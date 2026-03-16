Tražite gramofon koji spaja vinil i modernu tehnologiju? Pogledajte Sony PS-LX5BT

Ljubitelji vinila znaju da je čar analogne reprodukcije teško nadmašiti, ali, ruku na srce, moderna tehnologija sve to može učiniti još praktičnijim i jednostavnijim za korištenjem. Upravo spoj toga dvoje nudi Sony PS-LX5BT, gramofon koji kombinira klasičan način slušanja ploča s mogućnostima bežičnog povezivanja i jednostavnog korištenja, a koji se može kupiti u Harvey Normanu po cijeni od 399 eura.

U središtu ovog gramofona nalazi se MM zvučnica visoke preciznosti s pritiskom igle od 2,0 g ± 0,5 g, koja osigurava široku zvučnu sliku i bogat tonalitet. Takva konfiguracija omogućuje detaljnu reprodukciju s izraženim srednjim tonovima, čistim visokima i dubokim basom.

Stabilnosti zvuka pridonosi i konstrukcija kućišta koja je razvijena na temelju analize vibracija. Kvalitetne nožice smanjuju neželjene rezonancije, dok debela gumena podloga na tanjuru dodatno prigušuje vibracije i drži ploču stabilnom tijekom reprodukcije.

Nadalje, gramofon koristi čvrstu aluminijsku ručicu s ojačanom glavom i preciznim ležajem, što omogućuje stabilno praćenje brazdi ploče i precizno prelaženje između pjesama. U kombinaciji s tanjurem od lijevanog aluminija promjera 296 mm i remenskim pogonom, sustav osigurava ravnomjerno i stabilno okretanje ploče. Sony PS-LX5BT podržava standardne brzine reprodukcije 33⅓ i 45 okretaja u minuti, pa bez problema reproducira i LP albume i singlice. U pakiranju se nalazi i adapter za 45 RPM.

Jedna od najzanimljivijih značajki ovog modela je Bluetooth povezivanje, koje omogućuje slušanje ploča putem bežičnih slušalica ili zvučnika. Gramofon podržava kodeke SBC, aptX i aptX Adaptive, pa je kvaliteta bežičnog prijenosa zvuka osjetno bolja nego kod klasičnih Bluetooth uređaja.

Za one koji preferiraju klasično povezivanje tu je i pozlaćeni audio izlaz, a zahvaljujući ugrađenom fono predpojačalu, gramofon se može jednostavno spojiti na širok raspon audio sustava. Gramofon također ima automatsko pokretanje, zaustavljanje i vraćanje ručice, pa je dovoljno pritisnuti gumb za reprodukciju i uređaj će sam spustiti iglu i pokrenuti ploču.

Tu je i prekidač za podešavanje pojačanja (LOW / MID / HIGH) koji omogućuje prilagodbu izlazne razine različitim pločama, čime se postiže uravnoteženiji zvuk.