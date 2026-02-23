Sony Bravia 8 II izbor je za one koji žele vrhunsku sliku, zvuk i gaming u jednom

Iz ponude Harvey Normana izdvajamo 65-inčni Sony Bravia 8 II (K65XR8M25BP.CEI), 65-inčni OLED TV koji nudi sve što jednom zahtjevnom korisniku može pasti na pamet

Sonyjev Bravia 8 II u izvedbi od 65 inča, model je koji cilja na korisnike željne ozbiljnog kućnog kina, ali i na one koji ga planiraju koristiti kao središnji multimedijski zaslon za streaming, igranje i svakodnevni TV sadržaj. Riječ je o 4K TV-u koji koristi QD-OLED tehnologiju, poznatu po dubokoj crnoj boji, izraženom kontrastu i zasićenim, ali prirodnim tonovima.

Sony pritom poseban naglasak stavlja na vjernost prikaza. Načini rada zvani Studio Calibrated razvijeni su u suradnji s vodećim streaming servisima, pa se, primjerice, Netflixov sadržaj automatski prilagođava ambijentalnom osvjetljenju prostorije, dok Prime Video nudi poseban kalibrirani način rada. Za još bolji filmski doživljaj, tu je i podrška za IMAX Enhanced i Dolby Vision.

U praksi bi sve to značilo da će večernje gledanje filma zadržati detalje i u najsvjetlijim i u najtamnijim scenama, bez gubitka kontrasta, čak i ako u prostoriji nije potpuni mrak. QD-OLED panel pritom zadržava konzistentnost boja i pri gledanju sa strane, što je važno u situacijama kada više osoba prati sadržaj iz različitih kutova.

No, napomenimo da se Bravia 8 II ne oslanja samo na sliku. Ugrađena obrada zvuka omogućuje nadogradnju klasičnog stereo ili 5.1 signala u virtualni prostorni zvuk, uz podršku za DTS:X i Dolby Atmos. Sony je implementirao i tehnologiju 360 Spatial Sound Mapping koja, u kombinaciji s kompatibilnim uređajima, dodatno proširuje doživljaj prostora. Zanimljiva je i mogućnost istovremenog izlaza zvuka, pa jedna osoba može slušati sadržaj putem Bluetooth slušalica dok druga prati isti sadržaj putem zvučnika televizora.

Ljubitelji igranja također dolaze na svoje. Zahvaljujući podršci za HDMI 2.1, TV omogućuje prikaz 4K sadržaja pri 120 FPS-a, uz varijabilnu frekvenciju osvježavanja (VRR) i automatski način rada za nisko kašnjenje (ALLM). U kombinaciji s PlayStation 5 konzolom, TV automatski optimizira HDR postavke i prebacuje se u odgovarajući način rada ovisno o tome gledate li film ili igrate igru.

Sustav Google TV donosi pristup velikom broju aplikacija i servisa za streaming, uz podršku za Google Cast i Apple AirPlay 2. Televizor raspolaže s četiri HDMI i dva USB priključka, integriranim Wi-Fi-jem i Bluetoothom, što ga čini spremnim za povezivanje konzola, soundbara i drugih uređaja.

Naravno, uz sve ovo treba spomenuti i Sonyjev prepoznatljiv, minimalistički dizajn. Tanki One Slate koncept s gotovo nevidljivim rubovima stavlja fokus na sliku, dok dvosmjerno postolje omogućuje prilagodbu prostoru i jednostavnije uklapanje soundbara.

Ovaj se TV može kupiti u Harvey Normanu po akcijskoj cijeni od 2.599 eura.