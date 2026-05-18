Mercusysov Wi-Fi 6 router trenutno je na akciji i košta manje od 30 eura
Tehnologista.hr u svojoj ponudi ima Mercusys MR80X AX3000, Wi-Fi 6 router koji je namijenjen korisnicima koji žele brzu i stabilnu konekciju. Pronašli smo ga po akcijskoj cijeni od 28,99 eura, što ga čini zanimljivim izborom za one koji žele moderan router bez velikog ulaganja.
Riječ je o dual-band Wi-Fi 6 modelu koji postiže ukupne brzine do 3 Gbps, odnosno do 2.402 Mbps na 5 GHz mreži i do 574 Mbps na 2,4 GHz mreži. U praksi to znači brže preuzimanje datoteka, stabilniji streaming u visokoj rezoluciji i manje zagušenja mreže kada je spojeno više uređaja istovremeno.
Za bolju pokrivenost prostora zadužene su četiri višesmjerne antene s Beamforming tehnologijom koja usmjerava signal prema povezanim uređajima i tako poboljšava stabilnost veze. Router dolazi i s gigabitnim WAN priključkom te tri gigabitna LAN porta za žično povezivanje računala, konzola ili televizora.
Tu su i dodatne funkcije poput mreže za goste, kontrole pristupa te lokalnog i udaljenog upravljanja putem Mercusys aplikacije, što olakšava podešavanje i upravljanje kućnom mrežom čak i manje iskusnim korisnicima.
U pakiranju se dobivaju router, RJ45 Ethernet kabel, adapter za napajanje i upute za brzu instalaciju.
|SPECIFIKACIJE
|Oznaka brzine
|Do 3 Gbps (AX3000)
|Bežična povezivost
|Wi-Fi 6 (802.11ax, dual-band 2.4 GHz + 5 GHz)
|Wi-Fi brzine
|574 Mbps (2.4 GHz) / 2.402 Mbps (5 GHz)
|Antene
|4x višesmjerne antene s Beamforming tehnologijom
|Mrežni priključci
|1x Gigabit WAN + 3x Gigabit LAN
|Mreža za goste
|2.4 GHz i 5 GHz
|Upravljanje
|Mercusys aplikacija, lokalno i udaljeno upravljanje
|Dodatne funkcije
|WMM, kontrola pristupa, uključivanje/isključivanje Wi-Fi mreže
|Jamstvo
|36 mjeseci