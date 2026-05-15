Sonos Arc Ultra donosi Dolby Atmos i 11 zvučnika za ozbiljniji kućni audio

Iz ponude Harvey Normana izdvajamo Sonos Arc Ultra, soundbar koji ima 11 precizno raspoređenih zvučnika kako bi zvuk bio što širi i uvjerljiviji

Za korisnike koji žele ozbiljnije unaprijediti zvuk svog televizora, premium soundbarovi predstavljaju logično rješenje za taj probelm. Upravo smo u ponudi Harvey Normana pronašli Sonos Arc Ultra, model koji upravo cilja na one kojima zvučnici u televizorima jednostavno nisu dovoljni.

Riječ je o soundbaru koji podržava Dolby Atmos, tehnologiju prostornog zvuka koja stvara dojam da zvuk dolazi iz različitih smjerova, uključujući i iznad gledatelja. Sonos pritom koristi ukupno 11 precizno raspoređenih zvučnika, među kojima se nalaze i bočno te prema gore usmjerene zvučničke jedinice, kako bi se postigao što širi i uvjerljiviji zvučni prostor.

U praksi to znači da akcijske scene i sportski prijenosi dobivaju osjetno više dubine i dinamike nego na standardnim TV zvučnicima. Također, Arc Ultra može biti zanimljiv i korisnicima koji često slušaju glazbu putem streaming servisa jer naglasak nije samo na snažnom basu, već i na detaljnoj reprodukciji vokala i instrumenata.

Tu je i Sonosova Trueplay tehnologija koja prilagođava zvuk akustici prostorije, pa bi uređaj trebao ponuditi uravnoteženije iskustvo neovisno o rasporedu namještaja ili veličini dnevnog boravka. Soundbar podržava povezivanje putem Wi-Fija i HDMI eARC priključka, a kompatibilan je i s Appleovim AirPlayom 2 te glasovnim asistentima kao što su Amazon Alexa i Google Assistant.

Što se tiče dizajna, Arc Ultra prati minimalistički pristup po kojem je Sonos već poznat. Mat crna završna obrada i relativno nenametljiv izgled omogućuju mu da se bez problema uklopi uz moderne televizore i interijere.

Korisnici koji kasnije požele proširiti sustav mogu ga povezati s drugim Sonos uređajima i složiti kompletan surround setup, no Arc Ultra može funkcionirati i kao samostalno rješenje za kvalitetniji kućni audio sustav.

Cijena Sonos Arc Ultre u Harvey Normanu iznosi 1.149 eura.