Tražite alternativu DualSense Edgeu? Turtle Beach ima dostojnog konkurenta
Iz ponude Računala.hr izdvajamo Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded, kontroler koji će posebno cijeniti kompetitivni igrači koji traže veću razinu prilagodbe i općenito bolji osjećaj u ruci
Ako tražite napredni kontroler za PlayStation 5 ili PC, Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded mogao bi biti vrlo zanimljiva alternativa Sonyjevom DualSense Edgeu. Namijenjen je prvenstveno kompetitivnim igračima, ali i svima koji žele veću razinu prilagodbe, preciznije upravljanje i dugotrajniju izdržljivost od standardnog kontrolera.
Njegova najveća prednost je modularni dizajn s tri izmjenjiva modula i čak 11 izmjenjivih komponenti, što omogućuje prilagodbu rasporeda analognih palica i tipki različitim stilovima igranja. Dodatni plus su Hall Effect analogne palice koje koriste magnetsku tehnologiju, čime se smanjuje mogućnost pojave stick drifta i osigurava dugotrajnija preciznost.
Za ljubitelje pucačina tu su programabilne stražnje tipke te Clutch Triggeri s pet razina podešavanja i Hair Trigger načinom rada koji omogućuje gotovo trenutačnu aktivaciju okidača. S druge strane, igrači borilačkih igara mogu iskoristiti poseban Fightpad modul sa šest tipki i Kailh mikrosklopkama za brže i preciznije izvođenje kombinacija.
Kontroler podržava bežično povezivanje putem USB prijamnika s dometom do devet metara, a u pakiranju dolazi i odvojivi opleteni USB-C kabel duljine tri metra za žično igranje. Ugrađena baterija kapaciteta 2.000 mAh pruža do 20 sati rada, dok 3,5-milimetarski priključak za slušalice i podrška za Sony 3D Audio na PlayStationu 5 dodatno upotpunjuju iskustvo igranja.
Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded može se kupiti u trgovini Računala.hr po cijeni od 215 eura za jednokratno plaćanje i to u crnoj i bijeloj boji.
|SPECIFIKACIJE
|Tip
|Bežični kontroler
|Upravljanje
|Hall Effect analogne palice, modularni raspored tipki, izmjenjivi Fightpad modul
|Analogni okidači
|Da, Clutch Triggeri s 5 razina podešavanja i Hair Trigger načinom rada
|Trajanje baterije
|Do 20 h (2.000 mAh, punjiva)
|Načini spajanja
|2,4 GHz bežično (USB-A prijamnik), žično (USB-C)
|Priključci
|USB-C, 3,5 mm priključak za slušalice
|Masa
|265 g
|Platforme
|PlayStation 5, PlayStation 4, Windows 10/11 PC
|Jamstvo
|2 godine