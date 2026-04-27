Sony SRS-XB100 nudi značajke većeg zvučnika u kompaktnom i prijenosnom kućištu

Iz ponude webshopa Tehnologista.hr izdvajamo Sony SRS-XB100, kompaktni i prijenosni bežični zvučnik, idealan za aktivnosti na otvorenom

Bug.hr ponedjeljak, 27. travnja 2026. u 06:30

Ako ste u potrazi za kompaktnim, prijenosnim zvučnikom kojeg ćete nositi na druženja na otvorenom, svakako trebate baciti oko na Sony SRS-XB100 kojeg smo pronašli u ponudi webshopa Tehnologista.hr.

Radi se, naime, o laganom zvučniku s praktičnom, višenamjenskom trakom za nošenje koja omogućuje lako pričvršćivanje na ruksak, bicikl ili torbu. Zahvaljujući IP67 certifikatu, otporan je na vodu i prašinu, što ga čini pogodnim za korištenje čak i na plaži.

Za reprodukciju zvuka zadužena je zvučnička jedinica punog raspona u kombinaciji s pasivnim radijatorom, koji pomaže u postizanju izraženijih niskih tonova. Uz to, Sony koristi DSP tehnologiju za širenje zvuka, čime se postiže širi i ispunjeniji audio dojam kroz cijeli prostor.  

Iako deklarirani frekvencijski raspon od 20 Hz do 20 kHz zvuči dobro, u praksi je kod ovako kompaktnog uređaja realnije očekivati solidnu jasnoću uz umjereno izražen bas. Povezivanje se inače ostvaruje putem Bluetootha 5.3 uz podršku za brzo uparivanje, dok ugrađeni mikrofon omogućuje hands-free pozive. Upravljanje je moguće i kroz aplikaciju Sony Music Center, koja nudi dodatne opcije prilagodbe.

Baterija osigurava do 16 sati reprodukcije, što bi trebalo biti dovoljno za cjelodnevno korištenje bez potrebe za punjenjem, a puni se putem USB-C kabela koji dolazi u pakiranju. Napomenimo i da zvučnik ima jasno istaknut indikator statusa baterije.

Sony SRS-XB100 može se kupiti na webshopu Tehnologista.hr po akcijskoj cijeni od 45 eura. Akcija traje do kraja mjeseca.

SPECIFIKACIJE  
Snaga Nije navedena 
Povezivost Bluetooth 5.3
Baterija Trajanje do 16 h
Dimenzije i masa cca 76 × 95 mm / oko 274 g
Jamstvo 2 godine

 

