferu stvara integrirano RGB osvjetljenje koje se sinkronizira s ritmom glazbe. Korisnici putem JBL PartyBox aplikacije mogu prilagođavati svjetlosne efekte i boje, ali i podešavati zvuk prema vlastitim preferencijama.

Budući da se ovakav tip zvučnika često koristi na otvorenom, JBL je ugradio i IPX4 zaštitu od prskanja vode. To ne znači da je zvučnik vodootporan, ali bi bez problema trebao podnijeti pokoju kap kiše ili prskanje uz bazen.

Jedna od zanimljivijih značajki je podrška za Auracast tehnologiju. Korisnici tako mogu povezati dva PartyBox 520 zvučnika za stereo reprodukciju ili stvoriti veću mrežu kompatibilnih JBL-ovih zvučnika kako bi pokrili veći prostor zvukom. Takva opcija može biti korisna za veće proslave, sportske događaje ili okupljanja na otvorenom gdje jedan zvučnik možda nije dovoljan.

PartyBox 520 opremljen je i ulazima za mikrofon i gitaru, što ga čini zanimljivim izborom za karaoke večeri, manje nastupe uživo ili razne oblike zabave u kojima publika želi aktivno sudjelovati. Tu su i 3,5-milimetarski AUX ulaz, USB reprodukcija te Bluetooth 5.4 povezivost.

Iako teži 25,5 kilograma, JBL je pokušao olakšati transport teleskopskom ručkom i ugrađenim kotačićima. Zahvaljujući tome, premještanje zvučnika iz dnevnog boravka na terasu ili u dvorište ne bi trebalo predstavljati veći problem.

Akcijska cijena ovog zvučnika na webshopu Tehnologista.hr iznosi 559,99 eura.