Tražite novi SSD? Evo nekoliko dobrih opcija za igranje i rad

SSD-ovi danas su standard u gotovo svakom računalu, a nove generacije donose sve veće brzine i kapacitete. Izdvajamo nekoliko modela dostupnih u Instaru koji pokrivaju različite potrebe

Tržište SSD-ova posljednjih se godina razvija brže nego ikada, a dodatni pritisak na industriju stvorila je i aktualna nestašica memorijskih čipova koja utječe na cijene i dostupnost pojedinih modela. Unatoč tome, proizvođači nastavljaju ubrzano razvijati nove generacije diskova koje donose veće brzine, pametnije upravljanje podacima i kapacitete koji su prije samo nekoliko godina bili rezervirani za serverske sustave.

Ako ste u potrazi za novim SSD-om, bilo za računalo ili laptop, u nastavku smo izdvojili nekoliko modela dostupnih u ponudi Instara.

Za igranje

Samsung 990 Pro

Samsung 990 Pro već je neko vrijeme jedan od referentnih modela među PCIe 4.0 SSD-ovima. Ističe se vrlo stabilnim performansama, zbog čega je popularan među igračima, ali i među zahtjevnijim korisnicima koji traže visoke brzine za svoj rad.

Osim u računalima, često se koristi i kao nadogradnja za PlayStation 5, a dostupan je u kapacitetima od 1 TB do 4 TB.

Za ured i svakodnevni rad

Crucial BX500 SATA SSD

Iako su NVMe diskovi postali standard, SATA SSD i dalje ima svoje mjesto, osobito kod nadogradnje nešto starijih računala. Crucial BX500 jedan je od najpoznatijih modela u toj kategoriji. Uz maksimalne brzine čitanja do 540 MB/s, ovaj SSD može značajno ubrzati pokretanje sustava i rad aplikacija u usporedbi s klasičnim hard diskovima.

Zbog jednostavne instalacije često je prvi izbor kod nadogradnje starijih laptopa ili desktop računala.

Video produkcija i obrada fotografija

WD Black SN850X

Oni koji rade s velikim datotekama poput RAW videa ili s kompleksnim projektima u programima za montažu, znaju zasigurno da je stabilnost performansi često važnija od same maksimalne brzine.

Upravo to nudi WD Black SN850X, zbog čega je i popularan među video montažerima, fotografima i 3D dizajnerima, a dostupan je za kupnju i u verziji s integriranim hladnjakom koji pomaže održati stabilne performanse tijekom dugotrajnih opterećenja.

Može ga se kupiti u kapacitetima od 1 pa sve do 4 TB.

Workstation i AI projekti

Samsung 9100 Pro

Za profesionalne korisnike koji rade s velikim bazama podataka, virtualnim strojevima ili AI modelima, izdvajamo model Samsung 9100 Pro. Riječ je o SSD-u koji koristi PCIe 5.0 sučelje i postiže brzine čitanja do 14.800 MB/s, što ga svrstava među najbrže SSD-ove na tržištu. Takve performanse dolaze do izražaja kod rada s velikim datasetovima ili kompleksnim projektima koji zahtijevaju konstantno visoku propusnost.

Za njegovu punu brzinu potrebna je matična ploča s PCIe 5.0 podrškom, kakvu nude novije Intelove i AMD-ove platforme. Kapacitet mu ide čak do 8 TB, što odmah daje do znanja da je za "velike dečke":

Nadogradnja laptopa

Lexar NM790

Kod laptopa su važni niski radni temperature i mala potrošnja energije, zbog čega se često biraju SSD-ovi koji mogu zadržati visoke performanse bez velikog zagrijavanja. Lexar NM790 upravo je takav model. Riječ je o PCIe 4.0 NVMe SSD-u koji nudi dobar balans između brzine, potrošnje i cijene, a dostupan je u kapacitetima od 512 GB do 2 TB

Cijelu ponudu SSD-ova u Instaru pogledajte na ovoj poveznici.