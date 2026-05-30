Tražite povoljan robotski usisavač s automatskim pražnjenjem? Eufy C10 sada je na akciji

Ako ste u potrazi za robotskim usisavačem koji ne košta puno, svakako bacite oko na Eufy C10 koji je trenutno na akciji u webshopu Tehnologista.hr

Bug.hr subota, 30. svibnja 2026. u 07:15
Eufy C10
U webshopu Tehnologista.hr pronašli smo robotski usisavač Eufy C10 koji se trenutno prodaje po atraktivnoj akcijskoj cijeni od 199,99 eura.

Ovaj robotski usisavač dolazi s automatskom stanicom za pražnjenje koja prikupljenu prašinu sprema u vreću kapaciteta 3 litre, koja se mijenja otprilike svaka dva mjeseca. Za snalaženje po prostoru, usisavač koristi naprednu LiDAR tehnologiju koja precizno skenira prostorije i optimizira putanje čišćenja, dok tanak dizajn omogućuje lakši pristup prostorima ispod kreveta, stolova i drugog namještaja. 

Moramo posebno istaknuti i CornerRover Arm, odnosno produživu bočnu četku koja pomaže pri čišćenju kutova, kao i BoostIQ tehnologiju koja automatski povećava usisnu snaga kada detektira veće količine prljavštine ili teže površine. 

Kad se već govori o usisnoj snazi, spomenimo da ovaj usisavač ima usisnu snagu od 4.000 Pa koja, u kombinaciji s valjkastom četkom, omogućuje učinkovito uklanjanje pseće dlake, mrvica i ostalih nečistoća. Također, dobra je stvar što usisavač može prijeći prepreke visine do 17 mm, što je inače značajka rezervirana uglavnom za skuplje modele. 

Eufy C10 podržava upravljanje putem aplikacije i glasovnih naredbi, a s jednim punjenjem baterije može raditi do 120 minuta. Razina buke pritom iznosi 51 dB, što ga čini relativno tihim tijekom rada. 

SPECIFIKACIJE  
Tip Robotski usisavač
Mogućnosti bazne stanice Punjenje baterije, automatsko pražnjenje spremnika za prašinu
Navigacija LiDAR navigacija
Povezivost Wi-Fi, aplikacija, glasovno upravljanje
Usisna snaga 4.000 Pa
Baterija Do 120 minuta rada
Kapacitet spremnika 3 L
Razina buke 51 dB
Maksimalni uspon 17 mm
Filtracija Perivi filtar
Funkcija brisanja Ne
Dimenzije proizvoda 325 × 325 × 212 mm
Jamstvo 2 godine

 

