Ovaj Samsungov televizor košta kao novi auto iz salona, a dijagonala mu je gotovo tri metra

Harvey Norman u svojoj ponudi ima televizor koji predstavlja sami vrhunac tehnologije prikaza, ali za kojeg je potrebno izdvojiti podosta novca

Bug.hr četvrtak, 7. svibnja 2026. u 09:03
Samsung MRE115MR95FXXH Foto: Samsung

Kad cijena televizora ulazi u cjenovni rang novog automobila iz salona, jasno je da se više ne radi samo o običnom uređaju za gledanje filmova i serija. Toj kategoriji upravo pripada Samsungov luksuzni MRE115MR95FXXH koji se može kupiti u Harvey Normanu po cijeni od 27.999 eura.

Riječ je o 115-inčnom Micro RGB LED televizoru koji dijagonalom od gotovo tri metra i tehnologijom prikaza cilja na korisnike koji žele apsolutni vrhunac. Samsung ovdje ne igra samo na kartu velikog televizora, već pokušava ponuditi iskustvo privatnog kina kakvo se rijetko viđa čak i u premium segmentu.

Ogromni zaslon od 292 centimetra koristi naprednu Micro RGB tehnologiju s više od 24 milijuna individualno kontroliranih Micro RGB dioda, pri čemu svaki piksel emitira vlastito svjetlo i može se potpuno ugasiti. Upravo zato ovaj model postiže praktički savršenu crnu boju, dok maksimalna svjetlina od 2.000 nita osigurava izuzetno dojmljiv HDR prikaz čak i u vrlo osvijetljenim prostorijama.

Samsung MRE115MR95FXXH Foto: Samsung

Za razliku od klasičnih OLED zaslona, Samsung naglašava da su ovdje korišteni anorganski pikseli na bazi safira, čime je eliminiran rizik od trajnog zadržavanja slike, odnosno burn-ina. U kombinaciji s 20-bitnom obradom boja i Micro RGB HDR+ tehnologijom, televizor može prikazati izrazito glatke prijelaze nijansi bez vidljivih artefakata, čak i u najtamnijim scenama.

Središnji dio cijelog sustava je novi Micro RGB AI Engine procesor koji koristi čak 20 neuronskih mreža za analizu sadržaja u stvarnom vremenu. Televizor automatski prilagođava kontrast, boje, oštrinu i pokret, dok tehnologije poput AI Upscaling Pro i Motion Xceleratora pri 144 Hz dodatno podižu kvalitetu slike, posebno kod sportskih prijenosa i gaminga.

Ugrađeni Arena Sound audio sustav snage do 100 W koristi višekanalnu konfiguraciju sa surround efektom i podrškom za Dolby Atmos. Posebno zanimljivo djeluje i tehnologija Object Tracking Sound Pro koja omogućuje da zvuk prati objekte po zaslonu, stvarajući uvjerljiviji osjećaj prostora i kretanja.

Samsung nije zaboravio ni korisnike koji televizor žele pretvoriti u središte pametnog doma. Operativni sustav Tizen dolazi s podrškom za vodeće streaming platforme, SmartThings hub, glasovne asistente i brojne AI funkcije poput Live Translatea ili generativnih pozadina. Tu je i mogućnost podjele zaslona na više izvora sadržaja istovremeno, što na dijagonali od 115 inča ima smisla.

Samsung MRE115MR95FXXH Foto: Samsung

Što se tiče dizajna, Samsung je otišao u minimalističkom smjeru. Monolith dizajn s gotovo nevidljivim okvirima i debljinom od svega 35,7 milimetara čini da uređaj više izgleda kao digitalni zid nego klasičan televizor. U Ambient Mode+ načinu rada može prikazivati umjetnička djela ili informacije te se praktički stopiti s interijerom.

No, treba imati na umu da je riječ o uređaju koji zahtijeva ozbiljno planiranje prostora. Masa od gotovo 90 kilograma i širina veća od 2,5 metra znače da profesionalna montaža nije preporuka, nego nužnost.

SPECIFIKACIJE  
Ekran 115" Micro RGB LED / 4K (3.840 x 2.160) / 120 Hz (do 144 Hz)
HDR Micro RGB HDR+, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming
Procesor Micro RGB AI Engine
Audio 4.2.2-kanalni sustav / Dolby Atmos / OTS+ / 70 W
Gaming VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro, 4K pri 144 Hz
Konektori 4 x HDMI 2.1, 2 x USB-A, LAN, optički audio
Mreža Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
Softver Tizen Smart TV
Pametne funkcije SmartThings Hub, AirPlay, Google Cast, glasovni asistenti
Dizajn Metal SuperSlim / bez okvira / debljina 35,7 mm
Dimenzije 2570,4 x 1478 x 35,7 mm
Masa 88 kg
Jamstvo Dvije godine

