Tražite novi SSD? Evo nekoliko dobrih opcija za igranje i rad

SSD-ovi danas su standard u gotovo svakom računalu, a nove generacije donose sve veće brzine i kapacitete. Izdvajamo nekoliko modela dostupnih u Instaru koji pokrivaju različite potrebe

Bug.hr utorak, 10. ožujka 2026. u 06:30

Tržište SSD-ova posljednjih se godina razvija brže nego ikada, a dodatni pritisak na industriju stvorila je i aktualna nestašica memorijskih čipova koja utječe na cijene i dostupnost pojedinih modela. Unatoč tome, proizvođači nastavljaju ubrzano razvijati nove generacije diskova koje donose veće brzine, pametnije upravljanje podacima i kapacitete koji su prije samo nekoliko godina bili rezervirani za serverske sustave.

Ako ste u potrazi za novim SSD-om, bilo za računalo ili laptop, u nastavku smo izdvojili nekoliko modela dostupnih u ponudi Instara.

Za igranje

Samsung 990 Pro

Samsung 990 Pro već je neko vrijeme jedan od referentnih modela među PCIe 4.0 SSD-ovima. Ističe se vrlo stabilnim performansama, zbog čega je popularan među igračima, ali i među zahtjevnijim korisnicima koji traže visoke brzine za svoj rad.

Osim u računalima, često se koristi i kao nadogradnja za PlayStation 5, a dostupan je u kapacitetima od 1 TB do 4 TB.

Za ured i svakodnevni rad

Crucial BX500 SATA SSD

Iako su NVMe diskovi postali standard, SATA SSD i dalje ima svoje mjesto, osobito kod nadogradnje nešto starijih računala. Crucial BX500 jedan je od najpoznatijih modela u toj kategoriji. Uz maksimalne brzine čitanja do 540 MB/s, ovaj SSD može značajno ubrzati pokretanje sustava i rad aplikacija u usporedbi s klasičnim hard diskovima.

Zbog jednostavne instalacije često je prvi izbor kod nadogradnje starijih laptopa ili desktop računala.

Video produkcija i obrada fotografija

WD Black SN850X

Oni koji rade s velikim datotekama poput RAW videa ili s kompleksnim projektima u programima za montažu, znaju zasigurno da je stabilnost performansi često važnija od same maksimalne brzine.

Upravo to nudi WD Black SN850X, zbog čega je i popularan među video montažerima, fotografima i 3D dizajnerima, a dostupan je za kupnju i u verziji s integriranim hladnjakom koji pomaže održati stabilne performanse tijekom dugotrajnih opterećenja.

Može ga se kupiti u kapacitetima od 1 pa sve do 4 TB.

Workstation i AI projekti

Samsung 9100 Pro

Za profesionalne korisnike koji rade s velikim bazama podataka, virtualnim strojevima ili AI modelima, izdvajamo model Samsung 9100 Pro. Riječ je o SSD-u koji koristi PCIe 5.0 sučelje i postiže brzine čitanja do 14.800 MB/s, što ga svrstava među najbrže SSD-ove na tržištu. Takve performanse dolaze do izražaja kod rada s velikim datasetovima ili kompleksnim projektima koji zahtijevaju konstantno visoku propusnost.

Za njegovu punu brzinu potrebna je matična ploča s PCIe 5.0 podrškom, kakvu nude novije Intelove i AMD-ove platforme. Kapacitet mu ide čak do 8 TB, što odmah daje do znanja da je za "velike dečke":

Nadogradnja laptopa

Lexar NM790

Kod laptopa su važni niski radni temperature i mala potrošnja energije, zbog čega se često biraju SSD-ovi koji mogu zadržati visoke performanse bez velikog zagrijavanja. Lexar NM790 upravo je takav model. Riječ je o PCIe 4.0 NVMe SSD-u koji nudi dobar balans između brzine, potrošnje i cijene, a dostupan je u kapacitetima od 512 GB do 2 TB

Cijelu ponudu SSD-ova u Instaru pogledajte na ovoj poveznici.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi