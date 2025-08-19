Soundcore Boom 3i novi je prijenosni zvučnik na tržištu, a uz njega se dobivaju i TWS slušalice

Iz ponude webshopa Tehnologista.hr izdvajamo Anker Soundcore Boom 3i, relativno novi prijenosni zvučnik na tržištu uz čiju se kupnju na poklon dobivaju i bežične slušalice Soundcore R50i

Bug.hr utorak, 19. kolovoza 2025. u 06:30

Anker je nedavno proširio svoju ponudu prijenosnih zvučnika modelom Soundcero Boom 3i koji se može kupiti i u webshopu Tehnologista.hr po cijeni od 129,99 eura. Riječ je o robusnom, prijenosnom Bluetooth zvučnika koji, kao i ostali modeli iz linije Boom, kombinira dugotrajnu bateriju i iznimnu izdržljivost, uz mali dašak elegancije s RGB osvjetljenjem.

Zvučnik ima snagu od 50 W, a zahvaljujući BassUp 2.0 tehnologiji i ugrađenom DSP-u, sposoban je reproducirati dubok bas do frekvencije od 56 Hz. To ga čini pogodnim za razne žanrove glazbe, od elektronike pa do hip-hop i rocka gdje je snažna niska frekvencija važnija za bolje iskustvo slušanja.

Odmah pri prvom pogledu na ovaj zvučnik, može se vidjeti da je dizajniran za upotrebu vani. Certificiran je IP68 standardom, što znači da je potpuno vodootporan i otporan na prašinu, a dodatno je ojačan za korištenje u morskoj vodi te otporan na koroziju. Plutajući dizajn osigurava da ostane uspravno na površini vode bez iskrivljenja zvuka, dok čvrsta konstrukcija omogućuje padove s visine do jednog metra bez oštećenja. Zvučnik također dolazi s ugrađenom ručkom i odvojivom naramenicom za lakše nošenje.

Soundcore Boom 3i nudi do 16 sati neprekidne reprodukcije, a povezuje se putem Bluetootha 5.3, čime osigurava stabilnu vezu s pametnim telefonima i drugim uređajima. Kroz Soundcoreovu mobilnu aplikaciju dostupne su dodatne funkcije poput prilagodbe zvuka putem ekvilajzera, aktivacije megafona, hitne sirene te Buzz Clean funkcije za uklanjanje vode iz zvučnika vibracijom.

Uz kupnju ovog zvučnika na poklon se dobivaju i bežične slušalice Soundcore R50i s 10-milimetarskim driverima, IPX5 zaštitom od prskanja vode, dvostrukim mikrofonima s algoritmom za poništavanje pozadinskog šuma te do 30 sati ukupne reprodukcije uz korištenje kutijice za punjenje.

SPECIFIKACIJE
Snaga 50 W
Povezivost Bluetooth 5.3 (kodeci nisu specificirani), bez 3,5-mm ulaza
Baterija Trajanje do 16 h 
Dimenzije i masa 210 × 85 × 78,5 mm / masa nije specificirana
Jamstvo 2 godine


