Roborock Q7 BF+ sa snagom od 8.000 Pa sada se može kupiti po promotivnoj cijeni
Do 15. listopada u Instaru se mogu po promotivnoj cijeni kupiti pametni usisavači, a mi izdvajamo model Roborock Q7 BF+
Iz ponude Instara izdvajamo Roborock Q7 BF+, pametni usisavač koji kombinira snažnu usisnu snagu, naprednu navigaciju i praktične značajke za svakodnevnu upotrebu. Sada ga se u sklopu promotivne ponude na Roborockove usisavače može kupiti po cijeni od 349,99 eura.
Opremljen je HyperForce tehnologijom usisavanja snage 8.000 Pa, što ga svrstava među jače modele na tržištu, a posebno se ističe u skupljanju prašine, sitnih čestica i dlaka s tvrdih podloga i tepiha. Zahvaljujući automatskom prepoznavanju tepiha, robot će sam povećati snagu usisavanja kako bi izvukao dublje nečistoće.
Za mokro čišćenje ima spremnik za vodu od 270 ml i tri razine podešavanja protoka vode, što omogućuje prilagodbu različitim vrstama podova. Tu je i JawScrapers sustav protiv zapetljavanja kose koji rješava jedan od najčešćih problema robotskih usisavača, a to je čišćenje četke nakon rada.
Usisavač navigaciju obavlja pomoću PreciSense LiDAR sustava s 360-stupanjskim skeniranjem prostora, pa se robot precizno kreće, izbjegava prepreke i planira optimalne rute čišćenja. Upravljanje je moguće putem mobilne aplikacije, gdje korisnici mogu zakazivati čišćenja, birati zone i pratiti rad uređaja.
Dodatnu praktičnost donosi stanica za automatsko pražnjenje RockDock Plus, koja prikuplja prljavštinu iz spremnika robota u veću vrećicu unutar stanice, čime se potreba za ručnim pražnjenjem svodi na tek nekoliko puta godišnje. Kada se u cijelu priču uključi i baterija kapaciteta 3.200 mAh, jasno je da Roborock Q7 BF+ može biti dobar izbor i za veće domove.
|Tip
|Robotski usisavač i perač podova
|Mogućnosti bazne stanice
|Punjenje baterije, pražnjenje spremnika za prljavštinu
|Navigacija
|PreciSense LiDAR s 360-stupanjskim skeniranjem
|Povezivost
|Wi-Fi (samo 2,4 GHz)
|Usisna snaga
|8.000 Pa
|Baterija
|5.200 mAh
|Dimenzije usisavača
|325 × 325 × 99 mm
|Dimenzije bazne stanice
|212 × 178 × 259 mm
|Jamstvo
|2 godine