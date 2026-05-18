Mercusysov Wi-Fi 6 router trenutno je na akciji i košta manje od 30 eura

Iz ponude webshopa Tehnologista.hr izdvajamo Mercusys MR80X AX3000, Wi-Fi 6 router koji se trenutno može kupiti za cijenu manju od 30 eura

Bug.hr ponedjeljak, 18. svibnja 2026. u 06:30
Mercusys MR80X AX3000
Mercusys MR80X AX3000

Tehnologista.hr u svojoj ponudi ima Mercusys MR80X AX3000, Wi-Fi 6 router koji je namijenjen korisnicima koji žele brzu i stabilnu konekciju. Pronašli smo ga po akcijskoj cijeni od 28,99 eura, što ga čini zanimljivim izborom za one koji žele moderan router bez velikog ulaganja.

Riječ je o dual-band Wi-Fi 6 modelu koji postiže ukupne brzine do 3 Gbps, odnosno do 2.402 Mbps na 5 GHz mreži i do 574 Mbps na 2,4 GHz mreži. U praksi to znači brže preuzimanje datoteka, stabilniji streaming u visokoj rezoluciji i manje zagušenja mreže kada je spojeno više uređaja istovremeno.

Za bolju pokrivenost prostora zadužene su četiri višesmjerne antene s Beamforming tehnologijom koja usmjerava signal prema povezanim uređajima i tako poboljšava stabilnost veze. Router dolazi i s gigabitnim WAN priključkom te tri gigabitna LAN porta za žično povezivanje računala, konzola ili televizora.

Tu su i dodatne funkcije poput mreže za goste, kontrole pristupa te lokalnog i udaljenog upravljanja putem Mercusys aplikacije, što olakšava podešavanje i upravljanje kućnom mrežom čak i manje iskusnim korisnicima.

U pakiranju se dobivaju router, RJ45 Ethernet kabel, adapter za napajanje i upute za brzu instalaciju.

  SPECIFIKACIJE
Oznaka brzine Do 3 Gbps (AX3000)
Bežična povezivost Wi-Fi 6 (802.11ax, dual-band 2.4 GHz + 5 GHz)
Wi-Fi brzine 574 Mbps (2.4 GHz) / 2.402 Mbps (5 GHz)
Antene 4x višesmjerne antene s Beamforming tehnologijom
Mrežni priključci 1x Gigabit WAN + 3x Gigabit LAN
Mreža za goste 2.4 GHz i 5 GHz
Upravljanje Mercusys aplikacija, lokalno i udaljeno upravljanje
Dodatne funkcije WMM, kontrola pristupa, uključivanje/isključivanje Wi-Fi mreže
Jamstvo 36 mjeseci

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi