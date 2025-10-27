Phillipsov 49-inčni ultraširoki monitor za posao i igranje može se kupiti po akcijskoj cijeni

Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo Philips 49M2C8900L, ultraširoki monitor koji zbog veličine zaslona od 49 inča diže produktivnost na veću razinu

Bug.hr ponedjeljak, 27. listopada 2025. u 06:29

Oni koji vole ultraširoke monitore znaju da tržište i nije tako prepuno kao što je slučaj s, primjerice, uobičajenim monitorima. Mi smo u trgovini Računala.hr pronašli Phillips 49M2C8900L koji donosi kombinaciju QD OLED tehnologije i zakrivljeni 32:9 format, a pritom je još nekoliko dana i na akciji.

Riječ je, naime, o 49-inčnom monitoru rezolucije 5.120 x 1.440 (Dual QHD) i zakrivljenjem od 1800R, što odgovara dvama 27-inčnim QHD ekranima bez razmaka između njih. Zahvaljujući spomenutoj QD OLED tehnologiji, ovaj zaslon donosi odličan kontrast od 1.000.000:1 s dubokom crnom i bogatim bojama.

Certifikat DisplayHDR True Black 400 jamči realističan prikaz HDR sadržaja, dok vršna svjetlina do 1.000 nita (pri 3 posto APL-a) omogućuje naglašene svjetlosne detalje. U kombinaciji s frekvencijom osvježavanja do 144 Hz i odzivom od samo 0,03 ms, monitor pruža glatko i responzivno iskustvo igranja, bez zamućenja pokreta ili kašnjenja.

Podrška za AMD FreeSync Premium Pro smanjuje trzanje i kidanje slika, dok širok kut gledanja od 178° osigurava vjernu reprodukciju boja iz svakog položaja. Zahvaljujući omjeru 32:9, monitor je jednako koristan i u poslovnom kontekstu za, primjerice, montažu videa, uređivanje fotografija ili multitasking s više aplikacija odjednom.

Također, treba spomenuti da Philips 49M2C8900L dolazi s bogatim izborom priključaka. Tu je tako USB-C s DisplayPort Alt načinom rada i Power Delivery napajanjem do 90 W, dva HDMI-ja 2.0, DisplayPort 1.4 i četiri USB-A priključka, od kojih su dva namijenjena brzom punjenju uređaja. Uz to, integrirani DTS Sound audio sustav s četiri zvučnika ukupne snage 30 W, u konfiguraciji 2.2 nudi dubok i čist zvuk bez potrebe za vanjskim zvučnicima.

U svemu tome, Phillips se pobrinuo i za estetiku pa je tako monitor dizajnom poprilično elegantan, a može se pohvaliti i tvrtkinom Ambiglow rasvjetom s tri strane koja dinamično reagira na sadržaj na ekranu.

SPECIFIKACIJE Philips 49M2C8900L
Ekran 49" (5.120 × 1.440) / do 144 Hz
Tip matrice / Pozadinsko osvjetljenje QD OLED / Samoemitirajući OLED
Kontrast / Svjetlina 1.000.000:1 / SDR: 250 cd/m², HDR: do 1000 cd/m²
Vrijeme odziva 0,03 ms (GtG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178°
Konektori 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × USB-C (DP Alt + PD 90 W), 4 × USB-A 3.2 (2 za brzo punjenje), 1 × USB-B, 3.5 mm audio izlaz

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi