Tražite 2-u-1 laptop? Uz ovaj Lenovo Yoga 9 dobivate i poklon

Iz ponude Harvey Normana izdvajamo 2-u-1 laptop koji se može pohvaliti premium izradom, dobrim specifikacijama i 14-inčnim OLED zaslonom

Dok smo pregledavali aktualnu ponudu Harvey Normana, za oko nam je zapeo Lenovo Yoga 9 (83LC001HSC). Osim što je trenutno dostupan po sniženoj cijeni, kupci na poklon mogu dobiti Lenovo M300s miš ili Legion Gaming Speed XL podlogu za miš.

Riječ je, naime, o 2-u-1 prijenosniku koji je opremljen 14-inčnim OLED zaslonom rezolucije 2.880 x 1.800 piksela. Uz frekvenciju osvježavanja od 120 Hz i podršku za Dolby Vision te DisplayHDR True Black 1000 standarde, korisnici mogu očekivati vrlo bogate boje, duboku crnu i ugodno iskustvo gledanja sadržaja.

Zaslon pokriva 100 posto DCI-P3 spektra boja, što će posebno cijeniti korisnici koji uređuju fotografije, videozapise ili jednostavno žele kvalitetniji prikaz filmova i serija. Maksimalna svjetlina doseže čak 1.100 nita u HDR sadržaju, pa je rad moguć i u zahtjevnijim uvjetima osvjetljenja.

Foto: Lenovo

Za performanse je zadužen Intelov Core Ultra 7 256V procesor s osam jezgri i maksimalnim taktom do 4,8 GHz. Uz njega je upareno 16 GB LPDDR5X memorije te brzi 1 TB PCIe 4.0 SSD, što predstavlja dobar temelj za rješavanje zahtjevnijih zadatak.

Yoga 9 inače pripada kategoriji Copilot+ PC računala te dolazi s integriranim Intel AI Boost NPU procesorom snage do 47 TOPS-a. To omogućuje korištenje sve većeg broja AI funkcija unutar Windowsa 11 i kompatibilnih aplikacija, uključujući napredne mogućnosti pretraživanja, generiranja sadržaja i optimizacije rada.

Foto: Lenovo

Za grafički dio zadužena je integrirana Intel Arc Graphics 140V grafika, koja bez problema može pokretati kreativne aplikacije, multimedijske sadržaje pa čak i poneku manje zahtjevnu igru.

Unatoč svoj toj bogatoj opremi, Yoga 9 zadržava vrlo kompaktne dimenzije. Teži svega 1,32 kilograma, dok je kućište izrađeno od aluminija, što mu daje premium dojam i dodatnu čvrstoću. Što se tiče autonomije, tu je baterija kapaciteta 75 Wh koja bi trebala osigurati cjelodnevni rad bez potrebe za traženjem utičnice, dok se punjenje odvija putem USB-C priključka snage 65 W.

Foto: Lenovo

Od ostalih značajki, spomenimo da laptop ima ugrađenu 5-megapikselnu kameru s infracrvenim senzorom za Windows Hello prijavu te fizičkim zatvaračem za privatnost. Tu su i četiri mikrofona te sustav od četiri zvučnika optimiziran Dolby Atmos tehnologijom.

Yoga 9 također dolazi s podrškom za najnoviji Wi-Fi 7 standard i Bluetooth 5.4 povezivost. Od priključaka su dostupni USB-A port, USB-C port te dva Thunderbolt 4 priključka, što omogućuje spajanje vanjskih monitora, brzih SSD-ova i različitih docking stanica.

Akcijska cijena ovog laptopa u Harvey Normanu iznosi 2.069,99 eura.