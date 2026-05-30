Tražite povoljan robotski usisavač s automatskim pražnjenjem? Eufy C10 sada je na akciji

Ako ste u potrazi za robotskim usisavačem koji ne košta puno, svakako bacite oko na Eufy C10 koji je trenutno na akciji u webshopu Tehnologista.hr

U webshopu Tehnologista.hr pronašli smo robotski usisavač Eufy C10 koji se trenutno prodaje po atraktivnoj akcijskoj cijeni od 199,99 eura.

Ovaj robotski usisavač dolazi s automatskom stanicom za pražnjenje koja prikupljenu prašinu sprema u vreću kapaciteta 3 litre, koja se mijenja otprilike svaka dva mjeseca. Za snalaženje po prostoru, usisavač koristi naprednu LiDAR tehnologiju koja precizno skenira prostorije i optimizira putanje čišćenja, dok tanak dizajn omogućuje lakši pristup prostorima ispod kreveta, stolova i drugog namještaja.

Eufy C10

Moramo posebno istaknuti i CornerRover Arm, odnosno produživu bočnu četku koja pomaže pri čišćenju kutova, kao i BoostIQ tehnologiju koja automatski povećava usisnu snaga kada detektira veće količine prljavštine ili teže površine.

Kad se već govori o usisnoj snazi, spomenimo da ovaj usisavač ima usisnu snagu od 4.000 Pa koja, u kombinaciji s valjkastom četkom, omogućuje učinkovito uklanjanje pseće dlake, mrvica i ostalih nečistoća. Također, dobra je stvar što usisavač može prijeći prepreke visine do 17 mm, što je inače značajka rezervirana uglavnom za skuplje modele.

Eufy C10 podržava upravljanje putem aplikacije i glasovnih naredbi, a s jednim punjenjem baterije može raditi do 120 minuta. Razina buke pritom iznosi 51 dB, što ga čini relativno tihim tijekom rada.