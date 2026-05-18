Mercusysov Wi-Fi 6 router trenutno je na akciji i košta manje od 30 eura

Tehnologista.hr u svojoj ponudi ima Mercusys MR80X AX3000, Wi-Fi 6 router koji je namijenjen korisnicima koji žele brzu i stabilnu konekciju. Pronašli smo ga po akcijskoj cijeni od 28,99 eura, što ga čini zanimljivim izborom za one koji žele moderan router bez velikog ulaganja.

Riječ je o dual-band Wi-Fi 6 modelu koji postiže ukupne brzine do 3 Gbps, odnosno do 2.402 Mbps na 5 GHz mreži i do 574 Mbps na 2,4 GHz mreži. U praksi to znači brže preuzimanje datoteka, stabilniji streaming u visokoj rezoluciji i manje zagušenja mreže kada je spojeno više uređaja istovremeno.

Za bolju pokrivenost prostora zadužene su četiri višesmjerne antene s Beamforming tehnologijom koja usmjerava signal prema povezanim uređajima i tako poboljšava stabilnost veze. Router dolazi i s gigabitnim WAN priključkom te tri gigabitna LAN porta za žično povezivanje računala, konzola ili televizora.

Tu su i dodatne funkcije poput mreže za goste, kontrole pristupa te lokalnog i udaljenog upravljanja putem Mercusys aplikacije, što olakšava podešavanje i upravljanje kućnom mrežom čak i manje iskusnim korisnicima.

U pakiranju se dobivaju router, RJ45 Ethernet kabel, adapter za napajanje i upute za brzu instalaciju.