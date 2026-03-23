Sada možete uštedjeti na kupnji Asusovog laptopa za profesionalce

Iz ponude Harvey Normana izdvajamo laptop za profesionalce koji donosi 16-inčni OLED zaslon, Ryzen AI 9 HX 370, GeForce RTX 5070 Laptop GPU i čak 64 GB RAM-a

Asus ProArt H7606WP-ME011X jedan je od istaknutijih modela iz ponude Harvey Normana, namijenjen profesionalcima koji traže visoke performanse u kreativnim i poslovnim zadacima. Riječ je o 16-inčnom laptopu koji kombinira snažan hardver, velik kapacitet memorije i odličan zaslon, što ga pozicionira kao alat za zahtjevnije korisnike poput dizajnera, video montažera i inženjera.

Laptop pogoni AMD-ov Ryzen AI 9 HX 370, koji s 12 jezgri i 24 threada cilja na kompleksne radne procese poput renderiranja, obrade videa u visokoj rezoluciji i rada u aplikacijama koje koriste umjetnu inteligenciju. Upravo AI komponenta ovog procesora može biti korisna u modernim workflowima.

Laptop dolazi s čak 64 GB RAM-a, što omogućuje rad u više zahtjevnih aplikacija istovremeno bez osjetnog usporavanja. Takva konfiguracija posebno dolazi do izražaja u scenarijima poput paralelnog rada u Adobeovom Premieru Pro, After Effectsu i Lightroomu ili kod otvaranja velikih 3D projekata u alatima poput Blendera i Autodeska.

Za pohranu je zadužen SSD kapaciteta 4 TB, koji nudi dovoljno prostora za velike video projekte, RAW fotografije ili kompleksne baze podataka, ali i brze brzine čitanja i pisanja. U praksi to znači kraće vrijeme učitavanja aplikacija i datoteka, ali i brži prijenos materijala, što je posebno važno kod rada s velikim datotekama na dnevnoj razini.

Grafički dio pokriva Nvidijin GeForce RTX 5070 Laptop GPU s 8 GB GDDR6 memorije, koja donosi podršku za ray tracing i AI akceleraciju. To omogućuje efikasniji rad u 3D modeliranju, renderiranju i video produkciji, ali i solidne performanse u igrama.

Vizualni dio priče zaokružuje 16-inčni OLED zaslon UHD rezolucije od 3.840 x 2.400 piksela, uz podršku za 100-postotni DCI-P3 spektar boja. Na softverskoj strani dolazi s Windowsima 11 Pro, a sve je smješteno u crno kućište minimalističkog dizajna, koje ostavlja profesionalan dojam i prilagođeno je radu u uredu, studiju ili na terenu.

Cijena ovog laptopa u Harvey Normanu iznosi 3.999,99 eura. U vrijeme pisanja ovoga teksta, moguće je ostvariti i dodatnih 10 posto popusta uz kod IT10, čime možete uštedjeti 400 eura.