Pronašli smo kompaktno igraće računalo na akciji s Ryzenom 9 i RTX-om 5060

U ponudi trgovine Računala.hr pronašli smo zanimljivo kompaktno stolno računalo MINISFORUM AtomMan G1 Pro za sve one koji žele snažne performanse za igranje ili posao, ali bez klasičnog desktop kućišta koje zauzima puno prostora.

Naime, srce samog računala čini AMD Ryzen 9 8945HX, procesor sa 16 jezgri i 32 threadsa koji postiže takt do 5,4 GHz. Uparen je s Nvidijinom GeForce RTX 5060 grafičkom karticom, što ga čini pogodnim za igranje modernih naslova u visokim rezolucijama, ali i za obradu videa, 3D modeliranje te druge grafički zahtjevne zadatke.

Konfiguracija uključuje također 32 GB DDR5 RAM-a i 1 TB NVMe SSD, uz mogućnost proširenja dodatnim M.2 PCIe 4.0 SSD-om kapaciteta do 4 TB. Takva kombinacija trebala bi omogućiti brzo pokretanje operativnog sustava, aplikacija i igara te dovoljno prostora za veće projekte. Za povezivanje s mrežom AtomMan G1 Pro donosi podršku za Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i 5-gigabitni Ethernet, što će posebno cijeniti korisnici koji rade s velikim datotekama ili žele stabilnu mrežnu vezu za online igranje.

Posebno bogata je i ponuda video izlaza. Na raspolaganju su dva HDMI 2.1 priključka, jedan DisplayPort 1.4 i dva DisplayPorta 2.1, pri čemu sustav podržava izlaz slike do 8K rezolucije ili 4K pri 144 Hz, ovisno o korištenom priključku. Na prednjoj strani nalaze se USB-A i USB-C priključci standarda USB 3.2 Gen 2 te kombinirani 3,5-milimetarski audio priključak, dok stražnja strana donosi dodatne USB priključke, 5G LAN i komplet video izlaza. Unutrašnjost omogućuje dodatna proširenja, uključujući PCIe 4.0 x16 utor i priključke za ventilatore.

Računalo dolazi s unaprijed instaliranim Windowsom 11 Pro, napaja se putem 350-vatnog adaptera, a dimenzije od 215 × 57 × 315 mm i masa od 3,81 kg čine ga znatno manjim od klasičnih stolnih računala. Vizualno se AtomMan G1 Pro ističe minimalističkim crno-bijelim dizajnom s valovitom teksturom prednje stranice i RGB osvjetljenjem.

Akcijska cijena ovog računala iznosi 1.749 eura.