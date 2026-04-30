Tražite igraću tipkovnicu suptilnog dizajna? Pogledajte UVI Leaf Wireless

Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo UVI Leaf Wireless, bežičnu mehaničku tipkovnicu niskog profila, koja jednako dobro može funkcionirati kao uredska i suptilna igraća tipkovnica

Bug.hr četvrtak, 30. travnja 2026. u 06:30

U ponudi trgovine Računala.hr pronašli smo UVI Leaf Wireless, bežičnu mehaničku tipkovnicu koja cilja korisnike u potrazi za tihim radom, fleksibilnošću povezivanja i modernim dizajnom. Riječ je o modelu koji se jednako dobro uklapa u uredsko okruženje kao i u igraći setup, doduše bez RGB osvjetljenja na kakvo smo navikli kod igraćih tipkovnica, ali to ne mora nužno biti nedostatak. 

Odmah je vidljivo da UVI Leaf Wireless koristi niskoprofilne OUTEMU Red prekidače, poznate po linearnom i tihom radu, što ih čini dobrim izborom za duže tipkanje bez zamaranja. Prekidači su izmjenjivi i deklarirani na do respektabilnih 50 milijuna pritisaka, što znači da bi trebali trajati poprilično dugo, daleko izvan jamstvenog roka tipkovnice.

Jedna od ključnih prednosti ove tipkovnice je 3-u-1 povezivost. Konkretnije, podržava 2,4-gigahercnu bežičnu vezu, Bluetooth 5.3 te klasično žično povezivanje putem USB-C kabela. Uz mogućnost brzog prebacivanja između četiri uređaja, Leaf Wireless je praktično rješenje za korisnike koji rade na više platformi istovremeno, bilo da je riječ o računalu, tabletu ili pametnom telefonu, sve je pokriveno. 

Vizualni dojam upotpunjuje bijelo LED osvjetljenje s 18 različitih načina rada, koje se može prilagoditi kombinacijama tipki. Tu su i posvećene multimedijske tipke, kao i dodatne funkcije koje olakšavaju svakodnevni rad. Tipkovnica dolazi u ISO rasporedu (SLO/CRO) s velikim Enterom i svim potrebnim dijakritičkim znakovima poput č, ć, ž, š i đ. Podesive nožice dodatno pridonose ergonomiji, omogućujući prilagodbu visine prema preferencijama korisnika.

Tipkovnica se napaja baterijom kapaciteta 1.500 mAh uz podršku za sleep funkciju, a kompatibilna je s nizom platformi uključujući Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS i Linux. Može se kupiti u trgovini Računala.hr po cijeni od 59 eura. 

  SPECIFIKACIJA
Tip Mehanička
Prekidači OUTEMU Red (tihi, linearni), izmjenjivi
Pozadinsko osvjetljenje Bijelo LED (18 načina rada)
Dimenzije i masa Nije navedeno
Vrsta priključka 2,4 GHz bežično, Bluetooth 5.3, žično (USB-C)
Kabel USB-C
Baterija 1500 mAh (sleep funkcija)
Kompatibilnost Windows, macOS, iOS, Android, Linux, ChromeOS
Jamstvo 2 godine

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi