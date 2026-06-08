Ovaj Asusov igraći laptop ima Ryzen 7 i RTX 4050, a nudi i mogućnost proširenja RAM-a i pohrane

Iz ponude trgovine Računala.hr izdavajamo Asus TUF Gaming A16 FA607NUG-RL177, igraći laptop koji nudi dovoljno dobre performanse za pokretanje modernih igara i za rad u zahtjevnijim programima

Ako tražite laptop koji može bez problema pokretati moderne igre, a pritom odrađivati i zahtjevnije zadatke poput uređivanja fotografija, tu je Asus TUF Gaming A16 FA607NUG-RL177 kojeg smo pronašli u trgovini Računala.hr po akcijskoj cijeni od 1.049 eura.

Laptop pogoni AMD-ov Ryzen 7 7445HS procesor sa šest jezgri i 12 threadsa, koji doseže radni takt do 4,7 GHz, dok je za grafičke zadatke zadužen Nvidijin GeForce RTX 4050 Laptop GPU sa 6 GB GDDR6 memorije.

Zahvaljujući podršci za moderne Nvidijine tehnologije, uključujući napredno AI ubrzanje i ray tracing, korisnici mogu očekivati solidne performanse u popularnim igrama, kao i u zahtjevnijim programima poput Premiera, DaVincija, Lightrooma ili Photoshopa.

Jedna od najvećih prednosti ovog modela je njegov 16-inčni IPS zaslon rezolucije 1.920 x 1.200 piksela. Omjer stranica 16:10 pruža više vertikalnog prostora za rad u odnosu na klasične 16:9 zaslone, što može biti korisno tijekom surfanja internetom, rada s dokumentima ili programiranja. Osvježavanje od 144 Hz osigurava fluidniji prikaz pokreta u igrama, dok podrška za G-Sync pomaže u smanjenju trzanja slike.

Laptop dolazi sa 16 GB DDR5 RAM-a, a dodatni plus je mogućnost proširenja memorije do čak 64 GB zahvaljujući dva SO-DIMM utora. Za pohranu podataka tu je NVMe SSD od 512 GB, a korisnicima je na raspolaganju i dodatni M.2 utor za potencijalnu nadogradnju pohrane.

Što se tiče povezivosti, TUF Gaming A16 nudi USB 4 priključak s podrškom za prijenos podataka do 40 Gbps, dva USB-C priključka s DisplayPort podrškom, HDMI 2.1, gigabitni LAN te Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3. Tu su i stereo zvučnici s podrškom za Dolby Atmos, a napomenimo i da tipkovnica ima RGB osvjetljenje uz podršku za Aura Sync za usklađivanje rasvjete s kompatibilnim Asusovim uređajima.