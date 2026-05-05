Jedan od najtraženijih laganih igraćih miševa sada je na akciji

U trgovini Računala.hr do kraja se mjeseca po akcijskoj cijeni može kupiti Gloriousov Model D, jedan od najpopularnijih laganih igraćih miševa na tržištu

Glorious Model D jedan je od najpopularnijih igraćih miševa na tržištu za kupce koji traže nisku masu i dobru ergonomiju. Riječ je o žičanom modelu za dešnjake, optimiziranom za „palm“ i „claw“ hvat, koji se do kraja mjeseca može kupiti u trgovini Računala.hr po akcijskoj cijeni od 49 eura.

Miš je opremljen optičkim senzorom Pixart PMW-3360 koji nudi osjetljivost do 12.000 DPI-ja, brzinu praćenja od 250 IPS-a i ubrzanje do 50 g, uz polling rate od 1.000 Hz. U praksi to osigurava precizno i stabilno praćenje bez neželjenih prekida, što je posebno važno u kompetitivnim igrama.

Iako je riječ o mišu pune veličine, teži svega 68 grama, pa spada u kategoriju ultralakih modela. Niska masa postignuta je saćastim kućištem koje smanjuje težinu bez većeg kompromisa po pitanju čvrstoće. Takav dizajn posebno će odgovarati igračima koji vole brze pokrete i dulje igranje bez zamaranja ruke.

Glorious Model D

Za klikove su zaduženi Omron mehanički prekidači s deklariranih 20 milijuna pritisaka, a na raspolaganju je ukupno šest programabilnih tipki. Glatko klizanje omogućuju G-Skates teflonske nožice, dok fleksibilni Ascended kabel duljine dva metra smanjuje otpor pri korištenju.

Model D donosi i RGB osvjetljenje sa 16,8 milijuna boja i osam efekata, a sve postavke moguće je prilagoditi putem Gloriousova softvera. Tu je i interna memorija za tri korisnička profila, pa se postavke zadržavaju bez obzira na računalo na kojem se Model D koristi. Spomenimo i da je miš kompatibilan s Windowsima, macOS-om i Linuxom.