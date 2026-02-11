Ovaj Legion Pro 7 cilja na najzahtjevnije korisnike, a sada je dostupan i u Harvey Normanu

Iz ponude Harvey Normana izdvajamo igraći laptop kojeg se nitko ne bi posramio. Riječ je o Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H modelu s Ryzenom 9 i RTX-om 5080

U ponudi Harvey Normana pronašli smo Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H, laptop namijenjen zahtjevnim korisnicima, prvenstveno igračima i profesionalcima kojima je potrebna maksimalna procesorska i grafička snaga u mobilnom formatu.

Odmah se „iz prve“ može vidjeti da ovdje nije riječ o uređaju koji pokušava biti za svakoga, već vrlo jasno cilja na segment u kojem su performanse važnije od tankog kućišta ili dugog rada na bateriji. To se vidi i po specifikacijama u čijem je središtu AMD-ov Ryzen 9 9955HX3D, 16-jezgreni procesor s taktom do 5,4 GHz i izdašnih 128 MB L3 cachea.

Ovakav procesor uparen je sa 64 GB DDR5 RAM-a u dual-channel konfiguraciji, zbog čega Legion Pro 7 bez problema podnosi multitasking, pokretanje više virtualki i općenito rad u zahtjevnijim kreativnim alatima. Grafičku stranu pokriva Nvidijin GeForce RTX 5080 sa 16 GB GDDR7 memorije i TGP-om od 175 W.

Uz ovakve specifikacije, jedna od ključnih prednosti ovog modela je i 16-inčni WQXGA OLED zaslon (2.560 × 1.600) s frekvencijom osvježavanja od 240 Hz. Uz 100-postotnu DCI-P3 pokrivenosti, DisplayHDR True Black 1000 certifikat i tvorničku kalibraciju boja, zaslon nije namijenjen samo igrama, već i profesionalnom radu s bojama, dakle - fotografiji, videu i dizajnu.

Na kraju, spomenimo i da laptop dolazi s 2 TB PCIe 5.0 NVMe SSD-a, uz dodatni M.2 slot (PCIe 4.0), što omogućuje proširenje pohrane bez kompromisa po pitanju brzine. Tu je i velik izbor priključaka, a ne smijemo zaboraviti ni bateriju kapaciteta 99,9 Wh, tipkovnicu s per-key RGB osvjetljenjem i kvalitetan audio sustav s četiri zvučnika.

Cijena ovog laptopa u Harvey Normanu iznosi 4.499,99 eura.