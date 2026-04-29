Osim što odlično zvuče, Soundcore Space One Pro nude i do 60 sati baterije

Iz ponude webshopa Tehnologista.hr izdvajamo Soundcore Space One Pro, bežične slušalice koje su dobra konkurencija znatno skupljim modelima

Bug.hr srijeda, 29. travnja 2026. u 06:00

Soundcore se kroz godine postavio kao dobra alternativa puno skupljim i razvikanijim audio brendovima, što se svakako može vidjeti i prema brojnim, pozitivnim recenzijama i preporukama na internetskim forumima. Oni u svojoj ponudi imaju zaista puno modela slušalica, a mi smo „izvukli“ Space One Pro s webshopa Tehnologista.hr gdje su do 3. svibnja i na akciji.

Riječ je, naime, o modelu koji se smjestio na sami vrh ponude Soundcorea, ističući se pritom kombinacijom modernog dizajna, naprednih audio tehnologija i dugotrajne baterije. Slušalice koriste 40-milimetarske zvučničke jedinice uz podršku za Hi-Res Wireless i LDAC tehnologiju, čime se osigurava detaljan i čist zvuk u širokom frekvencijskom rasponu od 20 Hz i 20 kHz.

Za dobru kvalitetu poziva tu je čak šest mikrofona, a sustav prilagodljivog aktivnog poništavanja buke (Adaptive ANC) automatski prepoznaje razinu okolne buke i prilagođava intenzitet njenog filtriranja. U situacijama kada je potrebno ostati svjestan okoline, dostupan je i transparentni način rada koji propušta vanjske zvukove.

Što se tiče autonomije, baterija nudi čak do 60 sati reprodukcije bez uključenog ANC-a, odnosno do 40 sati s uključenim ANC-om. Praktičnost dodatna povećava činjenica da je za svega pet minuta punjenja moguće slušati i do osam sati glazbu, a da se baterija napuni do kraja, potrebno je oko dva sata.

Slušalice podržavaju istovremeno povezivanje s dva uređaja putem Bluetootha 5.3, a dodatne opcije prilagodbe dostupne su kroz Soundcoreovu mobilnu aplikaciju. Akcijska cijena ovih slušalica na webshopu Tehnologista.hr iznosi 151,99 eura.

  SPECIFIKACIJE
Izvedba Naglavne, zatvoreni tip
Driveri 40 mm, 20 Hz – 20 kHz, Hi-Res Wireless, LDAC
Vrsta priključka Bluetooth 5.3, multipoint (2 uređaja)
Masa Nije specificirano
Jamstvo 2 godine

 

