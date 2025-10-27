Phillipsov 49-inčni ultraširoki monitor za posao i igranje može se kupiti po akcijskoj cijeni

Oni koji vole ultraširoke monitore znaju da tržište i nije tako prepuno kao što je slučaj s, primjerice, uobičajenim monitorima. Mi smo u trgovini Računala.hr pronašli Phillips 49M2C8900L koji donosi kombinaciju QD OLED tehnologije i zakrivljeni 32:9 format, a pritom je još nekoliko dana i na akciji.

Riječ je, naime, o 49-inčnom monitoru rezolucije 5.120 x 1.440 (Dual QHD) i zakrivljenjem od 1800R, što odgovara dvama 27-inčnim QHD ekranima bez razmaka između njih. Zahvaljujući spomenutoj QD OLED tehnologiji, ovaj zaslon donosi odličan kontrast od 1.000.000:1 s dubokom crnom i bogatim bojama.

Certifikat DisplayHDR True Black 400 jamči realističan prikaz HDR sadržaja, dok vršna svjetlina do 1.000 nita (pri 3 posto APL-a) omogućuje naglašene svjetlosne detalje. U kombinaciji s frekvencijom osvježavanja do 144 Hz i odzivom od samo 0,03 ms, monitor pruža glatko i responzivno iskustvo igranja, bez zamućenja pokreta ili kašnjenja.

Podrška za AMD FreeSync Premium Pro smanjuje trzanje i kidanje slika, dok širok kut gledanja od 178° osigurava vjernu reprodukciju boja iz svakog položaja. Zahvaljujući omjeru 32:9, monitor je jednako koristan i u poslovnom kontekstu za, primjerice, montažu videa, uređivanje fotografija ili multitasking s više aplikacija odjednom.

Također, treba spomenuti da Philips 49M2C8900L dolazi s bogatim izborom priključaka. Tu je tako USB-C s DisplayPort Alt načinom rada i Power Delivery napajanjem do 90 W, dva HDMI-ja 2.0, DisplayPort 1.4 i četiri USB-A priključka, od kojih su dva namijenjena brzom punjenju uređaja. Uz to, integrirani DTS Sound audio sustav s četiri zvučnika ukupne snage 30 W, u konfiguraciji 2.2 nudi dubok i čist zvuk bez potrebe za vanjskim zvučnicima.

U svemu tome, Phillips se pobrinuo i za estetiku pa je tako monitor dizajnom poprilično elegantan, a može se pohvaliti i tvrtkinom Ambiglow rasvjetom s tri strane koja dinamično reagira na sadržaj na ekranu.