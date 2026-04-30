Tražite igraću tipkovnicu suptilnog dizajna? Pogledajte UVI Leaf Wireless

U ponudi trgovine Računala.hr pronašli smo UVI Leaf Wireless, bežičnu mehaničku tipkovnicu koja cilja korisnike u potrazi za tihim radom, fleksibilnošću povezivanja i modernim dizajnom. Riječ je o modelu koji se jednako dobro uklapa u uredsko okruženje kao i u igraći setup, doduše bez RGB osvjetljenja na kakvo smo navikli kod igraćih tipkovnica, ali to ne mora nužno biti nedostatak.

Odmah je vidljivo da UVI Leaf Wireless koristi niskoprofilne OUTEMU Red prekidače, poznate po linearnom i tihom radu, što ih čini dobrim izborom za duže tipkanje bez zamaranja. Prekidači su izmjenjivi i deklarirani na do respektabilnih 50 milijuna pritisaka, što znači da bi trebali trajati poprilično dugo, daleko izvan jamstvenog roka tipkovnice.

Jedna od ključnih prednosti ove tipkovnice je 3-u-1 povezivost. Konkretnije, podržava 2,4-gigahercnu bežičnu vezu, Bluetooth 5.3 te klasično žično povezivanje putem USB-C kabela. Uz mogućnost brzog prebacivanja između četiri uređaja, Leaf Wireless je praktično rješenje za korisnike koji rade na više platformi istovremeno, bilo da je riječ o računalu, tabletu ili pametnom telefonu, sve je pokriveno.

Vizualni dojam upotpunjuje bijelo LED osvjetljenje s 18 različitih načina rada, koje se može prilagoditi kombinacijama tipki. Tu su i posvećene multimedijske tipke, kao i dodatne funkcije koje olakšavaju svakodnevni rad. Tipkovnica dolazi u ISO rasporedu (SLO/CRO) s velikim Enterom i svim potrebnim dijakritičkim znakovima poput č, ć, ž, š i đ. Podesive nožice dodatno pridonose ergonomiji, omogućujući prilagodbu visine prema preferencijama korisnika.

Tipkovnica se napaja baterijom kapaciteta 1.500 mAh uz podršku za sleep funkciju, a kompatibilna je s nizom platformi uključujući Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS i Linux. Može se kupiti u trgovini Računala.hr po cijeni od 59 eura.