Phillipsov 49-inčni ultraširoki monitor za posao i igranje može se kupiti po akcijskoj cijeni
Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo Philips 49M2C8900L, ultraširoki monitor koji zbog veličine zaslona od 49 inča diže produktivnost na veću razinu
Oni koji vole ultraširoke monitore znaju da tržište i nije tako prepuno kao što je slučaj s, primjerice, uobičajenim monitorima. Mi smo u trgovini Računala.hr pronašli Phillips 49M2C8900L koji donosi kombinaciju QD OLED tehnologije i zakrivljeni 32:9 format, a pritom je još nekoliko dana i na akciji.
Riječ je, naime, o 49-inčnom monitoru rezolucije 5.120 x 1.440 (Dual QHD) i zakrivljenjem od 1800R, što odgovara dvama 27-inčnim QHD ekranima bez razmaka između njih. Zahvaljujući spomenutoj QD OLED tehnologiji, ovaj zaslon donosi odličan kontrast od 1.000.000:1 s dubokom crnom i bogatim bojama.
Certifikat DisplayHDR True Black 400 jamči realističan prikaz HDR sadržaja, dok vršna svjetlina do 1.000 nita (pri 3 posto APL-a) omogućuje naglašene svjetlosne detalje. U kombinaciji s frekvencijom osvježavanja do 144 Hz i odzivom od samo 0,03 ms, monitor pruža glatko i responzivno iskustvo igranja, bez zamućenja pokreta ili kašnjenja.
Podrška za AMD FreeSync Premium Pro smanjuje trzanje i kidanje slika, dok širok kut gledanja od 178° osigurava vjernu reprodukciju boja iz svakog položaja. Zahvaljujući omjeru 32:9, monitor je jednako koristan i u poslovnom kontekstu za, primjerice, montažu videa, uređivanje fotografija ili multitasking s više aplikacija odjednom.
Također, treba spomenuti da Philips 49M2C8900L dolazi s bogatim izborom priključaka. Tu je tako USB-C s DisplayPort Alt načinom rada i Power Delivery napajanjem do 90 W, dva HDMI-ja 2.0, DisplayPort 1.4 i četiri USB-A priključka, od kojih su dva namijenjena brzom punjenju uređaja. Uz to, integrirani DTS Sound audio sustav s četiri zvučnika ukupne snage 30 W, u konfiguraciji 2.2 nudi dubok i čist zvuk bez potrebe za vanjskim zvučnicima.
U svemu tome, Phillips se pobrinuo i za estetiku pa je tako monitor dizajnom poprilično elegantan, a može se pohvaliti i tvrtkinom Ambiglow rasvjetom s tri strane koja dinamično reagira na sadržaj na ekranu.
|SPECIFIKACIJE
|Philips 49M2C8900L
|Ekran
|49" (5.120 × 1.440) / do 144 Hz
|Tip matrice / Pozadinsko osvjetljenje
|QD OLED / Samoemitirajući OLED
|Kontrast / Svjetlina
|1.000.000:1 / SDR: 250 cd/m², HDR: do 1000 cd/m²
|Vrijeme odziva
|0,03 ms (GtG)
|Kutovi gledanja (hor./vert.)
|178° / 178°
|Konektori
|2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × USB-C (DP Alt + PD 90 W), 4 × USB-A 3.2 (2 za brzo punjenje), 1 × USB-B, 3.5 mm audio izlaz