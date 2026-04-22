Tražite nešto drugačije? Harvey Norman u ponudi ima laptop s dva zaslona

Iz ponude Harvey Normana izdvajamo Asusov laptop s dva 14-inčna 3K OLED zaslona na dodir, nešto što nije toliko uobičajeno

Ako ste u potrazi za novim laptopom, a iz nekog razloga su vam standardi modeli postali dosadni, onda će vam se zasigurno svidjeti Asus ZenBook Duo (UX8406CA) kojeg smo pronašli u ponudi Harvey Normana.

Riječ je, naime, o laptopu koji donosi koncept dvostrukom zaslona u kompaktnom 14-inčnom formatu, ciljajući tako na poslovne korisnike kojima je multitasking ključan dio svakodnevnog rada. Pogoni ga Intelov Core Ultra 7 255H procesor, uparen s 32 GB RAM-a i 1 TB SSD-a, što ga svrstava u viši segment prijenosnika namijenjenih zahtjevnijim zadacima. Integrirana Intel grafika pritom je dovoljna za uredske, kreativne i multimedijske scenarije, iako laptop nije primarno fokusiran na gaming.

No, recimo nešto o zaslonima. Dakle ono po čemu se ZenBook Duo izdvaja su dva 14-inčna 3K OLED zaslona osjetljiva na dodir s frekvencijom od 120 Hz. U praksi to znači znatno veći radni prostor, ekvivalent gotovo 20-inčnom ekranu, što posebno dolazi do izražaja kod rada s više aplikacija te uređivanja fotografija ili videa

Dodatnu fleksibilnost omogućuju odvojiva tipkovnica pune veličine i ugrađeno postolje, pa se uređaj može koristiti kao klasični laptop, tablet ili proširena radna površina s dva zaslona jedan iznad drugoga. Takav pristup čini ga zanimljivim izborom za one koji često putuju.

Laptop u ovom slučaju dolazi s predinstaliranim Windowsima 11 Pro, u elegantnom crnom kućištu i uz standardno dvogodišnje jamstvo. Cijena u Harvey Normanu mu je 2.399,99 eura.