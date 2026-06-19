Nebula Capsule 3 projicira sliku do 120 inča, a toliko je mali da stane u ruksak

Za one kojima je klasični televizor dosadio, tu je prijenosni projektor Nebula Capsule 3 koji je trenutno na akciji na webshopu Tehnologista.hr

Tržište prijenosnih projektora posljednjih godina bilježi sve veći interes korisnika koji žele veliku sliku bez potrebe za klasičnim televizorom. Jedan od zanimljivijih modela u toj kategoriji je Nebula Capsule 3, kompaktan projektor koji u kućištu manjem od mnogih Bluetooth zvučnika objedinjuje Full HD projekciju, Google TV platformu i ugrađenu bateriju.

Prema navodima proizvođača, riječ je o najmanjem Google TV projektoru na svijetu s ugrađenom podrškom za Netflix. Unatoč kompaktnim dimenzijama od svega 82 x 82 x 165 milimetara i masi od 950 grama, Capsule 3 može projicirati sliku dijagonale do 120 inča, što ga čini zanimljivim rješenjem za gledanje filmova, serija ili utakmica.

Za prikaz slike koristi DLP tehnologiju projekcije te nudi nativnu Full HD rezoluciju od 1.920 x 1.080 piksela pri 60 FPS-a. Podržan je i HDR sadržaj, dok maksimalna ulazna rezolucija doseže 3.840 x 2.160 piksela pri 60 Hz. Svjetlina od 200 ANSI lumena najbolje rezultate pruža u zatamnjenim prostorijama, gdje projektor može ponuditi ugodno iskustvo gledanja i dobru razinu detalja.

Jedna od praktičnijih značajki je sustav inteligentne prilagodbe okolini koji automatski obavlja fokusiranje, trapezoidnu korekciju slike te prepoznavanje i izbjegavanje prepreka. Zahvaljujući tome, postavljanje projektora traje svega nekoliko sekundi, bez potrebe za ručnim podešavanjem.

Nebula Capsule 3 Foto: Nebula

Kao što je već i napomenuto, Capsule 3 pokreće Google TV koji korisnicima omogućuje pristup velikom broju streaming servisa i aplikacija. Posebno je koristan i ugrađeni Chromecast koji omogućuje jednostavno bežično slanje sadržaja s mobitela, tableta ili računala.

Za zvuk je zadužen ugrađeni zvučnik snage 8 W, što bi u nekim scenarijima moglo biti nedovoljno za veće prostorije ili gledanje sadržaja u bučnijem okruženju. Ipak, za korištenje u manjoj sobi trebao bi pružiti sasvim pristojno iskustvo, a korisnici kojima je kvaliteta zvuka važnija mogu jednostavno povezati vanjski Bluetooth zvučnik ili slušalice putem Bluetootha 5.1.

Kad se već spominje povezivost, spomenimo i da je tu HDMI 2.1 priključak, USB-a, AUX te USB-C za napajanje. Što se tiče baterija, ona je ugrađena u projektor te omogućuje do 2,5 sata reprodukcije video sadržaja ili do 10 sati reprodukcije glazbe s jednim punjenjem. To znači da možete većinu filmova pogledati bez spajanja projektora na utičnicu.

Ako vam se ovako nešto sviđa, onda će vas sigurno obradovati vijest da je Nebula Capsule 3 trenutno na sniženju na webshopu Tehnologista.hr te da ga se može kupiti po cijeni od 399,99 eura. U ponudi Tehnologiste mogu se naći i drugi projektori istog proizvođača, a dobra je vijest da su i oni na akciji. Cijelu ponudu Nebula projektora pogledajte ovdje.