Njemački Amazon još danas ima velike akcije, evo što se nudi
Amazon je svake godine sve popularniji kod domaćih kupaca, ponajviše zbog toga što se kupovinom na određene dane u godini može uštedjeti značajna svota novca
Još samo danas na njemačkom Amazonu traju Prime Days i popusti su na mnoge proizvode veći nego na Black Fridayu.
Međutim, za razliku od Black Fridaya, ove popuste mogu ostvariti samo pretplatnici na Amazon Prime. No, nemojte da vas to odgovori od šopingiranja. Amazon za nove korisnike nudi 30 dana besplatnog probnog korištenja Primea i tijekom tog mjeseca dobivaju se sve pogodnosti kakve imaju i plaćeni korisnici.
Budući da je ponuda za Prime Days poprilično opširna, dugogodišnji član Bugovog nadimka acmilan2 uzeo si je vremena i potražio najzanimljivije ponude. U nastavku izdvajamo nekoliko predloženih artikala iz različitih kategorija, dok sve ostale sugestije možete pogledati na ovoj poveznici na našem forumu.
Komponente
- SSD Crucial T710 SSD 4TB PCIe 5.0, 14500MB/s read, 13800MB/s write TLC NAND - 329,99€
- CPU Intel Core Ultra 5 245K procesor - 186,90€
- SSD Samsung 990 EVO Plus NVMe M.2 SSD 2TB, PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2, NVMe 2.0 (2280), 7250MB/s Read, 6300MB/s Write, MZ-V9S2T0BW - 117,99€ (1TB je 78,90€, a 4TB 229,90€)
- Kućište MSI MPG GUNGNIR 110R Mid-Tower PC Case - Tempered Glass, Supports ATX, M-ATX & Mini-ITX, 4 x 120 mm ARGB Fans with Hub Controller, Magnetic Dust Filter, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, Gen 1 Type-A - 78,50€
- Vodeno hlađenje Corsair iCUE H170i Elite CAPELLIX XT Liquid CPU Cooler - Three AF140 RGB Elite Fans - 420 mm Radiator - Intel LGA 1700, 1200, 115X, 2066, AMD AM5, AM4 - Includes iCUE Commander CORE - Black 154,90€
Laptopi
- HP Victus Gaming Laptop, 16.1" FHD 144Hz, AMD Ryzen 5 8640H, 16GB DDR5 RAM, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4060 (8GB), QWERTZ, Windows 11 - 749,00€
- Lenovo IdeaPad Slim 5i Laptop | 14" OLED WUXGA Display | Intel Core i7-13620H | 16GB RAM | 512GB SSD | Intel UHD Graphics | Windows 11 Home - 579,99€
- ASUS Vivobook 18 M1807HA Laptop | 18 Inch WUXGA 16:10 IPS Display | AMD Ryzen 7 260 | 16GB RAM | 1TB SSD | AMD Radeon 780M | Win11 Home - 799,00€
- Lenovo LOQ Gaming AI Laptop, 17.3" FHD 165Hz, RTX 5070, i7-14700HX, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11, QWERTZ, 24-Zone RGB Keyboard, Grey, 3 Months GamePass - 1199,99€
Usisivači
- roborock Q10 S5 Robot Vacuum Cleaner Set with Mop Function, 10,000 Pa Suction Power, Dual Anti-Tangle System, Auto Lifting Moping, Ideal for Pet Hair - 219,99€
- eufy C10 Robot Vacuum Cleaner with Automatic Suction Station, 7.3 cm Ultra Flat Design, Carpet Cleaning, Extendable Side Brush for Corners, Automatic Emptying, Point Laser & Infrared Navigation - 199,00€
- Philips FC9332 / 09 Boughless vacuum cleaner PowerPro Compact (900 W, 1.5 liters dust volume, integrated brush) white - 89,99€
Mobiteli
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro, Smartphone, 8 + 256 GB, Black, 200 MP Professional AI Camera, 5500 mAh Battery, 32 MP Selfie Camera, AI Functions (Charger Not Included) - 199,90€
- Xiaomi Poco X7 Smartphone, 8 + 256 GB, Black, 50 MP Main Camera with OIS, 5110 mAh (Typ.), IP68 - 194,90€
Periferija
- Miš Logitech G305 LIGHT SPEED wireless gaming mouse, HERO 12000 DPI sensor, 6 programmable keys 250 hours of battery life, Customizable game profiles, lightweight, PC / Mac, Black - German Packaging - 29,99€
- Volan Logitech G29 gaming volan Playstation | PC - 198,49€
- Miš Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse, Wireless, Bluetooth or Logi Bolt USB Receiver, Quiet Clicks, 4 Buttons, Compatible with Windows/macOS/iPadOS, Laptop, PC - Grаphit - 37,90€
- Tipkovnica HyperX Alloy Elite 2 - Mechanical Gaming Keyboard, Software-Controlled Lighting and Macro Adjustment, ABS Pudding Keycaps, Media Control, RGB Backlight. Linear Switch, HyperX Red - 107,25€