Lenovo LOQ privlači poglede zelenim kućištem koje krije Ryzen 7 250 i RTX 5060
U ponudi Harvey Normana pronašli smo Lenovo LOQ (83TN0069SC), laptop koji će zadovoljiti i najzahtjevnije korisnike
Igraći laptopi više nisu rezervirani isključivo za igrače, zahvaljujući sve snažnijem hardveru, jednako su zanimljivi svima onima kojima je potreban laptop za rješavanje zahtjevnijih zadataka. Upravo takav model pronašli smo u ponudi Harvey Normana. Riječ je o Lenovu LOQ (83TN0069SC) koji za cijenu od 1.999,99 eura donosi AMD-ov Ryzen 7 procesor, Nvidijinu GeForce RTX 5060 grafičku i zaslon visoke frekvencije osvježavanja.
Na prvi pogled jasno je da Lenovo nije pokušao sakriti da je riječ o igraćem prijenosniku. Kućište u upečatljivoj zelenoj boji odmah privlači pažnju, dok stražnji dio s velikim ventilacijskim otvorima odaje da je riječ o laptopu za ozbiljnije zadatake. Unatoč tome, dizajn nije pretjerano agresivan pa će se bez problema uklopiti i u studentsku predavaonicu ili ured. Tanki okviri oko zaslona dodatno naglašavaju moderan izgled, a kamera od 5 megapiksela dolazi s fizičkim zatvaračem koji omogućuje veću privatnost.
Za performanse je zadužen AMD Ryzen 7 250 s osam jezgri i 16 threadsa, dok grafički dio posla preuzima Nvidia GeForce RTX 5060 s 8 GB GDDR7 memorije i TGP-om od 115 W. Takva kombinacija omogućuje ugodno igranje modernih naslova, ali i rad u zahtjevnijim aplikacijama za obradu fotografija, videa ili 3D sadržaja. Lenovo ovaj model svrstava i u kategoriju AI PC računala zahvaljujući integriranom AMD Ryzen AI procesoru te AI mogućnostima koje donosi nova RTX grafika.
Jedna od prednosti ovog modela je i zaslon. Riječ je o 15,3-inčnom IPS panelu rezolucije 1.920 x 1.200 piksela s omjerom stranica 16:10, frekvencijom osvježavanja od 165 Hz te podrškom za FreeSync i G-SYNC tehnologije. Uz 100-postotnu pokrivenost sRGB prostora boja i tvorničku kalibraciju, zaslon nije namijenjen samo igranju, već može biti zanimljiv i korisnicima koji se bave fotografijom ili grafičkim dizajnom.
Laptop inače dolazi sa 16 GB DDR5 radne memorije i 512 GB NVMe SSD-om, a dobra je vijest što Lenovo nije ograničio mogućnosti nadogradnje. Dostupna su dva utora za memoriju te dva M.2 utora za SSD diskove, pa se kapacitet po potrebi može povećati i u budućnosti.
Ni povezivost nije zanemarena. Na raspolaganju su USB4 priključak, tri USB-A porta, HDMI 2.1, gigabitni Ethernet, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3, što znači da neće biti problema s povezivanjem monitora i periferije.
|SPECIFIKACIJE
|LENOVO LOQ (83TN0069SC)
|Ekran
|15,3" WUXGA (1.920 × 1.200), IPS, 165 Hz, 100% sRGB, FreeSync, G-SYNC
|Procesor
|AMD Ryzen™ 7 250 (8C / 16T, do 5,1 GHz)
|Grafička kartica
|NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8 GB GDDR7 (115 W TGP)
|Memorija
|16 GB DDR5-5600
|Disk
|512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD
|Mreža
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet
|Konektori
|1× USB4 (40 Gbps, DisplayPort 1.4, Power Delivery), 3× USB-A, HDMI 2.1, RJ-45, 3,5 mm audio
|Operacijski sustav
|FreeDOS
|Jamstvo
|24 mjeseca
|Cijena
|1.999,99 eura